España

Los 5 mejores ejercicios para tonificar los abdominales y fortalecer el core

Con un entrenamiento sencillo y fácil para hacer en casa podemos mejorar la postura y proteger la postura

Guardar
Google icon
Dos personas realizando 'burpees'. (Freepik)
Dos personas realizando 'burpees'. (Freepik)

Conseguir un abdomen marcado es uno de los objetivos más habituales entre quienes practican ejercicio físico. Sin embargo, los especialistas recuerdan que no se trata únicamente de una cuestión estética. Un core fuerte mejora la postura, protege la espalda y favorece un mejor rendimiento en prácticamente cualquier actividad deportiva.

Para trabajar el abdomen no es necesario contar con equipamiento sofisticado ni acudir al gimnasio todos los días, puesto que existen ejercicios sencillos que pueden realizarse en casa y que, ejecutados correctamente, ofrecen excelentes resultados. Efthalia Tsimkas, entrenadora de Brooklyn Fitboxing, propone para Elle una rutina compuesta por cinco ejercicios que trabajan diferentes zonas de la musculatura abdominal y combinan fuerza, resistencia y gasto calórico.

PUBLICIDAD

Es importante recordar que la definición abdominal no depende exclusivamente del entrenamiento, en tanto que una alimentación equilibrada, el descanso adecuado y la constancia son factores determinantes para que estos ejercicios ofrezcan resultados visibles a medio y largo plazo.

Plancha

La plancha es uno de los ejercicios más completos para fortalecer el core. Se trata de un trabajo isométrico en el que el cuerpo permanece inmóvil mientras los músculos abdominales se mantienen en tensión.

PUBLICIDAD

La clave está en apoyar los antebrazos en el suelo y mantener una línea recta desde los hombros hasta los pies. Durante la ejecución es importante evitar que la espalda se arquee o que las caderas se eleven demasiado. Para aumentar la intensidad, los expertos recomiendan contraer glúteos, cuádriceps, isquiotibiales y gemelos.

La propuesta consiste en realizar dos bloques de ocho series de 20 segundos cada una, con descansos de 10 segundos entre series. Aunque parece sencillo, mantener la posición correctamente supone un importante desafío para la musculatura profunda del abdomen.

Russian Twist

Si el objetivo es definir la cintura y fortalecer los músculos oblicuos, el Russian Twist es una de las opciones más eficaces. Para realizarlo, hay que sentarse en el suelo, inclinar ligeramente el tronco hacia atrás y mantener la espalda recta. Desde esa posición, se efectúa una rotación controlada de un lado a otro sin perder la tensión abdominal.

Los especialistas insisten en que el movimiento debe realizarse con el tronco en bloque, evitando curvar excesivamente la columna. Una vez dominada la técnica, puede añadirse peso mediante un balón medicinal, una kettlebell o un disco para incrementar la dificultad. La recomendación es completar cuatro series de 20 rotaciones.

Mountain Climbers

Conocidos también como escaladores, los Mountain Climbers son un ejercicio dinámico que combina trabajo cardiovascular y fortalecimiento muscular. La posición inicial es similar a la de una flexión: manos apoyadas en el suelo, brazos extendidos y espalda alineada. Desde ahí, se llevan las rodillas alternadamente hacia el pecho a gran velocidad.

Este ejercicio activa el abdomen de forma constante, además de implicar piernas, hombros y brazos. La entrenadora destaca la importancia de mantener el core activado para proteger la zona lumbar y evitar una mala postura durante el movimiento. La rutina propone realizar 30 repeticiones, descansar 30 segundos y repetir el proceso un total de cuatro veces.

Cirio fit: Ejercicios para piernas, glúteos y abdomen.

Reverse Crunch

El Reverse Crunch o crunch inverso es especialmente eficaz para trabajar la zona inferior del recto abdominal, una de las áreas más difíciles de fortalecer. Acostado boca arriba, el objetivo es elevar las caderas del suelo utilizando la fuerza del abdomen y evitando impulsarse mediante el balanceo de las piernas. Durante todo el movimiento, los hombros y las escápulas deben permanecer apoyados en la colchoneta.

Para quienes buscan una mayor intensidad, una variante consiste en realizar el ejercicio con las rodillas más extendidas, aumentando así el esfuerzo muscular. La recomendación es completar cuatro series de 20 elevaciones.

Burpees

Aunque suele asociarse al entrenamiento cardiovascular, el burpee también desempeña un papel importante en el fortalecimiento abdominal. Se trata de un movimiento completo que combina fuerza, coordinación y resistencia.

