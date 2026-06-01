Sociedad

Recorrió más de un millón de kilómetros para instalar y mantener teléfonos públicos en 1.600 pueblos sin internet ni luz

Viajando por rutas secundarias y caminos rurales, lleva dos décadas garantizando la comunicación en pequeñas localidades argentinas donde la falta de servicios básicos deja a sus habitantes aislados

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Muchos pueblos de Buenos Aires mantienen teléfonos públicos gratuitos ante la ausencia total de señal, internet o transporte

En una entrevista en Infobae al Mediodía, Iván Engels expuso el corazón de un fenómeno invisible para el país urbano: la desconexión de cientos de pueblos rurales, donde la falta de internet, energía eléctrica y transporte público es la norma y el teléfono público resulta el último puente con el mundo exterior.

Durante la charla, Engels explicó: “Hace más de veinte años viajo por lugares donde no hay luz ni señal, para instalar y reparar teléfonos públicos. Ya recorrí más de un 1.100.000 kilómetros y visité más de 1.600 pueblos, desde ciudades hasta parajes de un solo habitante”.

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Una vida al volante para mantener la comunicación rural

La particularidad de Engels radica en que transformó su empleo en telefonía rural en una misión de vida: mantener en funcionamiento los teléfonos públicos en zonas donde cualquier accidente, emergencia o simple contacto familiar depende de esa línea. “En muchos pueblos no hay señal ni internet y el teléfono público es vital. Si alguien necesita llamar a una ambulancia o a la policía, solo puede hacerlo por ahí”, subrayó.

(Infobae en Vivo - Iván Engels)
Iván Engels recorrió más de un millón de kilómetros para instalar teléfonos públicos en 1.600 pueblos rurales argentinos sin internet (Infobae en Vivo - Iván Engels)

La tarea lo llevó a recorrer rutas de ripio, caminos de barro y parajes inaccesibles: “Hoy hay pueblos en Buenos Aires con dos habitantes. He instalado teléfonos en escuelas rurales donde quedan cinco chicos y en almacenes que son el único centro social del pueblo”. Engels aclaró que estos teléfonos ya no funcionan con monedas: “Ahora son libres, cualquiera puede llamar, porque en estos lugares no hay otra opción”.

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Citó ejemplos como Lumb y De Ferrari, donde el aislamiento es absoluto: “En Lumb quedan dos habitantes y el galpón del ferrocarril abandonado. En De Ferrari ya no vive nadie. Aun así, la recorrida es importante porque a veces pasa un camionero o alguien queda varado y necesita comunicarse”.

La Argentina de los pueblos que resisten el olvido

El relato de Engels expone la despoblación rural y el declive de comunidades que alguna vez tuvieron cientos de habitantes. “Muchos pueblos nacieron con el tren y murieron cuando se clausuró la vía. Sin ferrocarril, sin caminos transitables y sin servicios, la gente se fue”, remarcó.

(Infobae en Vivo - Iván Engels)
La instalación de teléfonos en escuelas rurales y almacenes resulta vital para garantizar el acceso a emergencias y servicios básicos (Infobae en Vivo - Iván Engels)

Historias como la de Quiñihual, en el partido de Coronel Suárez, reflejan ese cambio: “Hoy hay un solo habitante, que mantiene abierto su almacén. Me contó que en la semifinal del Mundial salió a la puerta con la bandera y los perros le ladraban”.

El acceso a la educación y la salud es otro desafío: “Las maestras rurales viajan los domingos, se quedan toda la semana con cinco o seis alumnos y vuelven a sus casas el viernes. Hay pueblos que nunca tuvieron energía eléctrica, funcionan con paneles solares porque llevar el tendido sería imposible”.

Engels también rescató la hospitalidad rural: “En la ciudad nadie te espera, pero en el campo siempre te invitan a la mesa, aunque llegues tarde. Me tocó entrar a casas donde el único contacto con el exterior es el teléfono público que instalé”.

(Infobae en Vivo - Iván Engels)
La despoblación rural se profundizó tras el cierre de vías férreas, dejando localidades con apenas uno o dos habitantes (Infobae en Vivo - Iván Engels)

Documentar y difundir para que los pueblos no desaparezcan

Frente a la soledad de la ruta, Engels encontró una forma de preservar la memoria de los pueblos: “En 2015 creé el grupo ‘Viajando por los pueblos de Buenos Aires’ en Facebook y empecé a compartir fotos e historias. Hoy somos casi 200 mil en Facebook y 70 mil en Instagram”.

La comunidad virtual se convirtió en un archivo de relatos, imágenes y anécdotas, y motor para la publicación de dos libros: “Viajando por los pueblos de Buenos Aires, historias de pueblos y su gente” y “Viajando por los pueblos, historias para no olvidar”.

El financiamiento de cada travesía es un obstáculo más: “Hoy salir a la ruta cuesta muchísimo. Solo el combustible para dos mil kilómetros puede rondar los $200.000, y el alojamiento suma más. Por eso hago la mayoría de los viajes solo”.

Pese a las dificultades, Engels insiste en la importancia de mantener vivos los pueblos: “Cada turista que compra algo en un almacén o visita un paraje aporta para que ese lugar no desaparezca”.

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