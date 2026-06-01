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La profunda reflexión de Araceli González a pocos días de cumplir 59 años: “Veo un número que me dio sabiduría”

Con una foto al natural, sin filtros ni maquillaje, la actriz abrió su corazón y compartió sus sentimientos más íntimos de cara a celebrar un nuevo cumpleaños

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El descargo de Araceli González tras la polémica por su entrevista con Mario Pergolini
Con una foto al natural y palabras profundas, la artista habló de sus miedos, su fortaleza y la decisión de vivir de manera más relajada (Instagram)

En la vida de las personas, los cumpleaños suelen marcar un antes y un después. Para Araceli González, la llegada de su cumpleaños número 59 fue un disparador para detenerse, mirar hacia adentro y compartir con sus seguidores los pensamientos más profundos y honestos sobre el paso del tiempo, la madurez y la construcción personal. Fiel a su estilo, la actriz eligió abrir su corazón en Instagram, donde publicó una imagen al natural y un texto que rápidamente despertó empatía, cariño y admiración.

Se acerca mi cumpleaños. Número 59. Buen número, ¿no?”, comenzó escribiendo Araceli en el posteo, junto a un primer plano despojado, con el cabello alborotado y la mirada serena. “Nunca me asustó la edad, nunca me asustó envejecer, nunca me asustó enfrentar cada detalle de mi vida. ¡Si tuve miedos, también valentía y muchas veces en mi más profunda soledad de encuentros y desencuentros! Nunca salí de mis valores. Mis preceptos son no negociables”, expresó, dejando en claro que la autenticidad y los principios son su refugio ante cualquier crisis.

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La actriz repasó los aprendizajes y cambios que le trajo el paso de la vida. “Con los años me hice flexible, arraigándome a mi suelo y al pasar el tiempo me di cuenta que todas mis experiencias y vivencias no me rompieron, sino que trabajé para que me construyan”, escribió. Araceli eligió no mirar el calendario con angustia, sino como parte de un proceso de crecimiento: “El año que viene 60 años, parece un montón, ¿no? Pero en realidad no lo veo como un número que marca el paso del tiempo, veo un número que me dio sabiduría, aprendizaje”.

Primer plano de Araceli González. Su cabello castaño desordenado cubre parcialmente su rostro. Un ojo está entrecerrado y los labios ligeramente abiertos. Viste un top negro de tirantes
La reconocida actriz eligió una foto suya para sumar a su posteo, donde comparte su profunda reflexión de cara a su próximo cumpleaños, invitando a la introspección

En su texto, la actriz dejó en claro que la reflexión no llega desde un lugar de empoderamiento fácil, sino desde la autenticidad de su historia: “En este instante me quedé pensando todo lo que estoy diciendo. Y no lo digo desde un lugar amoroso y empoderado para comunicar, lo digo desde mis marcas, mis procesos, mis antiguos y futuros tránsitos, y todo lo que tengo claro para mí. Empecé una etapa de construcción absoluta para una etapa de vida mucho más liviana”.

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Estos procesos movilizan, sueltan, sanan, y sabe absolutamente lo que quiere”, cerró, consciente de sus logros y de las huellas que dejan los desafíos, la actriz se permitió celebrar su recorrido y mirar hacia adelante con gratitud y conciencia.

El posteo, acompañado por una foto despojada de artificios, refuerza la decisión de Araceli de mostrarse tal como es. La imagen, con el cabello despeinado y el rostro en primer plano, transmite la idea de autenticidad y valentía para mostrarse sin filtros, fiel a sus emociones y a su etapa vital.

El cumpleaños de Araceli González en Miami
El año pasado Araceli celebró su cumpleaños en compañía de su círculo cercano, entre ellos su hijos Toto, en Miami

La publicación no tardó en generar repercusión. En la sección de comentarios, colegas y seguidores sumaron mensajes de admiración y cariño. Graciela Borges fue una de las primeras en escribir: “Vamos geminiana, abrazo fuerte”. Luego se sumaron otras voces como las de sus fans: “Sos lo más, Ara”; “La edad es solo un número”; “Hermosa mujer en todos los sentidos”; “Sos hermosa”; “Ojalá llegue así de divina a esa edad”; “Sos una reina”.

A lo largo de su carrera, González supo reinventarse, enfrentar desafíos y abrir nuevas etapas personales y profesionales. Con casi seis décadas de vida, elige compartir no solo logros y alegrías, sino también los desafíos y las emociones que trae el camino recorrido. En cada palabra se advierte la convicción de quien aprendió a mirar hacia adentro y a celebrar, por sobre todas las cosas, la autenticidad.

Araceli González
"Nunca salí de mis valores. Mis preceptos son no negociables”, destacó González de cara a un nuevo año en su vida (Instagram)

En vísperas de su cumpleaños número 59, Araceli decidió mostrarse agradecida, consciente y dispuesta a iniciar una etapa nueva. Los años, lejos de pesarle, son para ella fuente de sabiduría y una oportunidad para seguir creciendo, soltar lo que ya no suma y abrazar lo que viene. Entre recuerdos, procesos y nuevos sueños, la actriz reafirma su premisa: la vida, con sus marcas y desafíos, no la rompió; la hizo más fuerte.

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