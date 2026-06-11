Crimen y Justicia

Transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén: imputaron a una mujer acusada de ocultar información en su declaración

A días de que los investigadores le tomaran testimonio, la sospechosa quedó imputada formalmente a la causa. No obstante, seguirá en libertad

Guardar
Google icon
Azul Mía Natasha Semeñenko
Azul había sido reportada como persona desaparecida días antes de su cumpleaños número 50

La investigación por el transfemicidio de Azul Semeñenko, la mujer trans de 49 años que fue asesinada en octubre del año pasado en Neuquén, sumó a una nueva imputada a la causa. Se trata de una mujer, identificada como M. A. P., que fue acusada por falso testimonio.

Durante una audiencia realizada este miércoles, la fiscal Guadalupe Inaudi formuló cargos en contra de la hasta entonces testigo, tras acusarla de faltar deliberadamente a la verdad durante la declaración que brindó respecto del hecho que es investigado como homicidio agravado.

PUBLICIDAD

El episodio se produjo el lunes 8 de junio, cuando M. A. P. declaró en una investigación contra R. D. S., el único detenido por el transfemicidio de Azul Semeñenko. Según expuso Inaudi, quien actuó en la audiencia junto a la asistente letrada Agustina Jarry, la imputada fue advertida de su obligación legal de decir la verdad, pero afirmó no recordar información relevante sobre antecedentes de violencia de género atribuidos al acusado, pese a que tenía conocimiento de esos hechos.

De la misma manera, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén le reprochó el haber declarado que poseía un solo teléfono celular, aunque en una requisa judicial posterior fueron secuestrados dos dispositivos.

PUBLICIDAD

Ministerio Público Fiscal Neuquén
Tras este avance, la causa cuenta con dos imputados

Luego de que el juez de garantías Marco Luca Cristo imputara a la acusada, dispuso la apertura de una investigación con un plazo de cuatro meses y ordenó la prohibición de contacto de la imputada con testigos vinculados a la causa por cualquier medio y también a través de terceros durante seis meses.

En cuanto a las medidas cautelares, el magistrado rechazó el pedido de la Fiscalía para que la imputada compareciera cada quince días en una comisaría, al considerar que no existían elementos que justificaran un riesgo de fuga. Por este motivo, recuperó la libertad de inmediato tras la audiencia, bajo la advertencia de que un eventual incumplimiento de la prohibición de contacto podría derivar en la imposición de medidas más graves.

Actualmente, por el crimen se encuentra detenido R. D. S., el hombre de 59 años que fue acusado de ser el autor del hecho. Tras su detención, el jefe de los fiscales, Agustín García, confirmó en conferencia de prensa que la principal hipótesis apuntaría a un crimen de odio, en función de la cantidad y la ubicación de las lesiones observadas en el cuerpo.

Según García, la evidencia reunida hasta el momento incluiría grabaciones tomadas por cámaras de seguridad, el escenario del crimen y el secuestro del vehículo presuntamente utilizado para descartar el cuerpo horas después del asesinato.

Tras permanecer desaparecida durante casi tres semanas, el cuerpo de Azul fue encontrado en un canal del barrio Valentina Norte Rural en la ciudad de Neuquén. El hallazgo se produjo cuando una pareja que paseaba a sus perros encontró los restos, pese a la búsqueda intensa realizada por la Policía provincial y la Unidad de Servicios Periciales del Poder Judicial.

(Twitter)
Familiares, amigos y conocidos durante una de las marchas organizadas en Neuquén capital para pedir justicia

El cadáver, que presentaba un avanzado estado de descomposición, fue encontrado envuelto en plásticos y presentaba múltiples heridas de arma blanca. Las tareas de extracción se vieron dificultadas por las condiciones en que se encontraba el cuerpo. Según la autopsia, la víctima fue asesinada a puñaladas, lo que motivó que el hecho se investigara como transfemicidio.

Semeñenko trabajó en el área de Atención a la Víctima del gobierno provincial y había sido vista por última vez el 24 de septiembre, cuando asistió a un turno médico. Al día siguiente no se presentó a trabajar. Una colega relató que ese día habían programado una actividad para celebrar los 30 años del Centro de Atención a la Víctima en la Casa de Gobierno, aunque la asistencia era opcional.

No obstante, el viernes 26, la ausencia de la mujer volvió a llamar la atención y generó preocupación entre sus compañeros, quienes destacaron su responsabilidad laboral y el hecho de que siempre avisaba si no podía asistir. La tensión volvió a aumentar cuando se conoció que había dejado las hornallas encendidas en su domicilio.

