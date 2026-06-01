Marcelo Bielsa explicó por qué excluyó a Luis Suárez y Nahitan Nández de la lista de Uruguay para el Mundial 2026

El entrenador de la selección uruguaya explicó los motivos por los que no lo convocó

Marcelo Bielsa anunció una lista de 26 convocados para la selección de Uruguay de cara a la Copa del Mundo 2026 y generó polémica. El entrenador argentino optó por relegar de la citación a figuras como Nahitan Nández y Luis Suárez, quien ya se había retirado del combinado nacional en 2024 tras una serie de desacuerdos con el DT. El ruido se agigantó luego de que José María Giménez, uno de los capitanes y referentes del plantel, revelara que le “sorprendió muchísimo” la ausencia del ex volante de Boca Juniors.

Antes de lo que será su última competición al mando de la Celeste, Bielsa realizó una conferencia de prensa en la que puntualizó en las ausencias que generaron más controversia. “Los motivos de la ausencia de Nández son deportivos, no hay ningún otro motivo que tenga que ver con algo que no sea deportivo. Nández nunca tuvo conmigo diferencias, discusiones o enfrentamientos que me tuvieran que haber obligado a mí a considerar algo fuera de lo deportivo. Yo no tengo ningún motivo extradeportivo para tomar una decisión de convocar o no convocar, le diría que a ningún jugador. En el caso específico de Nández, entiendo el asombro porque Nández fue un jugador que jugó con regularidad y fue convocado con regularidad”, explicó respecto al jugador que hoy en día milita en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita.

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En esta misma línea, para defender su medida, remarcó: “Para confirmar que yo no tengo ninguna diferencia extradeportiva con Nández. Para los partidos (amistosos) con Inglaterra y Argelia, hasta último momento estuvimos gestionando la participación de Nández. Tuvo un período largo libre previo a esos dos partidos, tenía una molestia muscular. Yo estuve hablando con el médico del equipo árabe, después él tuvo un problema respiratorio más serio. Si yo hubiera tenido alguna dificultad extradeportiva, que no la tuve, esa gestión para insistir con su convocatoria no hubiera sucedido. Pongo eso como un ejemplo de que no tengo diferencias con Nández”.

La gran sorpresa de la lista del entrenador de la selección de Uruguay fue la ausencia del volante

“Nández juega por todo el sector derecho, tanto en la selección como en su club. En la selección ha jugado de lateral, algunas veces, pocas, como volante. En su club ha jugado por toda la banda: lateral, volante y extremo. En la posición de lateral derecho elegí a Guillermo Varela, Federico Valverde, Ronald Araujo. Para la posición de volante elegí a Rodrigo Bentancur, Valverde y Nicolás De La Cruz. Para la posición de extremo elegí a Valverde, Facundo Pellistri y Agustín Canobbio”, argumentó sobre su decisión de relegar al volante.

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Marcelo Bielsa también se refirió al caso de Luis Suárez, con quien tuvo una serie de diferencias hace algunos años. “En el momento en que Suárez nos comunicó, en el partido despedida que se hizo, que él prefería dejar su espacio en el equipo, entre otros argumentos dijo públicamente que propiciaba el desarrollo de algunos jugadores jóvenes que eran alternativa en su posición. Desde ahí, Darwin Núñez, Federico Viñas y Rodrigo Aguirre fueron los que asumieron más la posición de centroatacante”, recordó el Loco en la conferencia de prensa realizada en el Complejo Celeste, antes del viaje de la delegación Charrúa a los Estados Unidos.

El técnico de 70 años remarcó que no tiene “ninguna diferencia” con el Pistolero y puntualizó en que “Suárez a mí no me debe ninguna disculpa”. No obstante, Bielsa reveló que el histórico delantero le comunicó que “estaba dispuesto a aportar con su regreso a la selección, cosa que entendí como un pronunciamiento valioso y sincero”.

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Para completar en el apartado de Suárez, aseguró: “Todas las decisiones que uno toma pueden constituir errores, pero son decisiones donde no me guía nada que no sea lo que considero que es mejor para la suerte deportiva del equipo. Siempre el que toma decisiones somete lo que elige a la opinión de todo el mundo en el fútbol. Yo me someto a eso, pero explico los motivos no porque eso me otorgue razón, sino porque son los argumentos que me guían”.

El entrenador habló antes del Mundial 2026

En otro plano, Marcelo Bielsa hizo hincapié a sus declaraciones que dejaron entrever que no continuará en el cargo de entrenador tras la Copa del Mundo con Uruguay. “Yo en una actividad organizada por la AUF dije que el Mundial era un punto de culminación del trabajo que veníamos desarrollando. La palabra culminar no significa terminar. Culminar es el punto más alto de una etapa y nosotros habíamos trabajado en partidos amistosos, Eliminatorias, Copa América y el Mundial evidentemente es el punto más alto de la etapa. Yo no hablé de terminar. Efectivamente, termina mi vínculo con la AUF, pero siempre me hubiera parecido irrespetuoso de mi parte anticipar una negativa a una propuesta inexistente”, explicó.

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A esto, agregó: “Desde mi punto de vista, si alguien que no está obligado a responder respecto de su futuro y anticipa una decisión que únicamente se corresponde con la negativa a una posibilidad, para mí eso es menos valorar a la organización a la que pertenezco hasta el fin de mi contrato, entonces la palabra culminar no es terminar, sino simplemente señalar que es el punto más alto de una etapa frente a lo que no hay ninguna duda. Resumiendo este concepto, el otro concepto es lo referido a que es cierto que finaliza un contrato y que nunca anticipo decisiones frente a posibilidades que no existen”.

La Celeste forma parte del Grupo H del Mundial y debutará el lunes 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami. Luego chocará ante Cabo Verde en la misma ciudad el domingo 21 de junio, y cerrará la fase de grupos frente a España el viernes 26 de junio en Guadalajara, México. Los clasificados de esta zona podrían enfrentarse con los ganadores del grupo que integra la selección argentina.

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LA LISTA DE CONVOCADOS DE URUGUAY PARA EL MUNDIAL 2026

Los 26 convocados por Marcelo Bielsa para el Mundial 2026