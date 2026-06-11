Los precios del petróleo suben ante el recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán

Los precios del petróleo subieron este jueves y ampliaron las ganancias de la jornada anterior, mientras los mercados bursátiles de Asia registraron pérdidas en medio de la creciente preocupación por la situación en Medio Oriente y las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) pueda elevar las tasas de interés antes de fin de año.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, avanzó un 2% hasta los 91,84 dólares por barril. El Brent del Mar del Norte, referencia internacional, ganó un 1,7% y alcanzó los 94,68 dólares por barril.

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El movimiento del mercado energético se produjo después de una nueva serie de ataques militares estadounidenses contra objetivos en Irán, que se sumaron a las operaciones lanzadas el martes tras el derribo de un helicóptero estadounidense.

La respuesta de Teherán contra objetivos de Estados Unidos en Medio Oriente y sus amenazas contra embarcaciones que atraviesen el estrecho de Ormuz reforzaron la inquietud de los inversores sobre la seguridad de una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

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Las nuevas acciones militares también alimentaron las dudas sobre la estabilidad del alto el fuego entre ambos países y sobre las negociaciones destinadas a alcanzar un acuerdo que permita restablecer plenamente el tránsito de buques petroleros por la región.

El miércoles, el presidente estadounidense Donald Trump expresó públicamente su frustración con el desarrollo de las conversaciones. “Los golpeamos con fuerza ayer. Vamos a golpearlos otra vez con fuerza hoy”, afirmó ante periodistas. Trump agregó: “Estuvimos muy cerca de un acuerdo, pero siguen haciéndonos perder el tiempo”.

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El miércoles, el presidente estadounidense Donald Trump expresó públicamente su frustración con el desarrollo de las conversaciones (AP)

Las tensiones geopolíticas mantuvieron la presión sobre el mercado energético y contribuyeron a sostener las cotizaciones del crudo cerca de sus niveles más altos de los últimos años.

Tras el avance del petróleo, la atención de los mercados se trasladó también a las bolsas asiáticas, que reflejaron la cautela de los inversores ante el escenario internacional. El índice Nikkei 225 de Tokio cayó un 1,5% hasta los 63.239,52 puntos. En Hong Kong, el Hang Seng retrocedió un 1,2% hasta los 24.105,73 puntos, mientras que el índice compuesto de Shanghái perdió un 0,6% y cerró en 3.969,31 unidades. También registraron descensos los mercados de Seúl, Singapur, Sídney, Wellington y Taipéi.

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La caída de las bolsas respondió tanto a la incertidumbre por el conflicto en Medio Oriente como a las preocupaciones sobre la política monetaria estadounidense.

Los inversores analizaron los datos de inflación de mayo publicados el miércoles en Estados Unidos. Las cifras mostraron que los precios al consumidor se ubicaron en línea con las previsiones de los analistas, aunque alcanzaron su nivel más alto en más de tres años debido al aumento de los costos del combustible asociado a la guerra con Irán.

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Los mercados también continúan evaluando las cifras de empleo divulgadas días atrás, que mostraron una creación de puestos de trabajo superior a la esperada y fortalecieron las apuestas a una futura suba de tasas por parte de la Reserva Federal.

El índice Nikkei 225 de Tokio cayó un 1,5% (REUTERS)

La próxima reunión de política monetaria de la Fed tendrá lugar la semana próxima. Aunque los analistas consideran improbable que el nuevo presidente del organismo, Kevin Warsh, impulse un aumento de tasas en su primer encuentro al frente de la entidad, los mercados de futuros continúan incorporando la posibilidad de un ajuste antes de fin de año.

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(Con información de AFP)