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Jhon Córdoba enciende alarmas en la selección Colombia tras ausentarse en el último entrenamiento: esto puede pasar con el delantero

Aunque la lesión parece no ser grave, Néstor Lorenzo tiene hasta 24 horas del debut ante Uzbekistán en la Copa del Mundo para reemplazarlo con otro de los nombres en la lista de 55 jugadores

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Jhon Córdoba acumula seis goles en 21 partidos con la selección Colombia - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez
Jhon Córdoba acumula seis goles en 21 partidos con la selección Colombia - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Jhon Córdoba sigue sin entrenar con Colombia a dos semanas del debut en el Mundial de 2026, una ausencia que lo perfila como baja para el amistoso de este lunes ante Costa Rica en Bogotá y que obliga a Néstor Lorenzo a ajustar su ataque en el cierre de la preparación.

El delantero de 33 años llega a la concentración después de una temporada de 41 partidos, 22 goles y 10 asistencias con Krasnodar. En la liga rusa firmó 17 goles y seis asistencias en 28 encuentros, registro con el que terminó como máximo artillero del torneo.

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Lorenzo ya tiene a los 26 convocados en Bogotá, pero Córdoba ha trabajado de manera diferenciada y no se ha ejercitado a la par del grupo en los entrenamientos previos al partido de despedida contra Costa Rica en El Campín.

El problema físico se arrastra desde su llegada desde Rusia, el técnico explicó en diálogo con Deportes RCN: “El único que merece unos días de atención especial es Jhon Córdoba, que vino con un problemita en un tendón. Lo vamos a ir viendo cada día, pero la proyección es buena”.

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Córdoba trabaja aparte por una molestia en la rodilla y se acerca a la baja ante Costa Rica

Los 26 jugadores convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA tuvieron su primer entrenamiento completos un día antes del partido - crédito FCF
Los 26 jugadores convocados a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA tuvieron su primer entrenamiento completos un día antes del partido - crédito FCF

La situación del atacante no mejoró lo suficiente para reincorporarse al trabajo colectivo. El cuerpo técnico le redujo las cargas y esperaba su evolución, pero el domingo, un día antes del amistoso, siguió en el gimnasio.

El periodista Sebastián Vargas informó en sus redes sociales que “Uno de los ausentes, a la hora que hacen la oración, es Jhon Córdoba. Sigue trabajando en el gimnasio, tiene un problema en una de sus rodillas. Ya se había ausentado del entrenamiento del jueves; ahora lo hace en el del día domingo”.

El partido se jugará a las 6:00 p. m. en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Luis Javier Suárez y Cucho Hernández ganan espacio en la recta final de la preparación

Lorenzo se refirió a la situación médica de Jhon Córdoba, y habló de otros temas como la exclusión de Sebastián Villa de la lista final para el Mundial 2026-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Lorenzo se refirió a la situación médica de Jhon Córdoba, y habló de otros temas como la exclusión de Sebastián Villa de la lista final para el Mundial 2026-crédito Cristian Bayona/Colprensa

La ausencia de Córdoba en los trabajos colectivos abre espacio para otros atacantes. Luis Javier Suárez y Juan Camilo Cucho Hernández quedan con una oportunidad mayor para sumar minutos y buscar protagonismo antes del inicio del Mundial.

Todo apunta a que Suárez sería el inicialista. Córdoba, elegido por Lorenzo por su nivel reciente y por el conocimiento del proceso, buscaba pelear ese lugar en la formación titular.

El delantero chocoano suma seis goles en 21 partidos con la selección de Colombia. Aun así, no se consolidó como centrodelantero fijo del equipo y esa posición sigue abierta de cara al debut mundialista, según ese mismo medio.

Colombia jugará este lunes contra Costa Rica y luego tendrá otro amistoso el 7 de junio frente a Jordania en San Diego, Estados Unidos. Lorenzo planea utilizar el primer partido con mayoría de titulares y mirar alternativas en el segundo.

En caso de que la lesión del delantero sea más grave de lo esperado y no pueda estar para la Copa Mundial de la FIFA 2026, Néstor Lorenzo y el cuerpo técnico tiene hasta 24 horas del debut ante la selección de Uzbekistán para reemplazar su nombre por uno de los jugadores presentes en la lista de 55 preseleccionados para la Copa del Mundo.

Estos fueron los 14 delanteros preseleccionados por Néstor Lorenzo:

El técnico argentino dio a conocer el universo de jugadores que están para ser convocados en el Mundial de 2026-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia
El técnico argentino dio a conocer el universo de jugadores que están para ser convocados en el Mundial de 2026-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia
  • Rafael Santos Borré.
  • Jaminton Campaz.
  • Johan Carbonero.
  • Edwuin Cetré.
  • Jhon Córdoba.
  • Jhon Durán.
  • Andrés Gómez.
  • Juan Camilo Hernández.
  • Stiven Mendoza.
  • Luis Suárez.
  • Sebastián Villa.
  • Neiser Villarreal.
  • Kevin Viveros.
  • Luis Díaz.

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