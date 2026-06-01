Correos se suma al ‘merchandising’ por la visita del papa León XIV a España con una edición de sellos conmemorativos: dónde conseguirlos y cuánto cuestan

Correos lanza una edición de sellos conmemorativos por la visita del papa León XIV (Montaje Infobae)

Ante la inminente e histórica llegada del pontífice a territorio nacional, Correos ha decidido sumarse al merchandising de otras empresas públicas para conmemorar la primera visita apostólica del papa León XIV para los días comprendidos entre el 6 y el 12 de junio. Recordemos que desde la Comunidad de Madrid se ha lanzado una edición limitada de la Tarjeta Transporte Público Multi con un diseño exclusivo que podrá obtenerse por 2,5 euros en 40 estaciones de metro.

Asimismo, en la capital se ha vinilado uno de los trenes de la líne 4 de Metro que circulará los días que pase el Pontífice en Madrid, como parte de un dispositivo especial por el aumento de viajeros. Igual que los autobuses interurbanos, que han decorado parte de su flota con vinilos de León XIV. La iniciativa de Correos, por su parte, nace tras quince años de espera para recibir un evento de estas dimensiones desde la multitudinaria celebración de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en el 2011 con la visita del entonces papa Benedicto XVI.

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Para acompañar el itinerario de Su Santidad, Correos ha diseñado una cuidada colección de cuatro sellos de diferente color, estando cada una de ellas vinculada a una tarifa de franqueo específica. A esto se añade la emisión de una edición limitada y muy especial compuesta por cuatro tarjetas postales que rinden homenaje exclusivo a cada una de las urbes del itinerario papal. Además, los coleccionistas y fieles podrán adquirir cuatro matasellos especiales, según ha informado la administración de la empresa corresponsal.

Continúan los preparativos para la visita del Papa León XIV, en la plaza de Cibeles de Madrid (Carlos Luján / Europa Press)

Dónde comprar los sellos, tarjetas y matasellos

A diferencia de los sellos, los matasellos se irán activando de forma progresiva, coincidiendo exactamente con el paso del santo padre por cada localidad, y permanecerán disponibles durante el plazo de un mes en las oficinas postales de referencia. En cuanto a los matasellos del primer destino de León XIV, arrancará en la oficina de Cibeles el día 6 de junio, continuará en Barcelona a partir del 9 de junio, dará el salto a Las Palmas de Gran Canaria el 11 de junio y concluirá en Santa Cruz de Tenerife desde el 12 de junio.

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Según han informado desde Correos, el apartado visual de esta gran emisión filatélica destaca por su profundo significado: los componentes están ilustrados con el logotipo oficial del viaje apostólico, creado expresamente por la diseñadora María del Mar Chapa. Su ilustración muestra una composición armónica de figuras humanas de diversos colores, enlazadas y en constante movimiento, que se sostienen mutuamente y se orientan hacia el cielo. Este diseño en forma de círculo abierto logra expresar grandes valores de la comunidad, el encuentro, la corresponsabilidad, el apoyo mutuo, la diversidad dentro de la unidad, así como la apertura, el diálogo y el envío misionero.

En un plano mucho más simbólico, el diseño incorpora referencias claras a las etapas clave de su visita: la Puerta de Alcalá de Madrid, el océano Atlántico que rodea las islas,la torre central de Jesucristo en la Sagrada Familia de Barcelona y la Virgen de la Almudena, patrona de la capital. De este modo, bajo el lema central de la visita, “Alzad la mirada” (Jn 4,35), los sellos también buscan difundir el profundo mensaje de esperanza del pontífice: “Superar las preocupaciones cotidianas para descubrir la presencia de Dios”.

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Los cuatro tipos de sellos que ha sacado Correos en honor al papa León XIV (Correos)

Cuánto cuestan los sellos conmemorativos del papa León XIV

Tal y como se puede ver en la web de correos, los sellos del viaje del Pontífice se veden en un pack de 5 y se dividen en distintas categorías en función de su tarifa: el azul con tarifa A se puede encontrar por 15 €, el naranja con tarifa B por 21 €, el verde con tarifa C por 21,50 € y la roja con tarifa D por 24 €.

Para todos los interesados en adquirir cualquiera de estos objetos, la administración ha anunciado que estos productos están disponibles en las Oficinas Principales de las citadas localidades que visitará el pontífice, además de en la sucursal 26 de Barcelona, elegida por ser la más próxima a la Sagrada Familia. Igualmente, pueden obtenerse de manera sencilla a través de la plataforma Correos Market, contactando directamente con el Servicio Filatélico mediante el correo electrónico atcliente.filatelia@correos.com o llamando al teléfono habilitado 915 197 197.

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