Aplazan audiencia intermedia de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora

Hernán Bermúdez Requena, señalado de liderar a "La Barredora", grupo criminal del CJNG. (SSC)

La audiencia intermedia de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, que se tenía prevista realizarse este lunes 1 de junio, fue reprogramada luego de que su defensa así lo solicitó.

El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la gestión del exgobernador Adán Augusto López, se presentó a la sesión virtual desde la prisión preventiva que mantiene en el “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

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Durante la sesión la Fiscalía General del Estado de Tabasco entregó un expediente de 12 tomos de pruebas en su contra con el objetivo de que el juez determinara cuáles son útiles para presentarse en el juicio oral, esto como parte de su acusación por presunta extorsión agravada, secuestro agravado y asociación delictuosa, dentro de la causa penal 213/2025.

Sin embargo, la defensa de Bermúdez Requena solicitó que la audiencia fuera aplazada, por lo que estableció el próximo 15 de junio la fecha en la que se retomará la diligencia.

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Suma 5 acusaciones y cuenta con un amparo contra su detención por parte de la FGR: así va el proceso contra Requena

Hernán Bermúdez Requena fue detenido el 12 de septiembre de 2025 en Paraguay, país del que fue posteriormente expulsado y trasladado a México tras ser buscado por presuntamente liderar el grupo delictivo de La Barredora.

Expulsión de Bermúdez Requena de Paraguay. (X/@senad_paraguay)

A su llegada al país, le fue cumplimentada una orden de aprehensión por extorsión agravada, secuestro agravado y asociación delictuosa, por lo que ya fue vinculado a proceso y actualmente se encuentra en prisión preventiva.

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En abril de 2026 también fue vinculado a proceso por los delitos de desaparición forzada y peculado. Sin embargo, también cuenta con una orden de aprehensión pendiente por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada, la cual no ha podido ser cumplimentada debido a que cuenta con un amparo que lo impide.

El caso de Requena ha avanzado en medio de intentos por desbloquear sus cuentas bancarias luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) lo añadió a la lista de personas bloqueadas al detectar operaciones inusuales, transferencias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal.

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Sin embargo, le fue negado pese a sus dos intentos por ampararse para lograr tener acceso a sus recursos. Esto se suma a su última solicitud que realizó contra una posible extradición a los Estados Unidos, luego de que sus custodios le aseguraron que sería enviado a ese país.

Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el mandato de Adán Augusto López, fue capturado en Paraguay, acusado de ser el presunto líder de La Barredora (SSPC)

De acuerdo con el expediente, consultado por Infobae México, cinco días antes de solicitar su amparo, Requena escuchó a los custodios decir que ya tenía un proceso de extradición.

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“Custodios me comentaron que ‘ya me iba al gabacho’ porque existe una orden de extradición en mi contra, lo que se robustece con las notas periodísticas de circulación nacional que agrego al presente, sin que a la fecha se me haya notificado procedimiento dicho formalmente de extradición a solicitud de los Estados Unidos de América”, detalló en su amparo.

Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, fiscal general del estado, informó que solo por este caso, Bermúdez Requena podría recibir una pena máxima de hasta 158 años de prisión, aunque todavía mantiene dos procesos por peculado y desaparición forzada.

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