España

Correos se suma al ‘merchandising’ por la visita del papa León XIV a España con una edición de sellos conmemorativos: dónde conseguirlos y cuánto cuestan

La capital ya ha vinilado trenes y autobuses y sacará una trajeta de transporte con un diseño especial en conmemoración a la visita

Guardar
Google icon
Correos lanza una edición de sellos conmemorativos por la visita del papa León XIV (Montaje Infobae)
Correos lanza una edición de sellos conmemorativos por la visita del papa León XIV (Montaje Infobae)

Ante la inminente e histórica llegada del pontífice a territorio nacional, Correos ha decidido sumarse al merchandising de otras empresas públicas para conmemorar la primera visita apostólica del papa León XIV para los días comprendidos entre el 6 y el 12 de junio. Recordemos que desde la Comunidad de Madrid se ha lanzado una edición limitada de la Tarjeta Transporte Público Multi con un diseño exclusivo que podrá obtenerse por 2,5 euros en 40 estaciones de metro.

Asimismo, en la capital se ha vinilado uno de los trenes de la líne 4 de Metro que circulará los días que pase el Pontífice en Madrid, como parte de un dispositivo especial por el aumento de viajeros. Igual que los autobuses interurbanos, que han decorado parte de su flota con vinilos de León XIV. La iniciativa de Correos, por su parte, nace tras quince años de espera para recibir un evento de estas dimensiones desde la multitudinaria celebración de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en el 2011 con la visita del entonces papa Benedicto XVI.

PUBLICIDAD

Para acompañar el itinerario de Su Santidad, Correos ha diseñado una cuidada colección de cuatro sellos de diferente color, estando cada una de ellas vinculada a una tarifa de franqueo específica. A esto se añade la emisión de una edición limitada y muy especial compuesta por cuatro tarjetas postales que rinden homenaje exclusivo a cada una de las urbes del itinerario papal. Además, los coleccionistas y fieles podrán adquirir cuatro matasellos especiales, según ha informado la administración de la empresa corresponsal.

Cartel que anuncia la visita del Papa en la plaza de Cibeles de Madrid.
Continúan los preparativos para la visita del Papa León XIV, en la plaza de Cibeles de Madrid (Carlos Luján / Europa Press)

Dónde comprar los sellos, tarjetas y matasellos

A diferencia de los sellos, los matasellos se irán activando de forma progresiva, coincidiendo exactamente con el paso del santo padre por cada localidad, y permanecerán disponibles durante el plazo de un mes en las oficinas postales de referencia. En cuanto a los matasellos del primer destino de León XIV, arrancará en la oficina de Cibeles el día 6 de junio, continuará en Barcelona a partir del 9 de junio, dará el salto a Las Palmas de Gran Canaria el 11 de junio y concluirá en Santa Cruz de Tenerife desde el 12 de junio.

PUBLICIDAD

Según han informado desde Correos, el apartado visual de esta gran emisión filatélica destaca por su profundo significado: los componentes están ilustrados con el logotipo oficial del viaje apostólico, creado expresamente por la diseñadora María del Mar Chapa. Su ilustración muestra una composición armónica de figuras humanas de diversos colores, enlazadas y en constante movimiento, que se sostienen mutuamente y se orientan hacia el cielo. Este diseño en forma de círculo abierto logra expresar grandes valores de la comunidad, el encuentro, la corresponsabilidad, el apoyo mutuo, la diversidad dentro de la unidad, así como la apertura, el diálogo y el envío misionero.

En un plano mucho más simbólico, el diseño incorpora referencias claras a las etapas clave de su visita: la Puerta de Alcalá de Madrid, el océano Atlántico que rodea las islas,la torre central de Jesucristo en la Sagrada Familia de Barcelona y la Virgen de la Almudena, patrona de la capital. De este modo, bajo el lema central de la visita, “Alzad la mirada” (Jn 4,35), los sellos también buscan difundir el profundo mensaje de esperanza del pontífice: “Superar las preocupaciones cotidianas para descubrir la presencia de Dios”.

Los cuatro tipos de sellos que ha sacado Correos en honor al papa León XIV (Correos)
Los cuatro tipos de sellos que ha sacado Correos en honor al papa León XIV (Correos)

Cuánto cuestan los sellos conmemorativos del papa León XIV

Tal y como se puede ver en la web de correos, los sellos del viaje del Pontífice se veden en un pack de 5 y se dividen en distintas categorías en función de su tarifa: el azul con tarifa A se puede encontrar por 15 €, el naranja con tarifa B por 21 €, el verde con tarifa C por 21,50 € y la roja con tarifa D por 24 €.

Para todos los interesados en adquirir cualquiera de estos objetos, la administración ha anunciado que estos productos están disponibles en las Oficinas Principales de las citadas localidades que visitará el pontífice, además de en la sucursal 26 de Barcelona, elegida por ser la más próxima a la Sagrada Familia. Igualmente, pueden obtenerse de manera sencilla a través de la plataforma Correos Market, contactando directamente con el Servicio Filatélico mediante el correo electrónico atcliente.filatelia@correos.com o llamando al teléfono habilitado 915 197 197.

