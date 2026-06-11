Los 5 mejores ejercicios para tonificar los abdominales y fortalecer el core

Dos personas realizando 'burpees'. (Freepik)

Conseguir un abdomen marcado es uno de los objetivos más habituales entre quienes practican ejercicio físico. Sin embargo, los especialistas recuerdan que no se trata únicamente de una cuestión estética. Un core fuerte mejora la postura, protege la espalda y favorece un mejor rendimiento en prácticamente cualquier actividad deportiva.

Para trabajar el abdomen no es necesario contar con equipamiento sofisticado ni acudir al gimnasio todos los días, puesto que existen ejercicios sencillos que pueden realizarse en casa y que, ejecutados correctamente, ofrecen excelentes resultados. Efthalia Tsimkas, entrenadora de Brooklyn Fitboxing, propone para Elle una rutina compuesta por cinco ejercicios que trabajan diferentes zonas de la musculatura abdominal y combinan fuerza, resistencia y gasto calórico.

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Es importante recordar que la definición abdominal no depende exclusivamente del entrenamiento, en tanto que una alimentación equilibrada, el descanso adecuado y la constancia son factores determinantes para que estos ejercicios ofrezcan resultados visibles a medio y largo plazo.

Plancha

La plancha es uno de los ejercicios más completos para fortalecer el core. Se trata de un trabajo isométrico en el que el cuerpo permanece inmóvil mientras los músculos abdominales se mantienen en tensión.

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La clave está en apoyar los antebrazos en el suelo y mantener una línea recta desde los hombros hasta los pies. Durante la ejecución es importante evitar que la espalda se arquee o que las caderas se eleven demasiado. Para aumentar la intensidad, los expertos recomiendan contraer glúteos, cuádriceps, isquiotibiales y gemelos.

La propuesta consiste en realizar dos bloques de ocho series de 20 segundos cada una, con descansos de 10 segundos entre series. Aunque parece sencillo, mantener la posición correctamente supone un importante desafío para la musculatura profunda del abdomen.

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Russian Twist

Si el objetivo es definir la cintura y fortalecer los músculos oblicuos, el Russian Twist es una de las opciones más eficaces. Para realizarlo, hay que sentarse en el suelo, inclinar ligeramente el tronco hacia atrás y mantener la espalda recta. Desde esa posición, se efectúa una rotación controlada de un lado a otro sin perder la tensión abdominal.

Los especialistas insisten en que el movimiento debe realizarse con el tronco en bloque, evitando curvar excesivamente la columna. Una vez dominada la técnica, puede añadirse peso mediante un balón medicinal, una kettlebell o un disco para incrementar la dificultad. La recomendación es completar cuatro series de 20 rotaciones.

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Mountain Climbers

Conocidos también como escaladores, los Mountain Climbers son un ejercicio dinámico que combina trabajo cardiovascular y fortalecimiento muscular. La posición inicial es similar a la de una flexión: manos apoyadas en el suelo, brazos extendidos y espalda alineada. Desde ahí, se llevan las rodillas alternadamente hacia el pecho a gran velocidad.

Este ejercicio activa el abdomen de forma constante, además de implicar piernas, hombros y brazos. La entrenadora destaca la importancia de mantener el core activado para proteger la zona lumbar y evitar una mala postura durante el movimiento. La rutina propone realizar 30 repeticiones, descansar 30 segundos y repetir el proceso un total de cuatro veces.

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Cirio fit: Ejercicios para piernas, glúteos y abdomen.

Reverse Crunch

El Reverse Crunch o crunch inverso es especialmente eficaz para trabajar la zona inferior del recto abdominal, una de las áreas más difíciles de fortalecer. Acostado boca arriba, el objetivo es elevar las caderas del suelo utilizando la fuerza del abdomen y evitando impulsarse mediante el balanceo de las piernas. Durante todo el movimiento, los hombros y las escápulas deben permanecer apoyados en la colchoneta.

Para quienes buscan una mayor intensidad, una variante consiste en realizar el ejercicio con las rodillas más extendidas, aumentando así el esfuerzo muscular. La recomendación es completar cuatro series de 20 elevaciones.

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Burpees

Aunque suele asociarse al entrenamiento cardiovascular, el burpee también desempeña un papel importante en el fortalecimiento abdominal. Se trata de un movimiento completo que combina fuerza, coordinación y resistencia.

Durante la fase de extensión es fundamental activar el abdomen, el pecho y los cuádriceps para proteger la zona lumbar y optimizar la ejecución. Además, su elevado gasto energético lo convierte en un gran aliado para quienes buscan reducir el porcentaje de grasa corporal. La propuesta consiste en realizar dos bloques de ocho series de 20 segundos de trabajo, seguidos de 10 segundos de recuperación.

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