Durante la fase de extensión es fundamental activar el abdomen, el pecho y los cuádriceps para proteger la zona lumbar y optimizar la ejecución. Además, su elevado gasto energético lo convierte en un gran aliado para quienes buscan reducir el porcentaje de grasa corporal. La propuesta consiste en realizar dos bloques de ocho series de 20 segundos de trabajo, seguidos de 10 segundos de recuperación.

Temas Relacionados

Actividad FísicaEjercicio FísicoFitnessFitness y BienestarFitness y Bienestar EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estudiar en una universidad privada ya cuesta más de 20.000 euros al año: las matrículas más caras para el curso 2026-2027 tras la PAU

Quien no consiga plaza en la pública tendrá que asumir un gran desembolso por acceder a grados como Medicina u Odontología

Estudiar en una universidad privada ya cuesta más de 20.000 euros al año: las matrículas más caras para el curso 2026-2027 tras la PAU

Marta Peñate se sincera tras otro duro revés en su lucha por ser madre: “Ya ni me inmuto con las malas noticias”

La influencer ha actualizado su estado de salud después de una nueva transferencia de óvulos

Marta Peñate se sincera tras otro duro revés en su lucha por ser madre: “Ya ni me inmuto con las malas noticias”

La visita del papa León XIV a España, en directo | El pontífice vuela a Canarias para iniciar la tercera y última etapa de su viaje

Una emotiva noche en la Sagrada Familia cierra el paso del papa por Barcelona

La visita del papa León XIV a España, en directo | El pontífice vuela a Canarias para iniciar la tercera y última etapa de su viaje

Estabilizado el incendio de Villanueva de los Castillejos (Huelva): más de 5.000 hectáreas quemadas y centenares de desalojos

El plan de emergencia ha podido descender al nivel 1 tras el éxito de las labores de extinción del miércoles

Estabilizado el incendio de Villanueva de los Castillejos (Huelva): más de 5.000 hectáreas quemadas y centenares de desalojos

Un incendio en un bloque de viviendas de Magaluf deja dos muertos y 24 heridos, entre ellos ocho bomberos

El fuego se ha declarado a primera hora de la mañana

Un incendio en un bloque de viviendas de Magaluf deja dos muertos y 24 heridos, entre ellos ocho bomberos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El impactante vuelo del Ejército del Aire francés en Nueva York sobre la Estatua de la Libertad por el homenaje a la independencia de Estados Unidos

El impactante vuelo del Ejército del Aire francés en Nueva York sobre la Estatua de la Libertad por el homenaje a la independencia de Estados Unidos

Reino Unido enviará 120.000 drones a Ucrania para “respaldar su capacidad industrial al mismo tiempo que se apoya a Kiev”

Los funcionarios de prisiones serán agentes de la autoridad e insultarles tendrá el mismo castigo que si fueran policías

El avión de combate de Italia, Reino Unido y Japón que podría ser la alternativa al FCAS y que apuesta por la guerra electrónica

Madrid diseña su nueva ley de caza: permitida en el 70% del territorio, todos los días del año y más especies en la diana: “El 0,63% de la población decide sobre el resto”

ECONOMÍA

Estudiar en una universidad privada ya cuesta más de 20.000 euros al año: las matrículas más caras para el curso 2026-2027 tras la PAU

Estudiar en una universidad privada ya cuesta más de 20.000 euros al año: las matrículas más caras para el curso 2026-2027 tras la PAU

Así es la casa plegable de Amazon que se vende por menos de 12.000 euros: personalizable y de hasta seis dormitorios

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los españoles compran ahora casas más ‘baratas’, por debajo de 300.000 euros: “Volvemos a un mercado con menos euforia y más prudencia”

Seis de cada diez bajas de jóvenes con contrato indefinido son dimisiones, incluso sin tener otro empleo asegurado

DEPORTES

Los jugadores que pudieron vestir la camiseta de Inglaterra, pero decidieron no hacerlo: de Olise a Haaland o Musiala

Los jugadores que pudieron vestir la camiseta de Inglaterra, pero decidieron no hacerlo: de Olise a Haaland o Musiala

Hernández Hernández, el único árbitro español en el Mundial 2026: del FC Barcelona, el acta más disparatada de LaLiga y su implicación en el caso Negreira

Noruega arrasa con sus fotos antes del Mundial 2026, pero reaviva la polémica: “Recuerdan a las preocupaciones de los neonazis”

Suiza, la única selección eliminada de un Mundial sin recibir un solo gol: el récord que sigue intacto 20 años después

La Kings League de Gerard Piqué ultima un ERE en España que afecta a la mitad de su plantilla en España: “Se ha quemado el dinero”