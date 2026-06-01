Impacto en el mundo del tenis: Serena Williams vuelve del retiro a los 44 años

Serena comenzará jugando dobles (EFE/EPA)

Serena Williams anunció su regreso al tenis profesional en el torneo de dobles del Queen’s Club, en Londres, casi cuatro años después de su última aparición en una cancha. La estadounidense, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, competirá en el cuadro de dobles del torneo WTA 500 del 8 al 14 de junio gracias a una invitación especial de la organización, según confirmó la propia entidad en un comunicado este lunes.

La última vez que Williams pisó una cancha en competencia oficial fue en septiembre de 2022, cuando cayó ante la australiana Ajla Tomljanović en la tercera ronda del US Open. En aquella ocasión, la tenista evitó hablar de retiro definitivo y señaló que estaba “evolucionando” hacia una nueva etapa lejos de la competencia profesional. En el medio, volvió a ser mamá de Adira River (en 2017 ya había recibido en su vida a Alexis Olympia). Tres años y medio después, esa evolución da un giro hacia el regreso.

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La Federación Británica de Tenis celebró el anuncio con un mensaje directo: “Serena Williams está de vuelta. La leyenda regresará al tenis en el dobles del HSBC Championships”. La WTA también le dio la bienvenida de manera oficial al confirmar su participación en el evento londinense.

Williams competirá junto a Victoria Mboko, una joven tenista canadiense de 19 años, en lo que será una asociación que combina décadas de experiencia con la juventud de una promesa emergente del circuito. La pareja accede al torneo mediante una wild card otorgada por la organización.

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El torneo de Queen’s funciona históricamente como una de las principales escalas de preparación para Wimbledon, que arranca poco más de tres semanas después. No es un dato menor: el All England Club es el escenario donde Williams ha escrito algunas de las páginas más memorables de su carrera, con siete títulos en individuales y seis en dobles, estos últimos junto a su hermana Venus Williams. La pista de hierba londinense es, en muchos sentidos, el terreno en el que la estadounidense se ha sentido más cómoda a lo largo de su trayectoria.

La trayectoria de la norteamericana la ubica entre las figuras más destacadas del tenis de todos los tiempos. Permaneció 319 semanas en la cima del ranking mundial, conquistó 73 trofeos individuales y logró completar el denominado Serena Slam, al encadenar los cuatro Grand Slam de manera consecutiva en dos períodos distintos: entre 2002 y 2003, y nuevamente entre 2014 y 2015. En total, acumula 39 títulos de Grand Slam entre individuales y dobles.

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Su palmarés olímpico completa un legado sin precedentes en el tenis femenino. Williams sumó cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos, una en singles y tres en dobles junto a Venus, y es la única jugadora en la historia que ha completado el Golden Slam tanto en individuales como en dobles, un logro que combina la victoria en los cuatro Grand Slams y el oro olímpico en la misma categoría.

Ahora, a sus 44 años, Williams afronta este regreso en la modalidad de dobles, lo que le permite reintegrarse al circuito con una exigencia física diferente a la del juego individual. El torneo de Queen’s, que comienza el 8 de junio, será el primer banco de pruebas para evaluar en qué condiciones regresa la estadounidense tras su extensa pausa y si este retorno podría extenderse hasta Wimbledon, que arranca el 30 de junio.

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