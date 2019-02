Franco Fachini, productor y exportador de tabaco, mostró su preocupación por la política agropecuaria del gobierno de Cambiemos: “En mi caso que voté a este Gobierno, me veo desilusionado. El proyecto que me vendieron no se parece en nada al que compré, haciendo una paradoja con la fruta, cuando pasa eso en la fruta, la única manera de recuperar la confianza necesaria para lograr una segunda venta es, simplemente cumplir con lo pactado inicialmente y agregar un plus, solo el plus equilibrara nuevamente la balanza. Siempre el sacrificio lo hace el sector privado, el sector público no se toca, porque por supuesto, se prioriza el costo político sobre el PBI. Esta batería de medidas pro campo anunciadas hoy, no alcanzan”.