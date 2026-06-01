Nicaragua

La producción azucarera de Nicaragua crece levemente pero no alcanza la meta para 2025-2026

El sector cerró el ciclo con un volumen superior al año previo, aunque permanece por debajo del objetivo fijado por la industria, en un contexto afectado por condiciones climáticas adversas y una baja en los precios internacionales

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Trabajadores con equipo protector empaquetan azúcar en una fábrica moderna. En primer plano, sacos de azúcar blanca y morena con logo verde 'Azúcar de Nicaragua Caña Verde'.
La zafra azucarera 2025-2026 en Nicaragua cerró con 16.5 millones de quintales, un alza mínima del 0.21% respecto al ciclo anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cierre de la zafra azucarera 2025-2026 en Nicaragua registró una producción total de 16.5 millones de quintales, lo que representa un incremento de 0.21% respecto al ciclo anterior y se ubica por debajo del objetivo de casi 17 millones establecido por la industria.

El resultado refleja un contexto influido por condiciones climáticas desfavorables, una reducción en el área cultivada, un menor volumen de caña procesada y una disminución del 10.3% en los precios internacionales del azúcar durante 2025.

El consumo interno de azúcar en el país se mantiene en torno a los 6.3 millones de quintales, lo que asegura el abastecimiento nacional y permite que el resto de la producción se destine a exportaciones. Entre 2022 y 2025, el sector acumuló casi USD 598,000,000 por ventas al exterior, consolidando su peso en la economía nacional y su aporte en generación de divisas.

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El desempeño de la última zafra estuvo condicionado principalmente por el clima. Según el gerente general del Comité Nacional de Productores de Azúcar, la producción se alcanzó pese a las dificultades producidas por una canícula extendida y precipitaciones irregulares en los meses de noviembre y diciembre.

Esto incidió en una reducción del área cultivada de 0.25% y una caída del 3.58% en la caña molida y procesada, de acuerdo con Confidencial.digital.

La industria azucarera también tiene una función relevante en la generación eléctrica y el empleo. Desde la zafra 2021-2022, el sector produjo aproximadamente 920,000 megavatios hora. Además, la actividad sostiene cerca de 186,000 puestos de trabajo, con el grueso de estos empleos concentrados en Chinandega —donde operan los ingenios San Antonio y Monte Rosa— y con participación de Rivas (Casur) y Managua (Montelimar).

Interior de una fábrica con varias líneas de producción, sacos blancos de azúcar apilados con un logo verde, maquinaria automatizada y trabajadores en uniforme blanco.
La industria azucarera nicaragüense también provee energía eléctrica y empleo, generando 920,000 megavatios hora e impulsando alrededor de 186,000 puestos de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto al volumen, la zafra 2025-2026 superó en 35,289 quintales al ciclo anterior, aunque este avance fue compensado por los retrocesos en superficie y caña procesada. El sector quedó lejos del récord alcanzado en la temporada 2021-2022, que superó los 17.7 millones de quintales.

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Perspectivas y desafíos para el próximo ciclo

Las previsiones meteorológicas para el próximo ciclo advierten que las condiciones restrictivas podrían continuar. Los ingenios planean incrementar el área sembrada en 2,000 manzanas, buscando superar las 106,000 manzanas a nivel nacional. Sin embargo, esta expansión no garantiza un retorno a los picos de producción de años recientes.

El contexto internacional tampoco resulta favorable. En mayo de 2025, el precio de 100 libras de azúcar se ubicaba en USD 16.86, pero en la última semana descendió por debajo de USD 14. La baja se relaciona con una mayor producción global, principalmente en China, Tailandia y Brasil, lo que refuerza la tendencia de precios a la baja, según información de Confidencial.digital.

En este escenario, la expectativa de los productores nicaragüenses se orienta a mejorar los rendimientos agrícolas y el proceso de molienda durante la próxima zafra. El sector mantiene su presencia en la economía nacional, aunque enfrenta un entorno marcado por incertidumbre en los mercados internacionales y desafíos estructurales en la producción.

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