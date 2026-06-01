Maxi López y Daniela Christiansson a puro romance en Nordelta: sesión de fotos al lado del lago y mensajes de amor

En medio de su integración a la nueva rutina, la pareja plasmó su amor con una sesión de fotos romántica (Instagram)

Daniela Christiansson y Maxi López atraviesan una etapa de grandes cambios, en medio de proyectos nuevos y la adaptación a una rutina familiar en suelo argentino. Desde su desembarco, la modelo sueca apostó por compartir cada paso de este proceso en redes sociales, mostrando cómo se integra no solo a la familia, sino también a las costumbres y pequeños rituales locales. Y, como muestra de ese camino compartido, posteó una serie de imágenes que reflejan el costado más romántico y cotidiano de su nueva vida.

En las últimas horas, Daniela publicó un carrete de fotos que la muestran junto a Maxi disfrutando de un atardecer sobre el agua. En las postales, ambos aparecen abrazados y sonrientes, con la orilla del lago de Nordelta y la vegetación de fondo. El cielo, en tonos cálidos, anticipa la llegada de la noche y, en el horizonte, la luna comienza a asomarse con fuerza. La secuencia transmite cercanía y complicidad, reforzada por el gesto del exfutbolista y padre de sus dos hijos, Elle y Lando, quien no dudó en dejarle un comentario cargado de ternura: “Te amo hasta la luna y de vuelta”.

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La luna, protagonista silenciosa de la postal, apareció también en otra de las fotos, ya bien entrada la noche. Se la pudo apreciar brillante y redonda, suspendida sobre el campo y reflejada en el agua, en una imagen serena que completó la atmósfera de intimidad. El paisaje suma un elemento más a la narrativa de esta nueva etapa: no solo se trata del amor de pareja, sino de la construcción de un hogar en un entorno natural, lejos del ruido de la ciudad y cerca de la familia.

Maxi López y Daniela Christiansson posan sonrientes y abrazados, mostrando su afecto a poco de su llegada a la Argentina. (Instagram)

La integración de Daniela a la vida argentina quedó plasmada en los últimos días. El viernes pasado, la modelo publicó una serie una postal en la que se pudo apreciar una mesa preparada para el desayuno o la merienda, con elementos infaltables para cualquier argentino: un termo celeste, un mate con inscripciones de River, un vaso de agua y una bandeja repleta de facturas variadas. “Esperando a la familia con unos ricos mates y facturas”, escribió.

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Pero el proceso de adaptación no es solo visual, también es lingüístico y emocional. Daniela eligió agradecer públicamente el recibimiento que tuvo en sus primeras jornadas en el país, y compartió con sus seguidores una reflexión sobre los desafíos del idioma. “¡Hola! Les quería decir muchas gracias por todo el cariño, todo el amor, toda la linda bienvenida que he recibido en estos días”, expresó la modelo, sonriente y visiblemente emocionada, sosteniendo un mate en la mano.

Maxi López y Daniela Christiansson se muestran felices y enamorados en romántico abrazo, disfrutando de su reciente llegada a Argentina al atardecer junto a un lago. (Instagram)

Maxi López y Daniela Christiansson comparten un romántico momento bajo la luna llena, poco después de su llegada a Argentina. (Instagram)

“El español lo hablo, lo entiendo súper bien, pero no me sale todavía fluidamente. También porque con Maxi estamos acostumbrados de hablar en italiano juntos, así que expresarme con él en español me cuesta para que me salga naturalmente. Pero bueno, todo es una experiencia, todo se aprende y estoy súper feliz de estar acá. Así que realmente muchas gracias. Los amo, los queremos y les mando muchos besos”, completó, emocionada.

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Mientras Maxi se embarca en nuevos proyectos, incluido su propio reality, Daniela parece consolidar su vínculo en un entorno donde lo cotidiano y lo extraordinario conviven. El mate y las facturas en la mesa, el abrazo al atardecer, el brillo de la luna y las palabras de agradecimiento en español son postales de una nueva vida que se construye día a día. Las redes sociales se convirtieron en el diario de este presente compartido, donde lo importante es celebrar cada pequeño logro, cada gesto de bienvenida y cada momento juntos.