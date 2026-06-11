Juan Echanove se emociona en ‘La noche de Aimar’ al recordar su salida de ‘Cuéntame’: “Eso no es un motivo argumental, eso es una putada”

Juan Echanove en 'La noche de Aimar' (ATRESMEDIA).

Después de años evitando pronunciarse en profundidad sobre su salida de Cuéntame cómo pasó, Juan Echanove ha decidido compartir su versión de uno de los episodios más comentados de su trayectoria profesional. El actor, que formó parte de la popular ficción de TVE durante más de una década, habló sin rodeos durante su entrevista en La noche de Aimar, donde repasó distintos momentos de su carrera y recordó cómo vivió el final de su etapa en la serie.

Lejos de convertir aquel episodio en un ajuste de cuentas, Echanove quiso dejar claro desde el principio que no pretende dramatizar lo ocurrido. Cuando Aimar Bretos le preguntó si su salida había sido especialmente difícil, el intérprete respondió con una reflexión cargada de serenidad.

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“No fue jodido, pero no lo pasé bien porque esas cosas no se pasan bien”, reconoció. Sin embargo, añadió que nunca ha querido recrearse en el sufrimiento. “No estoy dispuesto a sobreactuar un drama de mi propia vida”, aseguró, recordando una conversación que mantuvo años atrás con el fallecido actor Juan Luis Galiardo, quien le dejó una enseñanza que todavía conserva.

Aunque evitó el victimismo, sí admitió que considera que la gestión de su despedida no fue la más adecuada. “Sencillamente creo que las cosas no se hicieron bien, pero eso es un criterio muy particular”, explicó. Pese a ello, insistió en que guarda un enorme agradecimiento hacia una producción que marcó una parte fundamental de su carrera. “En ningún momento me arrepiento de haber hecho la serie”, afirmó.

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La explicación que nunca terminó de convencerle

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando Bretos le preguntó directamente si había creído los llamados “motivos argumentales” que se esgrimieron para justificar la desaparición de su personaje. La respuesta fue inmediata y contundente: “No”.

El reparto de 'Cuéntame cómo pasó' (RTVE).

Echanove explicó que, desde su punto de vista, una decisión relacionada con el desarrollo narrativo de una serie suele planificarse con antelación y no comunicarse de forma repentina. Por eso cuestionó la versión oficial que recibió en aquel momento. “Los motivos argumentales se dicen al principio de una temporada, no de un día para otro”, señaló.

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Además, recordó cómo le comunicaron que su personaje dejaría de formar parte de la ficción: “‘Espérate, no te vayas a casa que Fulano quiere hablar contigo’. Y te dicen: ‘Oye, que te vamos a matar’”. Para el actor, aquello no encajaba con la explicación que le dieron. “Eso no es un motivo argumental, eso es una putada”, sentenció con la sinceridad que caracterizó toda la conversación. Aun así, aseguró que con el paso del tiempo aprendió a asumir aquella situación sin resentimiento. “Hay que aceptarla con naturalidad y deportividad”, añadió.

Un cambio que abrió nuevas puertas

Lejos de quedarse anclado en aquel episodio, Echanove considera que abandonar Cuéntame terminó teniendo consecuencias positivas para su carrera. Durante la entrevista explicó que, una vez finalizada su etapa en la serie, pudo embarcarse en numerosos proyectos que probablemente no habría realizado de haber continuado vinculado a la ficción.

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“Gracias a que dejé de trabajar en Cuéntame he hecho una cantidad de trabajos que, sin duda alguna, constituyen el tramo más interesante de mi vida”, aseguró. El intérprete destacó especialmente su regreso al teatro con una intensidad renovada. Según explicó, esa nueva etapa le permitió reconectar con la vocación que le llevó a convertirse en actor hace casi cinco décadas.

El reparto de 'Cuéntame cómo pasó' (RTVE).

El mensaje de Ricardo Gómez que le hizo emocionarse

La parte más emotiva de la entrevista llegó cuando el programa sorprendió al actor con un mensaje grabado por Ricardo Gómez, el intérprete que dio vida a Carlitos Alcántara y con quien compartió años de rodaje. ”He vivido infinidad de cosas con Juan. Le conozco desde que tenía siete años: giras de teatro, viajes, noches de hotel… Lo que más he aprendido es a despertarme cada día y disfrutar de la vida. Esa sensación de sentirme un disfrutón la he aprendido de él como de nadie”, decía Gómez en el vídeo.

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También elogió su pasión por el teatro y la forma en la que entiende la profesión: “Si hay algo que quiero destacar es la manera que tiene de mirar al teatro, de subir al escenario y de moverse entre el todo y la nada”. Las palabras tocaron una fibra sensible en Echanove, que no pudo contener la emoción. Entre lágrimas y con una sonrisa, reaccionó con una frase tan espontánea como cariñosa: “Me ha emocionado el niño de los cojones”.

El actor recordó entonces que la relación entre ambos ha trascendido lo profesional hasta convertirse en una auténtica amistad. De hecho, reveló un gesto que Ricardo Gómez tuvo con él tras su salida de la serie. “Llegué a casa y me encontré una caja enorme”, relató. Dentro había una carta y doce botellas de whisky. Cada una representaba un año de trabajo compartido en Cuéntame. “Es uno de los regalos más bonitos que me han hecho en la vida”, confesó.

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Juan Echanove en 'La noche de Aimar' (ATRESMEDIA).