En lo que va del año Interpol Panamá ha concretado la captura de 55 prófugos internacionales requeridos por diversos delitos

Mecanismos de cooperación internacional han permitido la captura de delincuentes internacionales. (Policía Nacional)

En lo que va del 2026 Panamá ha formalizado 55 aprehensiones de personas requeridas por distintos delitos, a través de la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá y de la coordinación con agencias policiales extranjeras.

La entidad informó que de estas acciones judiciales, 22 corresponden a capturas de prófugos internacionales ubicados en territorio panameño, mientras que otras 33 personas requeridas por la justicia panameña fueron localizadas y aprehendidas en diferentes países, permaneciendo a la espera de los procedimientos de extradición correspondientes.

Entre los principales delitos investigados figuran el narcotráfico, pandillerismo, homicidio, blanqueo de capitales y otros hechos vinculados a estructuras criminales organizadas.

La Oficina Central Nacional de Interpol Panamá sostuvo que la consecuencia inmediata de esta cooperación internacional fue poner a disposición de la justicia a sujetos requeridos que habían salido del alcance de las autoridades nacionales.

El operativo reunió capturas dentro de Panamá y detenciones en el exterior bajo pedidos de la justicia panameña.

Narcotráfico, pandillerismo, homicidio y blanqueo de capitales, entre otros, son los delitos más investigados.

A finales de marzo Interpol Panamá detuvo al ciudadano francés, Joël Soudron, quien figuraba en las listas de búsqueda internacional por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

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Soudron mantenía una Notificación Roja de la Interpol y tras ser ubicado por las autoridades en la avenida Balboa, en el centro de la ciudad capital, presentó un carné provisional de migración que contenía información falsa, lo que activó una investigación que posteriormente permitió confirmar su identidad.

Como un traficante internacional “muy discreto” y “reflexivo”, con acceso a una capacidad financiera elevada, así describen a Joël Soudron los Investigadores de la Brigada Nacional de Investigación de Fugitivos. durante largos períodos.

Este perfil, aseguran, le habría permitido al sujeto sostener operaciones dentro de redes de crimen organizado sin levantar la más mínima alerta.

En tanto, la Policía Nacional y el Ministerio Público también informaron que desarticularon una organización criminal presuntamente vinculados a la elaboración y distribución de diversas drogas sintéticas en el país.

Dulces decomisados, preparados con THC, el principal compuesto psicoactivo que se encuentra en el cannabis. (Policía Nacional)

La banda estaba integrada por ciudadanos panameños y colombianos.

Metanfetamina, tusi y éxtasis, así como gomitas y dulces elaborados con THC, fue el resultado de dejó la operación policial, la cual culminó con el arresto de 12 personas, mediante 10 diligencias de allanamiento realizadas de manera simultánea.

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Las investigaciones, de acuerdo con la Policía Nacional, permitieron determinar que el grupo delictivo mantenía operaciones principalmente en los distritos de Chame, La Chorrera y Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste.

En estos lugares ubicados al oeste de la ciudad capital era donde el grupo presuntamente desarrollaba actividades relacionadas con la producción, el almacenamiento y la comercialización de estas sustancias ilícitas.

La Policía Nacional panameña también detalló en una nota de prensa que en las últimas 24 horas del último día de mayo aprehendió por diversos delitos a 217 personas.

Detención de personas presuntamente vinculadas a la elaboración y distribución de diversas drogas sintéticas. (Policía Nacional)

De ellas, 146 fueron por oficio, 62 por faltas administrativas, cuatro en flagrancia y cinco por microtráfico.

En el marco del Plan Firmeza la entidad policial manifestó en un comunicado que realizó 20 diligencias de allanamiento, se decomisaron dos armas de fuego con tres municiones, un proveedor, dinero en efectivo y dos vehículos recuperados.

En materia de tránsito, el informe de la entidad de seguridad ciudadana detalló que se colocaron 1,145 boletas, de las cuales sobresalen 297 por exceso de velocidad, 68 por luces no adecuadas, 29 por licencia vencida, 12 por hablar por celular, 34 por embriaguez comprobada. De igual manera, un total de 91 vehículos fueron remolcados en grúas.

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