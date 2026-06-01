La Policía Nacional Civil inicia operativo Semáforo Seguro con controles en áreas de alto tránsito en ciudad de Guatemala

Agentes de la PNCdeGuatemala llevan a cabo inspecciones de vehículos y motocicletas como parte de los operativos Semáforo Seguro en una calle concurrida. (PNC de Guatemala)

La Policía Nacional Civil (PNC) puso en marcha el “Plan Semáforo” con operativos sorpresa en la calzada Roosevelt para prevenir robos y asaltos, tras denuncias de inseguridad en ese sector de Ciudad de Guatemala.

El subcomisario Andelino Miranda, jefe de Operaciones de la Comisaría 14 de la PNC, explicó que el despliegue incluye puestos de control y presencia policial en semáforos para registrar personas cuando la luz está en rojo, con foco en quienes se movilizan en motocicleta.

“Estamos dando inicio al Plan de Seguridad 052-2026, denominado Semáforo Seguro”, indicó.

La PNC detalló que el plan se aplica en rutas de alto tránsito que conectan hacia el centro de la ciudad. Entre los puntos mencionados figuran la calzada Roosevelt, el Anillo Periférico, la calzada San Juan, Mateo Flores, la avenida Bolívar, la avenida Petapa, el bulevar Liberación y la avenida Austriaco.

Miranda agregó que el operativo también se extiende a otras arterias principales: Aguilar Batres, Atanasio Tzul, la carretera a El Salvador, Reforma, Hincapié y la calle Martín, con revisiones a conductores de motocicletas y vehículos para identificar a presuntos delincuentes.

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Agentes de la PNCdeGuatemala llevan a cabo los operativos "Semáforo Seguro", inspeccionando a motociclistas en un carril de tráfico vehicular denso para garantizar la seguridad en las calles. (PNC de Guatemala)

La PNC concentra controles en corredores con alta circulación de motocicletas

De acuerdo con la información de la PNCdeGuatemala, los operativos involucran a la Comisaría 14 y a la Comisaría 16, responsables del tramo que cubre la Calzada Roosevelt. El director de la institución Custodio Boteo en días anteriores describió esa vía como “sumamente extensa” y dijo que requiere una presencia policial elevada.

La semana última semana de mayo, la PNC también instaló controles en la Calzada Mateo Flores, la colonia Pamplona, La Verbena, la colonia 4 de Febrero y el sector de la Brigada Santa Marta, en la zona cinco de Mixco. La estrategia consiste en cambiar de punto sin aviso previo para impedir que los asaltantes anticipen la ubicación de los agentes, indicó la institución.

El horario de los operativos responde al patrón detectado por la Policía. “En este horario es donde se cometen estos asaltos”, dijo Custodio Boteo sobre las primeras horas de la mañana, cuando los ciudadanos se trasladan a sus lugares de trabajo.

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Agentes de la PNCdeGuatemala inspeccionan una motocicleta durante el inicio de los operativos Semáforo Seguro, buscando garantizar la seguridad y el cumplimiento de las normas de tránsito en las calles. (PNC de Guatemala)

El director pidió a la población colaborar con la Policía pese a las afectaciones al tránsito que provocan los controles. La institución sostiene que esos registros buscan identificar, revisar y capturar a sospechosos vinculados con asaltos cometidos desde motocicletas.

La PNC pidió al Organismo Judicial y al Ministerio Público fortalecer los casos

La PNC advirtió que una de las principales limitaciones de estos operativos aparece después de las detenciones. Según Custodio Boteo, varios capturados vuelven a las calles poco tiempo después.

Por eso, el director llamó al Organismo Judicial y al Ministerio Público a acompañar los procesos y pidió a los ciudadanos formalizar las denuncias y declarar ante las autoridades.

“Se necesita no solo la denuncia ciudadana, sino también el acompañamiento para la declaración respectiva ante el Ministerio Público y el Organismo Judicial para que el proceso esté fortalecido”, afirmó Custodio Boteo.

La Policía sostiene que esa participación es necesaria para que las capturas terminen en condenas. La institución reiteró que denunciar y sostener la declaración durante el proceso judicial es una condición indispensable para robustecer los expedientes.

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El fenómeno, según Custodio Boteo, no se limita a la capital. Los departamentos de Escuintla, Chimaltenango, Sacatepéquez y Quetzaltenango también registran asaltos a mano armada con modalidades similares.

De acuerdo con el director, la presencia policial y las capturas redujeron este tipo de delitos en las áreas intervenidas. También reconoció que los delincuentes suelen moverse hacia sectores sin cobertura cuando advierten que hay operativos en marcha.