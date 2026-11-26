El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvo al salvadoreño Ariel Antonio Velásquez en East Boston tras el cobro de un premio de lotería. (Cortesía: Lotería Estatal de Massachusetts)

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Un salvadoreño identificado como Ariel Antonio Velásquez fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) pocos días después de reclamar un premio de USD 1 millón de la Lotería Estatal de Massachusetts, según informó la agencia federal este miércoles.

La detención ocurrió el pasado 24 de noviembre en East Boston, en el estado de Massachusetts. ICE sostuvo que Ariel tenía una orden final de deportación desde abril de 2014 y que permanecerá bajo custodia migratoria mientras avanza su proceso de expulsión de Estados Unidos.

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El caso adquirió notoriedad por la secuencia de los hechos. El 21 de noviembre, la Lotería Estatal de Massachusetts publicó en sus redes sociales que un jugador había ganado USD 1 millón tras completar 11 palabras en un boleto instantáneo del juego “$2,000,000 50X Cashword”, que tenía un costo de USD 10.

La imagen del salvadoreño con un cheque simbólico tras la publicación de la lotería estatal. El organismo celebró que el jugador acertó las 11 palabras requeridas por el juego instantáneo.

El hombre permanece bajo custodia de las autoridades migratorias a la espera de su expulsión formal de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

ICE dijo que el salvadoreño tenía una orden de deportación desde 2014

En un comunicado posterior, ICE informó la captura del salvadoreño. La agencia de inmigración afirmó que el hombre ingresó de forma irregular a Estados Unidos en 2013 por el valle del Río Grande, en Texas.

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De acuerdo con la versión oficial, agentes de la Patrulla Fronteriza le entregaron entonces una notificación para comparecer ante un juez de inmigración. Por su parte, ICE agregó que fue puesto en libertad con una lista de proveedores de asistencia jurídica gratuita.

Un juez de inmigración ordenó su deportación en 2014, según el comunicado. La agencia sostuvo que Ariel permaneció en el país después de esa resolución.

La autoridad migratoria no informó si el hombre de origen centroamericano cuenta con abogado, si presentó algún recurso contra la orden de deportación o cuál será el calendario de su proceso ante las autoridades migratorias.

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Un juez de inmigración emitió una orden final de deportación contra Velásquez-Morales en abril de 2014. (Cortesía: ICE Boston)

Eligió un pago único de USD 650 mil antes de impuestos

Por su parte, ICE señaló que Ariel compró el boleto ganador en un comercio de East Boston y que escogió la opción de pago en efectivo. Por esa vía, recibió USD 650 mil antes de impuestos, en lugar del monto total anunciado como premio.

La agencia vinculó el pago del premio con su localización y posterior arresto. En su comunicado, sostuvo que el ganador quedó detenido luego de reclamar el dinero de la lotería estatal.

En una publicación en la red social X, ICE utilizó el caso para reiterar su política de detención y expulsión de personas con órdenes pendientes. El mensaje incluyó una referencia a que los “derechos y privilegios” reservados para ciudadanos estadounidenses no corresponden a inmigrantes indocumentados.

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El episodio ocurrió en medio de las operaciones de ICE dirigidas contra personas que, según la agencia, tienen resoluciones finales de expulsión o antecedentes migratorios pendientes. En este caso, la dependencia federal afirmó que Ariel seguirá detenido a la espera de su deportación.