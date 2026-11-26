El tenista estadounidense Ben Shelton y la actriz Inde Navarrette presencian un partido de baloncesto de la NBA

Guardar

El tenista Ben Shelton compartió un palco en el Madison Square Garden con la actriz Inde Navarrete, conocida por su papel en la serie Obsession, durante el duelo entre los Knicks y los Indiana Pacers disputado el domingo en Nueva York. La aparición pública se produjo apenas después de que trascendiera el final de su relación de casi dos años con la futbolista Trinity Rodman, estrella del Washington Spirit en la Liga Nacional de Fútbol Femenino de Estados Unidos (NWSL).

Según reveló el Daily Mail, las agendas incompatibles de ambos deportistas, de 24 años cada uno, fueron el motivo central de la ruptura. Shelton y Rodman habían hecho pública su relación en marzo de 2025 y, pese a los esfuerzos por acompañarse mutuamente en sus competencias, no lograron sostener el vínculo a largo plazo. El medio británico precisó que la pareja continuaría manteniendo una relación cercana tras la separación.

PUBLICIDAD

La noticia se conoció luego de un fin de semana adverso para los dos en lo deportivo. Shelton cayó en semifinales de las Finales ATP ante Carlos Alcaraz, en Turín, por 3-6, 6-3 y 7-6(7-1), mientras que Rodman y el Washington Spirit perdieron la final de la NWSL frente al KC Current. Al día siguiente, el tenista asistió sin su entonces pareja al encuentro de la NBA en el Madison Square Garden, donde se ubicó en la zona reservada para celebridades junto a un amigo y a Navarrete.

Durante el partido, las cámaras captaron a la actriz realizar una especie de baile desde su asiento, lo que provocó las risas de Shelton. Se desconoce de qué forma se conocen ambos. El New York Post remarcó, de todos modos, que la coincidencia temporal con la ruptura llamó la atención.

PUBLICIDAD

Inde Navarrete fue vista junto a Ben Shelton REUTERS/Mike Blake

El romance entre Shelton y Rodman (hija del mítico basquetbolista de los Chicago Bulls y Detroit Pistons) se había instalado como una referencia entre las parejas del deporte estadounidense. Los rumores de vínculo surgieron a partir de un mensaje compartido en una tendencia de TikTok, antes de que ambos confirmaran la relación públicamente. Rodman se convirtió luego en una presencia habitual en el palco de Shelton durante el Abierto de Estados Unidos del año pasado, al punto de viajar desde Washington, tras disputar un partido de la NWSL, hasta el estadio Arthur Ashe para acompañarlo en un duelo que terminó en derrota ante Alexander Zverev.

Ben Shelton en sus días felices con Trinity Rodman

El tenista también había estado presente en momentos difíciles de la carrera de la futbolista, como cuando la consoló tras la derrota del Washington Spirit en la final de la NWSL de noviembre del año pasado. Hace algunas semanas, Shelton ya había admitido las dificultades que atravesaba la pareja. “Es realmente difícil”, dijo a US Weekly. “Creo que lo que mucha gente no ve es que, cuando realmente tenemos tiempo o un par de días libres, estamos tan agotados que es difícil hacer cualquier cosa”.

PUBLICIDAD

El tenista agregó entonces que el desgaste de los torneos afectaba también su vida personal. “A veces salgo de estos torneos y soy un poco como un zombi. No soy la persona más divertida para estar cerca”, afirmó, al tiempo que reconoció que ambos hacían sacrificios por sus respectivas carreras deportivas. “Desde mi perspectiva, este será el momento más difícil y agotador de nuestra relación”, había anticipado semanas antes de confirmarse la ruptura.