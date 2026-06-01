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“El poncho de 60 listas”: el especial discurso de Gustavo Alfaro para anunciar los convocados de Paraguay para el Mundial

La Albirroja confirmó los 26 jugadores para la Copa del Mundo donde enfrentará a EEUU, Turquía y Australia en el Grupo D

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La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y la selección Albirroja publicaron un video con el anuncio de los 26 futbolistas que viajarán al Mundial 2026

La selección de Paraguay confirmó la lista de 26 convocados para disputar el Mundial 2026, marcando el regreso de la Albirroja a la máxima cita del fútbol internacional. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro se prepara para despedirse de su público en un amistoso frente a Nicaragua en el estadio Defensores del Chaco, antes de emprender viaje a Norteamérica y enfocarse en el debut en el Grupo D previsto para el 12 de junio ante Estados Unidos. La nómina incluye una mezcla de futbolistas experimentados en ligas internacionales y una base consolidada que fue clave en el proceso de clasificación.

El seleccionador argentino de 63 años, que concluye su contrato tras el torneo, optó por citar solo a tres jugadores de la Primera División de Paraguay, mientras que el resto desarrolla su carrera en el extranjero: seis en Argentina, siete en Brasil, tres en Estados Unidos, tres en Inglaterra, uno en Francia, uno en Italia, uno en Rusia y uno en Emiratos Árabes Unidos.

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De acuerdo con el comunicado oficial a través de un video, entre los citados figuran Orlando Gill (San Lorenzo), José Canale (Lanús), Alexandro Maidana (Talleres), Matías Galarza (vuelve a River Plate), Gabriel Ávalos (Independiente) y Alex Arce (Independiente Rivadavia de Mendoza), todos con pasado reciente en el fútbol argentino.

“Elegimos un símbolo que nos une como país: el poncho de sesenta listas”, relató Alfaro en la grabación. “Una obra tejida con historia, identidad y orgullo. Un legado que, como la albirroja, se construye con esfuerzo, perseverancia y pasión. Cada hilo cuenta una historia. Cada nombre, un camino de sacrificio. ”, continuó.

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Isidro Pitta, delantero del RB Bragantino de Brasil, fue el último en sumarse a la concentración en el Centro de Alto Rendimiento de Ypané. Según declaraciones brindadas a ABC TV en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, el atacante explicó: “Me llamaron ayer a la noche”, tras haber sido titular en la victoria de su equipo en la última fecha del Brasileirao antes del receso por el Mundial. La decisión del DT Alfaro se definió entre el propio Pitta, el delantero Ángel Romero (Boca Juniors), y los mediocampistas Mathías Villasanti (Gremio) y Lucas Romero (Universidad de Chile).

Gráfico con 26 retratos de jugadores de fútbol paraguayos y sus nombres, el título 'CONVOCADOS', logos de la Albirroja y firma de Gustavo Alfaro
La lista de convocados para el Mundial 2026

La nómina definitiva ratifica el bloque de futbolistas que permitió el regreso de Paraguay al primer plano internacional, con el retorno de algunos referentes y la presencia de jóvenes consolidados en el exterior. La defensa estará encabezada por el capitán Gustavo Gómez (Palmeiras), junto con Fabián Balbuena (Gremio) y Omar Alderete (Sunderland), aportando experiencia y liderazgo en la zaga central.

En el mediocampo, el equilibrio estará representado por Andrés Cubas, con la incorporación de Diego Gómez (Brighton) recientemente instalado en el fútbol inglés. Además, el bloque de la MLS estadounidense suma a Matías Galarza Fonda (Atlanta United) y Brahian Ojeda (Orlando City), junto a la creatividad de Alejandro Kaku Romero Gamarra (Emiratos Árabes Unidos).

El cuerpo técnico de Alfaro encara el reto de encontrar la mejor fórmula ofensiva con variantes diversas. El regreso de Miguel Almirón (Atlanta United) y la participación de Julio Enciso (Estrasburgo) ofrecen opciones de velocidad por las bandas. Para el centro del ataque, la lista incluye a Tony Sanabria (Cremonese), Gabriel Ávalos (Independiente), Álex Arce (Independiente Rivadavia) y Gustavo Caballero (Portsmouth), todos con diferentes características y actualidad goleadora.

El plantel de Paraguay se prepara para enfrentar un exigente Grupo D en el Mundial, con partidos ante Estados Unidos el 12 de junio, Turquía el 19 y Australia el 25, en busca de avanzar a los octavos de final. El regreso de la Albirroja al Mundial cuenta con el respaldo de una base de jugadores que han logrado consolidarse en ligas internacionales y que desempeñaron un papel decisivo en la clasificación.

Los convocados de Paraguay para el Mundial 2026:

Arqueros: Orlando Gill, Roberto Jr. Fernández y Gastón Olveira.

Defensores: Juan José Cáceres, José Canale, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Gustavo Gómez, Alexandro Maidana, Junior Alonso y Gustavo Velázquez.

Volantes: Braian Ojeda, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Diego Gómez Gómez, Alejandro Romero Gamarra, Mauricio Magalhaes, Matías Galarza, Ramón Sosa y Gustavo Caballero.

Delanteros: Miguel Almirón, Gabriel Ávalos, Isidro Pitta, Álex Arce, Julio Enciso y Antonio Sanabria.

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