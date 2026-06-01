La productora de recitales más grande del mundo se quedó con la mayoría accionaria de Dale Play, la empresa detrás de Duki y Bizarrap

Federico Lauría (Christian Heit)

El gigante global Live Nation Entertainment avanzó en la consolidación de su presencia en la industria musical de Argentina con la adquisición mayoritaria de Dale Play Live, la división de música en vivo de una de las promotoras locales más activas y vinculada al fenómeno de la música en español.

La operación fue anunciada en simultáneo por ambas compañías y profundiza la estrategia de expansión que la multinacional estadounidense desarrolla en Latinoamérica. Según comunicaron las partes, Federico Lauria, fundador y actual CEO de Dale Play, continuará al frente de la compañía para liderar el desarrollo creativo y estratégico.

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La compra de la mayoría accionaria de Dale Play Live implica para Live Nation un movimiento que fortalece su posición en un mercado considerado prioritario para el grupo. La empresa estadounidense, que fusionó sus operaciones con Ticketmaster en 2010, controla buena parte del negocio internacional de la música en vivo, integrando la organización de giras mundiales, la venta de entradas y la gestión de recintos en decenas de países. La nueva alianza le permite sumar a su portafolio a una promotora que, de acuerdo con sus propios números, vende más de un millón de tickets por año y organiza shows de artistas como Bad Bunny, uno de los máximos exponentes del circuito latino.

Duki y Bizarrap

Dale Play, en tanto, representa a Duki, Bizarrap, Lali, Rels B y Airbag; y produce recitales y espectáculos como los de últimos de Fito Páez, Calamaro, María Becerra, Carol G, Camilo y también el road show de Franco Colapinto en Palermo, semanas atrás, entre otros.

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“Dale Play se fundó con la visión de apoyar a los artistas y crear una plataforma que les permita crecer a nivel local y global”, afirmó Lauria. “Asociarnos con Live Nation representa una gran oportunidad para seguir impulsando a artistas de Argentina y Latinoamérica a nivel mundial”. agregó el argentino

Por su parte, Michael Rapino, presidente y director ejecutivo de Live Nation Entertainment destacó que Buenos Aires es el segundo mercado musical más grande de Sudamérica y “una prioridad para Live Nation”. “La incorporación de Dale Play complementa nuestra alianza actual con DF Entertainment y refuerza nuestro compromiso con Argentina y el crecimiento de la música en español en la región y en todo el mundo”, aseguró.

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Lauria en el Coloquio de IDEA del año pasado, en Mar del Plata

La presencia de Live Nation en el negocio musical argentino toma otra dimensión con la integración de Dale Play Live, ya que la empresa local no solo se dedica a la promoción de espectáculos sino que forma parte de un grupo más amplio. La estructura de Dale Play incluye también Dale Play Management y Dale Play Records (los que representa y también Cazzu, Tan Biónica, Paulo Londra, Wos y La Joaqui, entre otros), y que mantiene alianzas estratégicas con Rimas —el sello de Bad Bunny— y Sony.

En el plan de expansión regional, la multinacional no se limitó a la Argentina. En los últimos años, Live Nation sumó participaciones mayoritarias en Bizarro Perú y en la colombiana Páramo Presenta, productora que organiza el festival Estéreo Picnic, una referencia en la agenda musical de América Latina. Las adquisiciones en Sudamérica se ejecutaron a través de OCESA, otra firma controlada por el grupo estadounidense desde diciembre de 2021.

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Según la comunicación oficial publicada en el sitio de Live Nation, el acuerdo con Dale Play apunta a reforzar la apuesta por el desarrollo de artistas de habla hispana y la generación de contenido local, mientras que la promotora argentina mantendrá el foco en impulsar carreras y proyectos de talento regional. Al mismo tiempo, DF Entertainment, socio histórico de Live Nation en el país, continuará a cargo de la expansión de eventos internacionales en territorio argentino.

El contexto en que se produce esta operación es el de una industria donde los grandes grupos globales buscan incrementar su control sobre las distintas etapas del negocio. Live Nation Entertainment se posiciona como el actor de mayor escala, al integrar verticalmente la promoción de conciertos, la gestión y explotación de recintos y la venta directa de tickets a través de Ticketmaster. Este modelo le otorga una ventaja competitiva, pero también la coloca bajo la observación de organismos de defensa de la competencia en numerosos mercados, sobre todo por las críticas recurrentes al costo de las entradas, las comisiones de la ticketera y la dificultad para acceder a los tickets en recitales de alta demanda.

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El año pasado, Lauría habló en el Coloquio de IDEA en Mar del Plata. Allí les pidió a los empresarios y ejecutivos que asisten al tradicional evento que les presten atención a la nueva generación de músicos del país. “Despertémonos porque está acá, está pasando. Esta generación vino a romper un montón de paradigmas. Vino a decirnos: ‘Che, se puede, no le tenemos miedo al mundo’. Muchas veces nos hicieron creer que desde Argentina no se podía, que desde el fin del mundo era muy difícil. Ellos lo están haciendo. Está pasando todos los días. Artistas tocando en Japón, en París, son aspiracionales en el mundo. Son una llave que las podemos, de nuevo, colaborar, usar, retroalimentar”, afirmó.

Al concluir, visiblemente conmovido, Lauría remarcó: “Son globales, son soñadores y nos necesitan. Nos necesitan mucho para seguir creciendo y para seguir cumpliendo sueños. Y la oportunidad está ahí, está delante de los ojos. Aprovechémosla”.

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Semanas atrás también se lo vio en otro evento empresario de relevancia: el Foro Llao Llao, que se hace todos los años en Bariloche del cual Eduardo Elsztain, presidente de IRSA, es anfitrión.