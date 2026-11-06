Entretenimiento

Netflix confirma dos temporadas de ‘Sol de medianoche’, la nueva serie animada del universo de ‘Crepúsculo’

La producción se basará en la novela que relata la historia de Bella y Edward desde el punto de vista del vampiro

Robert Pattinson y Kristen Stewart en 'Crepúsculo'. (Summit Entertainment)
La historia de Edward Cullen llegará a la pantalla con una nueva adaptación del universo creado por Stephenie Meyer. (Summit Entertainment)
Guardar

Habrá más contenido para los fans de Crepúsculo. La adaptación animada de Sol de medianoche (Midnight Sun), la novela de Stephenie Meyer que cuenta los acontecimientos de la primera entrega de la saga desde la perspectiva del vampiro, tendrá dos temporadas en Netflix. La confirmación se conoció durante una presentación de Lionsgate, que también reveló detalles sobre la participación de la escritora en el proyecto.

Kevin Beggs, presidente de Lionsgate Television Group, anunció la decisión el 5 de noviembre, durante la presentación de resultados financieros del segundo trimestre fiscal del estudio. El ejecutivo explicó que el interés de Meyer por la televisión y, especialmente, por la animación, fue determinante para llevar su libro a este formato.

PUBLICIDAD

“Se trata de un encargo de animación para adultos de dos temporadas en Netflix. Stephenie y su equipo están muy involucrados y dirigen el proceso junto con nosotros y Netflix”, declaró Beggs, según la transcripción de la conferencia recogida por What’s on Netflix.

Crepúsculo
Stephenie Meyer tendrá una participación activa en el desarrollo de la serie animada junto con los equipos de Netflix y Lionsgate (Lionsgate)

El ejecutivo también aseguró que Lionsgate tiene “altas expectativas” para la serie y la considera una “continuación y expansión” del universo de Crepúsculo. En la misma presentación, Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, afirmó que el estudio sabe que los seguidores de la franquicia están “desesperados por más contenido auténtico”. Además, indicó que mantienen conversaciones con Meyer sobre el futuro de la saga en el cine.

PUBLICIDAD

La confirmación de dos temporadas resulta llamativa porque Netflix suele esperar a conocer la recepción de una serie antes de encargar nuevas entregas. Sin embargo, en el caso de las producciones animadas, cuyos procesos pueden tomar varios años, esta decisión también podría evitar una pausa prolongada entre temporadas.

¿De qué trata ‘Sol de medianoche’?

Sol de medianoche, libro de Stephenie Meyer
La novela de Stephenie Meyer llegó a las librerías en agosto de 2020 (X/Netflix)

Publicado en agosto de 2020, Sol de medianoche es una novela complementaria de Crepúsculo, el libro de 2005 con el que Stephenie Meyer inició la saga literaria. Aunque relata los acontecimientos del primer libro, esta vez la historia no está narrada por Bella Swan, sino por Edward Cullen.

La obra permite conocer los pensamientos y sentimientos del vampiro durante su relación con Bella, así como los conflictos que enfrenta ante la atracción que siente por ella. Su publicación fue especialmente esperada por los lectores, que durante años habían manifestado interés en conocer la historia desde el punto de vista de Edward.

Además, vale recordar que la saga cinematográfica, protagonizada por Robert Pattinson y Kristen Stewart, tuvo cinco entregas y recaudó más de USD 3.360 millones en todo el mundo.

CREPÚSCULO
La saga cinematográfica de Crepúsculo tuvo cinco películas protagonizadas por Robert Pattinson y Kristen Stewart.

¿Quiénes trabajan en la serie y cuándo se estrenará?

La adaptación animada fue anunciada por Netflix y Lionsgate en septiembre de 2024. Entre los nombres confirmados del equipo creativo figuran Sinead Daly, quien será la showrunner, y Lynn Wang, que asumirá la dirección supervisora.

Meyer también participará como productora ejecutiva junto con Marty Bowen, Wyck Godfrey, Erik Feig, Meghan Hibbett y Emily Wissink. La producción estará a cargo de Fickle Fish Films, compañía de la escritora, y Lionsgate Television.

Por el momento, no se ha anunciado el elenco de voces que interpretará a Edward, Bella y los demás personajes. Un reporte anterior de What’s on Netflix indicó que ya había comenzado la búsqueda de actores para los papeles de Jacob Black y Billy Black.