Temas Relacionados

Visita España papa León XIVPapa León XIVEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cinco ejercicios de fuerza para ganar masa muscular en los brazos

La incorporación de esta rutina mejora la composición corporal, incrementa el metabolismo basal y fortalece los huesos y las articulaciones

Cinco ejercicios de fuerza para ganar masa muscular en los brazos

Aitor Esteban desacredita a Pablo Iglesias por atribuirse una maniobra para convencer al PNV de apoyar la moción contra Rajoy: “Buen farol, pero no te da para órdago”

El dirigente nacionalista desacredita la versión ofrecida por Iglesias sobre las negociaciones que precedieron a la caída de Mariano Rajoy, una operación que el exvicepresidente ha descrito como una jugada política ganadora “que sale una vez en la vida”

Aitor Esteban desacredita a Pablo Iglesias por atribuirse una maniobra para convencer al PNV de apoyar la moción contra Rajoy: “Buen farol, pero no te da para órdago”

Así ha sido el primer encuentro oficial entre la reina Letizia y la princesa Charlene de Mónaco: ambas eligen vestidos de alta costura para pasear por el Jardín Botánico

Las dos Casas Reales han celebrado el 150º aniversario del establecimiento de la primera misión diplomática entre ambas naciones

Así ha sido el primer encuentro oficial entre la reina Letizia y la princesa Charlene de Mónaco: ambas eligen vestidos de alta costura para pasear por el Jardín Botánico

El rincón de Extremadura donde el castillo marca el paisaje y las rutas llevan a antiguos molinos

La sierra concentra un recinto defensivo ligado a la Orden de Santiago, caminos señalados entre bosques y gargantas, y un itinerario circular que atraviesa decenas de ingenios harineros

El rincón de Extremadura donde el castillo marca el paisaje y las rutas llevan a antiguos molinos

El secretario general de la Diputación de Badajoz defiende que la modificación del puesto de David Sánchez fue una decisión política sometida a control de legalidad

Enrique Pedrero ratifica la versión que ya ofreció durante la instrucción del caso y afirma que el procedimiento seguido para modificar el puesto cumplió todos los requisitos administrativos y jurídicos exigidos

El secretario general de la Diputación de Badajoz defiende que la modificación del puesto de David Sánchez fue una decisión política sometida a control de legalidad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aitor Esteban desacredita a Pablo Iglesias por atribuirse una maniobra para convencer al PNV de apoyar la moción contra Rajoy: “Buen farol, pero no te da para órdago”

Aitor Esteban desacredita a Pablo Iglesias por atribuirse una maniobra para convencer al PNV de apoyar la moción contra Rajoy: “Buen farol, pero no te da para órdago”

El secretario general de la Diputación de Badajoz defiende que la modificación del puesto de David Sánchez fue una decisión política sometida a control de legalidad

Cortes de tráfico en Madrid por la visita del papa Léon XIV: calles afectadas y horarios en los que habrá cortes hasta el 9 de junio

La Justicia obliga al Ministerio de Trabajo a pagar más a una inspectora que hacía la misma labor que compañeros mejor remunerados

Juicio al hermano de Pedro Sánchez: testigos del conservatorio afirman que su plaza de coordinador en la Diputación de Badajoz “vino muy bien” y que tenía “un buen currículum”

ECONOMÍA

Compensar al hijo que cuida a sus padres con un piso o dinero puede considerarse una donación encubierta y complicar la herencia

Compensar al hijo que cuida a sus padres con un piso o dinero puede considerarse una donación encubierta y complicar la herencia

¿Seguridad vial o afán recaudatorio? Madrid es la ciudad que más multa, recauda 194,5 millones, tres veces más que Barcelona

Hacienda reactiva las negociaciones para la financiación autonómica y manda cartas a las comunidades para reuniones “inmediatas”

Cotizó 43 años y perdió parte de su pensión por retirarse seis meses antes: los jubilados se rebelan contra el recorte de sus pensiones

Calviño da por superada la amenaza de Trump y avisa: “El gran cambio económico global solo acaba de empezar”

DEPORTES

Rodri, la selección española y el Mundial 2026: “Queremos volver a demostrar que somos los mejores”

Rodri, la selección española y el Mundial 2026: “Queremos volver a demostrar que somos los mejores”

Oyarzabal elige a sus favoritas para el Mundial 2026, además de España: “Seguro que alguna dará la sorpresa”

Cuando el deporte es el germen de una “economía creativa” más allá del fútbol: “No es solamente el estadio, es todo lo que está detrás”

Enrique Cerezo zanja la polémica: “Julián Álvarez es jugador del Atlético de Madrid y no solo por la temporada pasada sino por muchas otras”

El Mundial 2026, el ecosistema perfecto para los “ingenieros del caos”: así pueden la desinformación y la IA viralizar mentiras en minutos