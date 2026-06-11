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SpaceX está a punto de lograr una salida a bolsa récord que podría convertir a Elon Musk en un trillonario

Si todo sale según lo previsto, la compañía espacial y de cohetes cofundada por Musk en 2002 comenzará a cotizar en la bolsa Nasdaq el viernes por la mañana, y todas las miradas estarán puestas en cómo Wall Street asimilará la exitosa salida a bolsa que podría provocar conmociones en los mercados mundiales

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SpaceX está a punto de lograr una salida a bolsa récord que podría convertir a Musk en un trillonario (REUTERS)
SpaceX está a punto de lograr una salida a bolsa récord que podría convertir a Musk en un trillonario (REUTERS)

SpaceX entra este jueves en la recta final antes de su esperada salida a bolsa en Wall Street, como parte de la mayor oferta pública inicial de la historia, que podría catapultar a su co-fundador, Elon Musk, al estatus de trillonario.

La compañía será la primera en salir a bolsa entre los gigantes tecnológicos y de IA que buscan cotizar en bolsa, y se espera que OpenAI y Anthropic le sigan, ya que ambas han presentado sus solicitudes ante los reguladores para su debut en el mercado.

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Si todo sale según lo previsto, la compañía espacial y de cohetes cofundada por Musk en 2002 comenzará a cotizar en la bolsa Nasdaq el viernes por la mañana, y todas las miradas estarán puestas en cómo Wall Street asimilará la exitosa salida a bolsa que podría provocar conmociones en los mercados mundiales.

Para las empresas de gran renombre, tradicionalmente el primer día de cotización los ejecutivos hacen sonar la campana de apertura para marcar el inicio de la sesión; en este caso, en Times Square, Nueva York, sede del Nasdaq.

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La salida a bolsa es la mayor apuesta financiera de Musk hasta la fecha, ya que su empresa xAI y la plataforma de redes sociales X (anteriormente Twitter) también están incluidas en la oferta de SpaceX después de que el multimillonario las integrara en la compañía a principios de este año.

La compañía ofrecerá más de 555 millones de acciones a un precio estimado de 135 dólares, lo que sitúa a SpaceX entre las empresas más selectas de Wall Street, con una valoración de alrededor de 1,8 billones de dólares.

Si todo sale según lo previsto, la compañía espacial y de cohetes cofundada por Musk en 2002 comenzará a cotizar en la bolsa Nasdaq el viernes por la mañana (EFE)
Si todo sale según lo previsto, la compañía espacial y de cohetes cofundada por Musk en 2002 comenzará a cotizar en la bolsa Nasdaq el viernes por la mañana (EFE)

La operación se hará oficial este jueves, incluyendo el precio, en medio de interrogantes sobre si la compañía aumentará el precio de su oferta, según informes que indican que atrajo más de cuatro veces las acciones disponibles, según Bloomberg.

El treinta por ciento de las acciones se reservará para inversores minoristas, el triple de la cantidad que se suele asignar en las OPV, lo que dará a los seguidores de Musk la oportunidad de adquirir una parte de la empresa.

Centros de datos en el espacio

El éxito de la salida a bolsa depende directamente de la confianza que los inversores depositan en Musk como emprendedor visionario. El multimillonario del sector tecnológico ocupará los cargos de director ejecutivo, director de tecnología y presidente del consejo de administración de la empresa que cotiza en bolsa.

Se espera que la salida a bolsa cree miles de nuevos millonarios y muchos multimillonarios, ya que antiguos y actuales empleados, así como una larga lista de inversores, de los casi veinticinco años de historia de la empresa, buscan sacar provecho.

Las cifras financieras de la compañía están generando dudas en algunos sectores de Wall Street, ya que su valoración depende en gran medida de que Musk cumpla promesas propias de la ciencia ficción, como la instalación de centros de datos en el espacio y el envío de personas a Marte utilizando tecnología aún no probada.

Se espera que la salida a bolsa cree miles de nuevos millonarios y muchos multimillonarios, ya que antiguos y actuales empleados, así como una larga lista de inversores, de los casi veinticinco años de historia de la empresa, buscan sacar provecho (EP)
Se espera que la salida a bolsa cree miles de nuevos millonarios y muchos multimillonarios, ya que antiguos y actuales empleados, así como una larga lista de inversores, de los casi veinticinco años de historia de la empresa, buscan sacar provecho (EP)

Si bien la empresa está creciendo rápidamente (sus ingresos alcanzaron los 18.700 millones de dólares en 2025), también está perdiendo dinero, lo que se traduce en una pérdida neta de 4.900 millones de dólares.

En una predicción extraordinaria, la documentación presentada por SpaceX afirma que puede obtener más de 28,5 billones de dólares en ingresos de sus diversos mercados. Esta oferta superará con creces el debut de Saudi Aramco en los mercados públicos en 2019, que alcanzó los 29.400 millones de dólares y fue el mayor de la historia.

(AFP)

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