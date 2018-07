"Por lo que ya bajó en dólares, pareciera que a la Bolsa no le queda mucho para bajar más, pero no tiene fuerza para revertir y así quedamos por ahora abrochados a la baja. Hasta tanto no revierta, de suba no podemos hablar. Nuestro parecer no cuenta, es lo que indique el gráfico que registra el movimiento el que en definitiva vale", resumió Jorge Fedio, analista técnico de Clave Bursátil.