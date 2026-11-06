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Charlie Hunnam y Emilia Clarke lideran ‘Criminal’, el nuevo thriller de Prime Video

La adaptación de las novelas gráficas seguirá a varias familias vinculadas por asesinatos, robos y secretos

Criminal presenta su tráiler.
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Prime Video presentó el tráiler de Criminal, la adaptación televisiva de las novelas gráficas creadas por Ed Brubaker y Sean Phillips. La serie estará dividida en dos partes: Cobarde se estrenará el 13 de enero de 2027, mientras que Lawless llegará a la plataforma el 27 de enero. El reparto está encabezado por Charlie Hunnam, Adria Arjona, Emilia Clarke y Luke Evans.

Una saga criminal publicada desde 2006

Brubaker y Phillips comenzaron a publicar Criminal a finales de 2006. El proyecto nació como una serie limitada de diez números centrada en el noir, género de relatos policiales marcado por personajes moralmente ambiguos, delitos y consecuencias difíciles de evitar. Su continuidad y recepción permitieron que la colección creciera hasta alcanzar 38 números con diferentes historias.

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La adaptación conservará esa estructura formada por relatos individuales relacionados mediante personajes, familias y hechos del pasado. Prime Video describe la serie como una historia intergeneracional sobre varias familias unidas por antecedentes criminales, secretos enterrados, robos y traiciones.

En lugar de presentar todo el material como una única temporada continua, el servicio separará el estreno en dos entregas con títulos, protagonistas y equipos de dirección diferenciados. Cobarde tendrá cuatro episodios. Las fuentes no especifican cuántos capítulos integrarán Lawless.

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La distancia de dos semanas entre ambos lanzamientos también permitirá que cada relato tenga su propia fecha dentro del catálogo. Cobarde abrirá la adaptación y establecerá los vínculos entre los Patterson y los Lawless, antes de que la segunda parte coloque a otro integrante de esa familia en el centro del conflicto.

Cobarde y Lawless cuentan dos historias conectadas

Cobarde seguirá a Leo Patterson y a su mejor amigo, Ricky Lawless. Los dos viven marcados por un asesinato ocurrido durante su infancia y por las consecuencias de un atraco que sale mal. Cuando varios secretos familiares ocultos durante décadas comienzan a conocerse, ambos deben enfrentar un pasado del que no pueden escapar.

Charlie Hunnam y Adria Arjona encabezan esta primera entrega. La historia combina el impacto de los delitos cometidos o presenciados durante la niñez con un nuevo golpe criminal, mientras las revelaciones familiares alteran la relación entre sus protagonistas.

Lawless trasladará el foco hacia Tracy Lawless, hermano de Ricky. Veinte años antes de los acontecimientos centrales, Tracy decidió alistarse en el ejército para evitar una condena de cárcel y abandonó su antigua vida. Su intento de mantenerse lejos del delito termina cuando descubre que su hermano se ha relacionado con personas peligrosas.

Esa situación obliga a Tracy a regresar al ambiente criminal que había dejado atrás. El conflicto gira alrededor del peso de su apellido y de las relaciones que conectan a los Lawless con otros delincuentes. Emilia Clarke y Luke Evans liderarán esta segunda parte, aunque la información difundida no detalla todos los personajes que interpretará el reparto.

Criminal (Captura de tráiler oficial)
Criminal (Captura de tráiler oficial)

Tres directores y un reparto de caras conocidas

Los cuatro episodios de Cobarde estarán dirigidos por Anna Boden y Ryan K. Fleck, responsables de trabajos como Capitana Marvel, Sugar y Mrs. America. La dirección de Lawless quedará en manos de Dee Rees, realizadora de Mudbound y episodios de Electric Dreams.

Junto con Hunnam, Arjona, Clarke y Evans, el elenco incluye a Michael Mando, Richard Jenkins, John Hawkes, Gus Halper, Brayden Gleave y Shylo Molina. Prime Video todavía no ha precisado la identidad de todos sus personajes ni cómo estarán distribuidos entre las dos entregas.

El tráiler funciona como la primera presentación extensa de la adaptación y adelanta sus robos, enfrentamientos y tensiones familiares. El material promocional también permite ver a los cuatro protagonistas principales dentro de una historia que abarcará distintas generaciones y delitos conectados.

El calendario comenzará con los cuatro episodios de Criminal: Cobarde el 13 de enero de 2027. Criminal: Lawless completará la adaptación anunciada dos semanas después, el 27 de enero, exclusivamente en Prime Video.

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