Debutó en los 42 km a los 31 años y ganó el Maratón de Nueva York: cómo fue el entrenamiento de Andreas Almgren

El sueco completa los 42,195 kilómetros en 2:06:01 y llega primero a Central Park tras una preparación de más de 2.000 kilómetros específicos para la distancia (video gentileza @aaalmgren)

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El sueco Andreas Almgren se impuso el pasado domingo en el Maratón de Nueva York 2026 con un tiempo de 2:06:01, en lo que fue su primera participación en la distancia de 42,195 km. A sus 31 años, el atleta llegó a la línea de meta en Central Park respaldado por un proceso de preparación construido a lo largo de casi una década, que combina alto volumen de kilómetros, control estricto de la intensidad y un monitoreo de datos poco habitual en el atletismo de élite.

Según Runner’s World, la victoria no fue producto de la improvisación, sino de una transformación iniciada en 2018. Tras años en el medio fondo —800 m y 1.500 m— con fracturas por estrés recurrentes, el atleta tomó junto a su entrenador, Urban Aruhn, la decisión de ampliar el rango de distancias hacia los 3.000 m y los 5.000 m en pista.

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Esa reconversión implicó dejar atrás la lógica del esfuerzo máximo por sesión para priorizar la acumulación de volumen con intensidad controlada. La transición hacia las pruebas de ruta —medio maratón y maratón— llegaría años más tarde, luego de varias temporadas compitiendo en fondo en pista.

Más de 2.000 kilómetros acumulados en la fase de preparación específica

El fondista de 31 años se impone en su primera experiencia sobre la distancia clásica, lidera la llegada del domingo y culmina el recorrido por los cinco distritos (REUTERS/Jeenah Moon)

Durante las semanas de mayor carga, el fondista superó los 200 km semanales, con un total de más de 2.000 km en la etapa de trabajo específico para Nueva York. El eje de su planificación fue la metodología de doble umbral, tomada de la escuela noruega de atletismo, que distribuye los estímulos de alta intensidad en dos sesiones diarias en lugar de concentrarlos en una sola. Este esquema permite trabajar cerca del umbral anaeróbico sin acumular la fatiga que compromete la recuperación entre jornadas.

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El seguimiento de datos fue otro componente central del proceso. A través de dispositivos y podcasts especializados, el atleta compartió métricas de frecuencia cardíaca, variabilidad, carga y eficiencia de zancada. Actualmente trabaja de forma autónoma, aunque mantiene contacto ocasional con Aruhn para orientación puntual.

Con 159 pulsaciones promedio, el sueco dominó el recorrido de los cinco distritos

La gestión táctica de la carrera reflejó la misma disciplina que caracterizó su preparación. Consciente de los desniveles del trazado —con el puente de Queensboro como punto crítico—, afrontó la primera mitad de forma conservadora, integrado en el grupo de cabeza sin forzar el ritmo. El dato fisiológico más significativo fue su frecuencia cardíaca media de 159 latidos por minuto a lo largo de toda la prueba, una cifra llamativamente baja para un recorrido de esa exigencia y que evidencia la ausencia de deriva cardíaca durante más de tres cuartos de la distancia.

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Andreas Almgren cubre los últimos 2.195 metros en 6:01, el parcial más rápido de un ganador en ese tramo, y supera la marca que Wilson Kipsang estableció en 2014 (Crédito: New York Road Runners)

Esa reserva le permitió ejecutar un cambio de ritmo decisivo en los últimos 10 km. En los 2.195 metros finales, Almgren registró un parcial de 6′01″, el más rápido registrado por un ganador en ese tramo de la historia del Maratón de Nueva York, por delante de los 6′09″ que Wilson Kipsang firmó en 2014.

En cuanto a la nutrición, el atleta utilizó principalmente bebidas deportivas, con 80 g de carbohidratos en cada puesto de avituallamiento cada 5 km, complementadas con dos geles: uno antes de la salida y otro en el kilómetro 15. En los entrenamientos, su ingesta habitual rondaba los 120 g de carbohidratos por hora, un protocolo ensayado en sesiones largas que preservó sus reservas de glucógeno hasta el final.

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Flagstaff, Arizona, fue el escenario de la concentración previa a la competición

En lugar de desplazarse a África o Europa para la última fase de preparación —opción habitual entre los fondistas de élite—, Almgren eligió Flagstaff, Arizona. La ciudad, ubicada en altitud, le ofreció los beneficios de la hipoxia: mayor producción de glóbulos rojos y mejor eficiencia ventilatoria.

El especialista sueco estrena su historial en maratón con una victoria de 2:06:01, después de una reconversión desde las pruebas de 800 y 1.500 metros (REUTERS/David Delgado)

Además, al permanecer en el continente americano, evitó el desfase horario que habría supuesto un viaje intercontinental, lo que le permitió mantener la calidad del sueño y el ritmo circadiano durante las dos semanas previas a la largada, consideradas críticas en el período de reducción de carga.

La actuación de Almgren en Nueva York consolida un modelo que pone la constancia y el control por encima del esfuerzo sin medida. El sueco cerró su debut en maratón con la victoria y uno de los parciales finales más rápidos que registra la historia de la distancia.

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