Simultáneamente, una unidad policial comenzó a analizar registros telefónicos y reportes de compañías de comunicación en busca de pistas. El último registro del teléfono celular de la víctima fue el 26 de septiembre a las 4:20 de la madrugada, en la zona de Chocón y Paimún, antes de que el dispositivo quedara inactivo. Este dato orientó la búsqueda hacia los sectores cercanos al río Limay.

Temas Relacionados

NeuquénAzul SemeñenkoTransfemicidioHomicidiosÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El hombre condenado por el femicidio de Corina Mabel Mena fue beneficiado con prisión domiciliaria

Jorge Octavio Linco fue declarado culpable en mayo por un jurado popular. La fiscalía y la querella impugnarán la resolución que permitió el beneficio, pese al riesgo de fuga

El hombre condenado por el femicidio de Corina Mabel Mena fue beneficiado con prisión domiciliaria

Una oficial de policía denunció a un ex comisario y a otro hombre por abuso sexual en Chaco

Una policía de Chaco denunció a dos hombres, entre ellos un exjefe de la fuerza, por abuso sexual en General San Martín. La justicia adoptó medidas de protección, asistencia médica y búsqueda de pruebas

Una oficial de policía denunció a un ex comisario y a otro hombre por abuso sexual en Chaco

Cayeron “Las Reinas del Tusi”, las hermanas que lideraban una banda narco en el Conurbano bonaerense

Durante los allanamientos en Monte Grande y Quilmes los efectivos incautaron 250 envoltorios con dosis de tusi, frascos con cogollos de marihuana, pastillas de éxtasis y casi medio millón de pesos en efectivo. Hay cuatro detenidos

Cayeron “Las Reinas del Tusi”, las hermanas que lideraban una banda narco en el Conurbano bonaerense

Desarticularon una banda de microtráfico de droga tras una denuncia por robo de ganado en Neuquén

Tres operativos en el barrio Villa Obrera de la localidad de Centenario permitieron el hallazgo de casi dos kilos de cannabis, un revólver y elementos robados. Dos hombres fueron demorados

Desarticularon una banda de microtráfico de droga tras una denuncia por robo de ganado en Neuquén

Macabro hallazgo en Neuquén: limpiaban un terreno y encontraron un cadáver

Luego de que se realizaran las primeras pericias, los restos serán analizados por un gabinete forense. No obstante, anticiparon eventuales complicaciones debido al estado en el que se encontraba el cuerpo

Macabro hallazgo en Neuquén: limpiaban un terreno y encontraron un cadáver

DEPORTES

La tabla de posiciones histórica de los Mundiales: qué lugar ocupa Argentina antes de la Copa del Mundo 2026

La tabla de posiciones histórica de los Mundiales: qué lugar ocupa Argentina antes de la Copa del Mundo 2026

Comienza el Mundial 2026: el calendario completo con los días, horarios y estadios de todos los partidos

Todos los detalles de la tercera y última fiesta inaugural del Mundial 2026: artistas confirmados, horario y cómo verla en vivo

Todos los detalles de la segunda fiesta inaugural del Mundial 2026 en Canadá: artistas, horario y cómo verla en vivo

Un penal desviado, una caída y un show que quedó en la historia: la “peor ceremonia de apertura de un Mundial”

TELESHOW

El llamativo pedido de Cande Ruggeri a su esposo a tres meses de su casamiento

El llamativo pedido de Cande Ruggeri a su esposo a tres meses de su casamiento

Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada: Cola fulminó a dos jugadoras de alto perfil

Kylie Minogue sorprendió en Buenos Aires visitando el restaurante de un famoso chef: las fotos

Así fue el estreno de Marcelo Tinelli en Infobae Mundial: del saludo de Cande Tinelli al mensaje de Ángel de Brito

Oriana Junco sobre el modo de trabajo de Aníbal Lotocki: “Él iba con una valijita haciendo operaciones a domicilio”

INFOBAE AMÉRICA

SpaceX está a punto de lograr una salida a bolsa récord que podría convertir a Elon Musk en un trillonario

SpaceX está a punto de lograr una salida a bolsa récord que podría convertir a Elon Musk en un trillonario

Inversión millonaria rehabilitará más de 3,100 kilómetros de caminos productivos en Honduras

El Salvador lanza una encuesta nacional sobre la población de cero a 17 años

Exceso de humedad en 2025 provocó millonarias indemnizaciones a productores agrícolas en Costa Rica

Capturan a 13 personas presuntamente ligadas a pandillas en la ciudad panameña de Colón