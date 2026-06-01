Álvaro Uribe confirmó que el Centro Democrático citó a su bancada para iniciar campaña por Abelardo de La Espriella

Gabriel Vallejo y el Centro Democrático también se pronunciaron en sus canales oficiales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) informó que Gabriel Vallejo, director del partido Centro Democrático, convocó a la bancada parlamentaria para comenzar la campaña de segunda vuelta en respaldo a Abelardo de la Espriella.

En su cuenta oficial de X, el exmandatario colombiano señaló: “El Dr. Vallejo, Director del Centro Democrático, cita para las 5:00 p. m. a la bancada parlamentaria a fin de iniciar la campaña de segunda vuelta en favor del Dr. Abelardo de la Espriella como lo ha indicado nuestra candidata Paloma Valencia. Colombia no puede ser una Sucursal Chavista”.

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Gabriel Vallejo, director del partido, expresó por su parte: “El amor por esta patria es inagotable y es ese mismo amor el que nos da la fuerza para no desfallecer y seguir adelante para derrotar a Cepeda. Sin duda ni tibiezas acompañaremos al doctor Abelardo de la Espriella”.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) informó que Gabriel Vallejo, director del partido Centro Democrático, convocó a la bancada parlamentaria para comenzar la campaña de segunda vuelta en respaldo a Abelardo de la Espriella - crédito @AlvaroUribeVel/X

El Centro Democrático difundió un pronunciamiento en el que manifestó: “El Centro Democrático es un partido sin dudas ni tibiezas y menos en momentos en que nuestra democracia está en grave peligro. Para salvar a Colombia hay que derrotar a Cepeda en las urnas. Humildemente invitamos a los colombianos a cerrar filas entorno al doctor Abelardo de la Espriella y acompañarlo en la segunda vuelta”.

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El partido y sus dirigentes enfatizaron su apoyo a Abelardo de la Espriella, en línea con lo expresado por Paloma Valencia. La convocatoria a la bancada busca fortalecer la campaña rumbo a la segunda vuelta presidencial.

El Centro Democrático difundió un pronunciamiento en el que manifestó su apoyo al candidato Abelardo de la Espriella - crédito @CeDemocratico/X

Pronunciamiento de Paloma Valencia

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda avanzaron a la segunda vuelta presidencial, programada para el 21 de junio de 2026. De la Espriella recibió más de 10 millones de votos, mientras que Cepeda, representante del Pacto Histórico, alcanzó 9 millones de sufragios. En tercer lugar se ubicó Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, quien superó el millón de votos y, tras conocer los resultados, anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella de cara al balotaje.

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Desde el Hotel GHL Capital, Valencia agradeció a quienes la acompañaron durante la jornada electoral y a quienes le dieron su voto. Subrayó que su campaña se sostuvo sobre la defensa de la Constitución y de las libertades fundamentales en Colombia. Enfatizó que, pese a las dificultades y a los ataques recibidos, mantiene el compromiso de trabajar por el país y por su desarrollo.

“Quiero agradecerles a todos por acompañarnos hoy. Desde el inicio de esta campaña hemos tenido claro que nuestra defensa es por la Constitución, por la libertad y por Colombia, con una economía de mercado. Por eso, hoy lo afirmo sin ambigüedades: a pesar de los ataques y de las dificultades, mantenemos el compromiso de servir a Colombia, de trabajar por ella y de no desfallecer en el esfuerzo para que este país progrese”, expresó Valencia.

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Paloma Valencia confirmó desde el Hotel GHL Capital que respaldará a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial - crédito Enea Lebrun/REUTERS

La exaspirante presidencial felicitó públicamente a Abelardo de la Espriella por alcanzar el primer lugar en la primera vuelta. Según Valencia, los resultados evidencian un rechazo de los electores hacia las figuras de Gustavo Petro y de Iván Cepeda. Consideró que la derrota de estos sectores evita, en su opinión, que Colombia adopte modelos políticos que identificó como comunistas o neocomunistas.

“Felicito al doctor Abelardo de la Espriella por su victoria, que demuestra que Colombia no caerá en manos del comunismo ni del neocomunismo que representan Cepeda y Petro. El resultado refleja el rechazo de los colombianos a un gobierno marcado por la corrupción, la ineficacia y la complacencia con los violentos”, afirmó.

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Valencia reiteró su apoyo a De la Espriella para la segunda vuelta e instó a los ciudadanos a votar por el abogado, con el objetivo de evitar que Cepeda llegue a la presidencia y de defender valores como la libertad, el progreso, la iniciativa privada y la protección a los sectores vulnerables. Finalmente, concluyó que continuará oponiéndose al proyecto de Cepeda, al que calificó como perjudicial y ligado a prácticas corruptas y delictivas.

“Los colombianos siempre nos hemos caracterizado por la resistencia. Seguiré en la lucha para enfrentar el proyecto de Iván Cepeda, que considero destructivo y vinculado con la criminalidad y la corrupción. ¡Que viva Colombia y que viva la libertad!”, concluyó.

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