Designaron a una ex funcionaria de Capital Humano como nueva subsecretaria de Culto dentro de la Cancillería

Cambios dentro de la Cancillería Argentina. REUTERS/Agustin Marcarian

La abogada María Inés Brogin Alba, quien se desempeñaba como subsecretaria de Gestión Administrativa dentro del Ministerio de Capital Humano, fue designada subsecretaria de Culto dentro de la Cancillería.

Así lo dispuso el Poder Ejecutivo mediante el decreto 442/2026, publicado en Boletín Oficial, en donde dispuso que la actual funcionaria del área que conduce Sandra Pettovello formará parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que conduce Pablo Quirno.

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Brogin Alba es abogada graduada en la UBA, especialista en derecho administrativo y constitucional. Fue coordinadora de servicios de Casa de Gobierno durante el gobierno de Mauricio Macri; prosecretaria Letrada del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y subgerente de Asesoramiento Legal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La ministra de Capital Humano Sandra Pettovello

A partir del nombramiento y mientras dure su gestión como subsecretaria, Brogin Alba tendrá asignada la categoría de embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria, a los únicos efectos del rango protocolar. La asignación se encuadra en el artículo 6° de la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 y sus modificatorias, que regula las equivalencias de jerarquía para funcionarios civiles que ejercen cargos de esa naturaleza.

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Antes de su llegada a la Secretaría de Culto y Civilización, Brogin Alba ya había ocupado un cargo en el gobierno de Milei. Mediante el Decreto 121/2024, firmado en febrero de 2024, fue designada subsecretaria de Gestión Administrativa de Educación de la Secretaría de Educación de la Nación.

La reciente medida se sustenta en las atribuciones que confiere el artículo 99, inciso 7 de la Constitución Nacional, que faculta al presidente a efectuar designaciones en cargos del Poder Ejecutivo.

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Ricardo Luis Bocalandro actualmente se desempeña como embajador de Filipinas (Foto: argentinaenfilipinas)

En forma simultánea, el Gobierno emitió otro decreto —el N.° 443/2026— por el cual designó a Ricardo Luis Bocalandro como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina ante la República de Palau.

El funcionario actualmente se desempeña como embajador ante la República de Filipinas, tras haber sido nombrado mediante el Decreto 67/2022. Sin embargo, este nuevo cargo se produce sin perjuicio de las funciones que Bocalandro ya ejerce. De esta manera, acumula una doble acreditación diplomática para el país insular de Oceanía formado por más de 500 islas y ubicado en la región de Micronesia.

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El decreto informó que el Gobierno de Palaus concedió oportunamente el plácet de estilo para la designación, un requisito previo que es indispensable en el protocolo diplomático internacional para que un embajador pueda ser acreditado ante un Estado receptor.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto intervino en el trámite y avaló la legalidad del procedimiento.

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Así como en ocasiones anteriores de esta relevancia, los gastos que genere el cumplimiento del decreto serán imputados a las partidas específicas de la Jurisdicción 35, correspondiente a esa cartera ministerial.

En paralelo se desempeñará como embajador de Palaos (Foto: argentinaenfilipinas)

Una de las últimas designaciones para representar al país en el exterior fue la de Fernando Iglesias. Lo hicieron mediante el decreto 191/2026, publicado en el Boletín Oficial. De esa manera oficializaron su rol como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante Bélgica y la Unión Europea (UE), con sede única en Bruselas.

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La medida consolidaba la fusión de ambas representaciones diplomáticas en una sola. El decreto estableció que Iglesias queda nombrado como funcionario de categoría “A” del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, con acreditación simultánea ante los dos destinos. La norma aclara expresamente que la designación no altera sus funciones en ninguna de las dos representaciones diplomáticas.

La oficialización llegó tras la aprobación del pliego de Iglesias por parte del Senado durante una sesión realizada en febrero. Hasta ese momento, el diplomático se desempeñaba en el cargo de manera provisional, bajo la figura de embajador “en comisión”.

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