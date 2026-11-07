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El Inter Miami de Messi recibirá a Charlotte FC con la cabeza puesta en los playoffs de la MLS: hora, TV y formaciones

Las Garzas cierran la temporada regular con la obligación de lograr un triunfo para consolidarse en el segundo lugar de la Conferencia Este. Desde las 18:00 con transmisión de Apple TV

Charlotte FC e Inter Miami
Inter Miami medirá fuerzas con Charlotte FC en Florida (Créditos: David Jensen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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Con Lionel Messi como figura estelar, Inter Miami salta al Nu Stadium para cerrar la temporada regular de la Major League Soccer (MLS) ante Charlotte FC en un duelo importante para sostenerse en el segundo lugar de la Conferencia Este. El encuentro iniciará a las 18:00 (hora argentina) con transmisión de Apple TV.

Este partido es importante para Messi porque la Pulga encabeza la pelea para quedarse con la Bota de Oro al máximo goleador de la temporada regular. Actualmente, el 10 posee 26 goles y cuenta con una importante ventaja sobre Petar Musa (22, FC Dallas) y Brian White (20, Vancouver Whitecaps). Ya se había quedado con este premio en 2025, cuando anotó un total de 29 gritos.

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El campeón del mundo con la selección argentina en 2022 también permanece como uno de los candidatos a quedarse con el Premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso de MLS. Buscará ser el primer jugador en la historia de la Liga en quedárselo por triplicado y de manera consecutiva, luego de haber sido elegido en 2024 y 2025. Es el quinto argentino ganador de ese galardón, luego de Christian Gomito Gómez (2006, DC United), Guillermo Barros Schelotto (2008, Columbus Crew), Diego Valeri (2017, Portland Timbers) y Luciano Acosta (2023, FC Cincinnati).

En el plano colectivo, su gol y asistencia en el reciente triunfo 2-1 sobre New England Revolution le dio la clasificación a las Garzas para la Copa de Campeones de la Concacaf 2028, que reúne a equipos de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, y su campeón obtiene uno de los cuatro lugares de la región para el Mundial de Clubes 2029.

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La campaña del Inter Miami comenzó con Javier Mascherano en el banco, pero la partida del Jefecito forzó un interinato de 18 partidos por parte de Guillermo Hoyos hasta que la dirigencia acordó la llegada de Cristian Kily González. Y en la última parte del ciclo de Hoyos, el equipo sufrió una racha negativa de resultados, que lo alejó de la pelea por el MLS Supporters’ Shield a la franquicia con más puntos de la temporada regular. Ese trofeo se lo quedó Nashville, el líder de la Conferencia Este con 74 puntos.

La entidad de Florida ocupa la segunda posición de esa tabla con 59 unidades y una victoria le asegurará sostenerse en ese lugar. De otra manera, deberá estar atento al resultado entre Orlando City y New England, que está tercero con 58 unidades.

Por otro lado, Charlotte FC también está clasificado a los playoffs para luchar por el título, se encuentra en la quinta colocación con 53 unidades y solo puede aspirar a alcanzar el cuarto lugar, propiedad de Chicago Fire (55). Arriba a este duelo tras dos victorias consecutivas sobre Montréal y Orlando City, ambas por 4-0 como local.

Probables formaciones:

Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Casemiro, Micael, Gonzalo Luján; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Germán Berterame y Riquelme. DT: Cristian González.

Charlotte FC: Kristijan Kahlina; Nathan Byrne, Morrison Agyemang, Henry Kessler, Harry Toffolo; Ashley Westwood, Djibril Diani; Liel Abada, Pep Biel y Allan Saint-Maximin; y Idan Toklomati. DT: Dean Smith.

Estadio: Nu Stadium

Hora: 18.00

TV: Apple TV

Árbitro: Rubiel Vázquez

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