Tampoco existe una fecha oficial de estreno. Según información obtenida previamente por What’s on Netflix, el calendario tentativo de producción contemplaba trabajos entre agosto de 2026 y mayo de 2027, con Los Ángeles como centro de grabación de voces y producción. A partir de esos plazos, el medio estima que la serie podría estrenarse a finales de 2027 como pronto, aunque 2028 parece más probable.

Temas Relacionados

NetflixCrepúsculoTwilightSol de medianocheEntretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Maluma armó un show sorpresa en el aeropuerto de Miami y anunció su gira mundial de más de 60 fechas

El cantante colombiano tomó una terminal de American Airlines para presentar el Loco X Volver World Tour 2027, que arranca el 5 de febrero en Bogotá y recorre cuatro continentes

Maluma armó un show sorpresa en el aeropuerto de Miami y anunció su gira mundial de más de 60 fechas

Cómo murió RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’: los detalles que revela el informe forense

Tras la confirmación inicial de su representante, un reporte oficial permitió conocer más información sobre el caso del recordado actor de la serie de AMC

Cómo murió RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’: los detalles que revela el informe forense

Murió Sebastián Lelio, director chileno ganador del Oscar por 'Una mujer fantástica'

El reconocimiento de la Academia en 2018 consagró al cineasta con una historia protagonizada por Daniela Vega, que retrató la discriminación contra una mujer transgénero

Murió Sebastián Lelio, director chileno ganador del Oscar por 'Una mujer fantástica'

La canción de One Direction que Adele intentó quedarse para ella

Un libro reveló que la cantante quiso recuperar un tema ya comprometido con la banda británica, según contaron sus propios compositores

La canción de One Direction que Adele intentó quedarse para ella

Así fue la primera noche de Russell Brand en prisión: registro corporal, aislamiento y una cena “incomible”

El actor de 51 años enfrenta sus primeras horas en prisión mientras espera conocer la pena que recibirá por los delitos sexuales por los que fue declarado culpable

Así fue la primera noche de Russell Brand en prisión: registro corporal, aislamiento y una cena “incomible”

DEPORTES

Independiente, San Lorenzo, Platense y Unión buscan su lugar en los playoffs del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

Independiente, San Lorenzo, Platense y Unión buscan su lugar en los playoffs del Torneo Clausura: todo lo que hay que saber

Sonríe el Vasco Arruabarrena: la pieza clave que recuperó Boca Juniors para la recta final de la temporada

Sorpresa tras la investigación que realizó Cadillac por el extraño accidente que sufrió Valtteri Bottas en la Fórmula 1

Los Pumas caen 42-12 con Irlanda en Dublín por el Nations Championship

El desagradable método de ataque en una pelea de MMA que generó polémica

TELESHOW

Nazarena Di Serio habló de su pelea con María Fernanda Callejón: "Es algo que lloro todos los días"

Nazarena Di Serio habló de su pelea con María Fernanda Callejón: "Es algo que lloro todos los días"

Entre lágrimas y con visitas inesperadas: así fue el cumpleaños sorpresa que Lautaro Martínez le organizó a Agustina Gandolfo

Escándalo en el programa de Moria Casán: una fuerte discusión entre Fernanda Callejón y Nazarena Di Serio terminó a los gritos

Murió Beni, el perro de Graciela Alfano: la conmovedora historia detrás de su mascota

Tensión en MasterChef entre Lizy Tagliani y la China Ansa: “¿Tenemos que esperar a que vos termines?”

INFOBAE AMÉRICA

Todo listo para la beatificación de fray Augusto Ramírez este sábado en Guatemala y se convierte en el primer sacerdote guatemalteco elevado a los altares

Todo listo para la beatificación de fray Augusto Ramírez este sábado en Guatemala y se convierte en el primer sacerdote guatemalteco elevado a los altares

Gobierno de Guatemala inaugura instalaciones de la Policía Nacional Civil en Chisec para reforzar la seguridad y atender emergencias

La Feria Internacional de Guatemala, INTERFER, regresará al Parque de la Industria con actividades navideñas del 27 de noviembre al 22 de diciembre

Guatemala albergará en noviembre el Congreso Latinoamericano de Avicultura OVUM 2026, con más de 4.000 participantes de 20 países

Tres ecuatorianos reciben 13 años de cárcel en Panamá por transportar casi tres toneladas de cocaína en un semisumergible