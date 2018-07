Respecto de la inflación, cuestionó que "el acuerdo FMI, al poner un tope de 32%, está forzando al Tesoro a emitir a más tasa, para cumplir la meta y que el acuerdo no se caiga". Al ser el Tesoro el que busca bajar la inflación, marginando de esta tarea al Banco Central –que a su vez no puede expandir la cantidad de dinero- sentenció que "pusieron otro BCRA paralelo en el Tesoro". Añadió que "no hay meta monetaria que alcance si la gente no quiere los pesos".