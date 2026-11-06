Netflix confirma dos temporadas de ‘Sol de medianoche’, la nueva serie animada del universo de ‘Crepúsculo’

La historia de Edward Cullen llegará a la pantalla con una nueva adaptación del universo creado por Stephenie Meyer. (Summit Entertainment)

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Habrá más contenido para los fans de Crepúsculo. La adaptación animada de Sol de medianoche (Midnight Sun), la novela de Stephenie Meyer que cuenta los acontecimientos de la primera entrega de la saga desde la perspectiva del vampiro, tendrá dos temporadas en Netflix. La confirmación se conoció durante una presentación de Lionsgate, que también reveló detalles sobre la participación de la escritora en el proyecto.

Kevin Beggs, presidente de Lionsgate Television Group, anunció la decisión el 5 de noviembre, durante la presentación de resultados financieros del segundo trimestre fiscal del estudio. El ejecutivo explicó que el interés de Meyer por la televisión y, especialmente, por la animación, fue determinante para llevar su libro a este formato.

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“Se trata de un encargo de animación para adultos de dos temporadas en Netflix. Stephenie y su equipo están muy involucrados y dirigen el proceso junto con nosotros y Netflix”, declaró Beggs, según la transcripción de la conferencia recogida por What’s on Netflix.

Stephenie Meyer tendrá una participación activa en el desarrollo de la serie animada junto con los equipos de Netflix y Lionsgate (Lionsgate)

El ejecutivo también aseguró que Lionsgate tiene “altas expectativas” para la serie y la considera una “continuación y expansión” del universo de Crepúsculo. En la misma presentación, Adam Fogelson, presidente de Lionsgate Motion Picture Group, afirmó que el estudio sabe que los seguidores de la franquicia están “desesperados por más contenido auténtico”. Además, indicó que mantienen conversaciones con Meyer sobre el futuro de la saga en el cine.

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La confirmación de dos temporadas resulta llamativa porque Netflix suele esperar a conocer la recepción de una serie antes de encargar nuevas entregas. Sin embargo, en el caso de las producciones animadas, cuyos procesos pueden tomar varios años, esta decisión también podría evitar una pausa prolongada entre temporadas.

¿De qué trata ‘Sol de medianoche’?

La novela de Stephenie Meyer llegó a las librerías en agosto de 2020 (X/Netflix)

Publicado en agosto de 2020, Sol de medianoche es una novela complementaria de Crepúsculo, el libro de 2005 con el que Stephenie Meyer inició la saga literaria. Aunque relata los acontecimientos del primer libro, esta vez la historia no está narrada por Bella Swan, sino por Edward Cullen.

La obra permite conocer los pensamientos y sentimientos del vampiro durante su relación con Bella, así como los conflictos que enfrenta ante la atracción que siente por ella. Su publicación fue especialmente esperada por los lectores, que durante años habían manifestado interés en conocer la historia desde el punto de vista de Edward.

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Además, vale recordar que la saga cinematográfica, protagonizada por Robert Pattinson y Kristen Stewart, tuvo cinco entregas y recaudó más de USD 3.360 millones en todo el mundo.

La saga cinematográfica de Crepúsculo tuvo cinco películas protagonizadas por Robert Pattinson y Kristen Stewart.

¿Quiénes trabajan en la serie y cuándo se estrenará?

La adaptación animada fue anunciada por Netflix y Lionsgate en septiembre de 2024. Entre los nombres confirmados del equipo creativo figuran Sinead Daly, quien será la showrunner, y Lynn Wang, que asumirá la dirección supervisora.

Meyer también participará como productora ejecutiva junto con Marty Bowen, Wyck Godfrey, Erik Feig, Meghan Hibbett y Emily Wissink. La producción estará a cargo de Fickle Fish Films, compañía de la escritora, y Lionsgate Television.

Por el momento, no se ha anunciado el elenco de voces que interpretará a Edward, Bella y los demás personajes. Un reporte anterior de What’s on Netflix indicó que ya había comenzado la búsqueda de actores para los papeles de Jacob Black y Billy Black.

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Tampoco existe una fecha oficial de estreno. Según información obtenida previamente por What’s on Netflix, el calendario tentativo de producción contemplaba trabajos entre agosto de 2026 y mayo de 2027, con Los Ángeles como centro de grabación de voces y producción. A partir de esos plazos, el medio estima que la serie podría estrenarse a finales de 2027 como pronto, aunque 2028 parece más probable.