Honduras

Magisterio inicia protestas en Honduras por reajuste salarial mientras, Gobierno asegura avances en acuerdos

Mientras los docentes anuncian nuevas movilizaciones, el Gobierno sostiene que ya existen acuerdos para atender las demandas del sector

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Las movilizaciones y jornadas de brazos caídos afectan diversos centros educativos en Honduras según gremios docentes.
Las movilizaciones y jornadas de brazos caídos afectan diversos centros educativos en Honduras según gremios docentes.

El sector magisterial hondureño inició este lunes acciones de protesta en todo el país para reclamar el reajuste salarial y el pago de beneficios económicos pendientes, según los docentes. Las medidas incluyen jornadas de “brazos caídos” y movilizaciones, mientras el Gobierno afirmó que ya alcanzó acuerdos con representantes del gremio.

Los gremios sostienen que las acciones forman parte de un plan de presión escalonado con el que buscan obtener respuestas a sus demandas laborales.

La presidenta del Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño (COLPROSUMAH), Gracce Rodríguez, explicó que durante esta primera jornada los docentes desarrollaron actividades internas en los centros educativos, acompañadas de una suspensión parcial de labores como muestra de inconformidad.

Según la dirigente gremial, existe descontento entre los maestros por retrasos en el cumplimiento de compromisos económicos previamente establecidos. Rodríguez señaló que las exigencias del magisterio fueron planteadas en distintas instancias gubernamentales, incluidas autoridades educativas, financieras y representantes del Congreso Nacional.

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Reclaman pagos y beneficios

La docente sostuvo que los recursos presupuestarios necesarios para atender estas obligaciones ya fueron aprobados y que, mientras otras áreas de la administración pública continúan ejecutando fondos asignados, el sector educación sigue esperando el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

También denunció que existen pagos pendientes relacionados con programas específicos y planillas que, pese a haber sido anunciados anteriormente, aún no fueron acreditados a los beneficiarios.

Los gremios magisteriales sostienen que la movilización prevista para este martes será una de las principales acciones dentro de la estrategia nacional acordada por diversas organizaciones docentes. Además, advirtieron que las manifestaciones continuarán mientras no se concreten soluciones a sus reclamos.

El secretario de Finanzas informó sobre consensos que contemplan nivelación salarial progresiva y compensaciones económicas inmediatas. (Foto: Presidencia Honduras)
El secretario de Finanzas informó sobre consensos que contemplan nivelación salarial progresiva y compensaciones económicas inmediatas. (Foto: Presidencia Honduras)

Gobierno asegura tener acuerdos

El secretario de Finanzas, Emilio Hércules, informó que recientemente se desarrolló una mesa de negociación en la que participaron autoridades gubernamentales y representantes magisteriales para analizar la situación financiera relacionada con las exigencias del gremio.

De acuerdo con el funcionario, durante las conversaciones se alcanzaron varios consensos que contemplan medidas de alivio económico a corto plazo, así como procesos de nivelación salarial que serían implementados de manera progresiva durante este año y 2027.

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Hércules indicó que el Ejecutivo promovió un diálogo abierto con las bases magisteriales con el propósito de explicar el contexto fiscal que enfrenta el país y encontrar mecanismos que permitan atender las solicitudes del sector sin afectar otros compromisos estatales.

El titular de Finanzas aseguró que los acuerdos incluyen compensaciones económicas inmediatas y ajustes salariales programados, medidas que, según el Gobierno, representan una respuesta a parte de las demandas planteadas por los docentes.

Fotografía de archivo de estudiantes de la escuela Esteban Mendoza durante una clase, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador
Fotografía de archivo de estudiantes de la escuela Esteban Mendoza durante una clase, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador

Mientras las organizaciones magisteriales mantienen su calendario de protestas, las autoridades confían en que los espacios de diálogo permitan avanzar hacia una solución consensuada.

La situación genera expectativa tanto en el sector educativo como entre padres de familia y estudiantes, por el posible impacto que las acciones de protesta podrían tener en el desarrollo de las actividades académicas durante los próximos días.

Por ahora, el magisterio insiste en que continuará con las medidas anunciadas hasta obtener garantías sobre el cumplimiento de los compromisos económicos pendientes, mientras el Gobierno sostiene que ya existen acuerdos encaminados a resolver el conflicto.

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