Un incendio en un bloque de viviendas de Magaluf deja dos muertos y 24 heridos, entre ellos ocho bomberos

Bomberos junto al alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, en las inmediaciones del incendio en Magaluf. (X/Ayuntamiento de Calvià)

Un incendio declarado este jueves a primera hora en un edificio de Magaluf, en la localidad mallorquina de Calvià, deja dos muertos y 24 heridos, entre ellos ocho bomberos, según han informado fuentes sanitarias a Europa Press.

El fuego se ha desatado a primera hora de la mañana por causas que aún se desconocen pero que están siendo investigadas por los Bomberos de Mallorca. Según recogen los medios locales, el alcalde de la localidad, Juan Antonio Amengual, ha confirmado el fallecimiento de dos personas y ha añadido que una tercera permanece en estado grave en el hospital de Son Espases de Palma.

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El alcalde ha explicado que el incendio no parecía de gravedad en un principio, pero cree que la situación se ha complicado porque algunos residentes han decidido salir a la escalera en lugar de esperar en los balcones de las casas.

*Noticia en ampliación.