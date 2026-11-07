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Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia jugarán el clásico en el cierre del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Lobo y la Lepra se verán las caras con el objetivo de jugar los playoffs. Además, Talleres cerrará su participación frente a Estudiantes de La Plata, que piensa en la final de la Libertadores

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Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia disputan el clásico provincial en la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura.
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En el marco de la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura, Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia disputarán el clásico provincial. El partido comenzará a las 15:00, se jugará en el estadio Víctor Legrotaglie, tendrá como árbitro principal a Facundo Tello y será televisado por TNT Sports.

El encuentro interzonal corresponde a la fecha 16 y encuentra a los dos representantes de Mendoza en situaciones similares: el Lobo ocupa el séptimo puesto de la Zona A, con 21 puntos, mientras que la Lepra hace lo propio en la Zona B, con 22 unidades. Ambos están dentro de los puestos que garantizan el pasaje a la siguiente instancia, pero con rivales directos que pueden alcanzarlos o superarlos dependiendo de los resultados de la jornada.

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Darío Franco, entrenador del Lobo, presentó el partido como “el encuentro del año”. Gimnasia viene de igualar 1-1 frente a Lanús en la fecha anterior y llega con la urgencia de asegurar matemáticamente su lugar en los octavos de final por primera vez desde que subió a la Primera División. “Nos jugamos mucho. Es el partido del año, un encuentro que queremos ganar para darle una alegría a nuestros hinchas que se la merecen”, afirmó.

El DT también apuntó al aspecto clasificatorio: “Si ganamos, eso nos permitirá asegurar un lugar en los playoffs. Sería el broche de oro para cerrar un grandísimo año”. El clásico también tiene un condimento extra: el Lobo busca revancha del 5-1 que sufrió ante Independiente Rivadavia durante el Apertura, resultado que quedó grabado en la memoria de los hinchas del Mensana.

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Alfredo Berti prefirió no cargar de presión adicional a su plantel, aunque reconoció la importancia del cruce. “Nosotros desde noviembre del año pasado todos los partidos son finales porque siempre se juegan cosas importantes”, señaló el técnico de la Lepra, haciendo referencia a un año en el que el equipo ganó la Copa Argentina a fines de 2025 y llegó a los octavos de la Copa Libertadores 2026, donde cayó por penales ante Fluminense.

La Lepra llega entonada luego de golear a Banfield por 3-1 en el estadio Bautista Gargantini, en la fecha 15. El doblete de José Florentín fue el motor de ese triunfo que cortó una racha de cuatro partidos sin victorias y devolvió la confianza al grupo.

Con 22 puntos (seis victorias, cuatro empates y cinco derrotas), Independiente Rivadavia también tiene aspiraciones en la tabla anual, donde se encuentra a tres puntos de Rosario Central, último clasificado a la próxima Copa Libertadores con 59 unidades.

El jueves 12 de noviembre, además, Independiente Rivadavia disputará la final de la Supercopa Argentina ante Estudiantes de La Plata, lo que motivó que la AFA programara el clásico mendocino en simultáneo con el partido Talleres-Estudiantes, a fin de evitar cualquier ventaja deportiva.

Probables formaciones

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Lautaro Carrera, Matías Recalde; Fermín Antonini, Nahuel Barboza; Ignacio Sabatini, Esteban Fernández, Facundo Lencioni; Agustín Módica. DT: Darío Franco

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari; Gonzalo Ríos, José Florentín; Leonel Bucca; Alex Arce, Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti

Estadio: Víctor Legrotaglie

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Jorge Baliño

Hora: 15:00

TV: TNT Sports

TALLERES VS ESTUDIANTES DE LA PLATA

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Talleres de Córdoba enfrenta a Estudiantes de La Plata en el Mario Alberto Kempes ya sin chances de playoff ni copas, pero con la mira puesta en mejorar su promedio.

Talleres de Córdoba recibirá a Estudiantes de La Plata a las 15:00, en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 16 y última de la fase regular del Torneo Clausura. El encuentro cierra una campaña para el olvido del equipo cordobés, que llega sin chances de clasificarse a los playoffs ni a las copas internacionales, mientras que el Pincha se juega un lugar en la Copa Sudamericana 2027 a través de la tabla anual.

La temporada de Omar De Felippe al frente de la T estuvo marcada por las dificultades. Con 15 puntos en 15 fechas y en el décimo puesto de la Zona A, Talleres ya no tiene objetivos competitivos directos en el Clausura, pero sí una motivación indirecta: sumar para cuidar sus promedios de cara a 2027, tabla en la que actualmente arrancaría en la posición 23. Un triunfo le permitiría seguir alejándose de los puestos más comprometidos.

La victoria por 3-0 sobre Deportivo Riestra en la fecha anterior fue el primer resultado holgado bajo la conducción de De Felippe y le permitió al equipo abandonar el último lugar de su zona. El entrenador quedó conforme con el rendimiento colectivo, en especial con una variante táctica que podría repetirse ante el Pincha: la línea de cinco defensores con la inclusión de Valentín Fascendini, cuya actuación fue destacada por el cuerpo técnico. Las únicas bajas confirmadas son Franco Cristaldo y Matías Gómez, ambos por lesión.

Del otro lado, Estudiantes enfrenta el partido con una mezcla de objetivos. Sin posibilidades de avanzar en el Clausura —acumula 15 puntos en 15 cotejos, con cuatro victorias, tres empates y ocho derrotas—, el León sí mantiene vivas sus chances de acceder a la Copa Sudamericana 2027 mediante la tabla anual, donde suma 46 puntos. Para lograrlo necesita ganar ante Talleres y que Lanús caiga mañana ante Central Córdoba de Santiago del Estero: si se dan esas dos condiciones, los platenses llegarían a 49 unidades, igualando al Granate pero con mejor diferencia de gol.

El telón de fondo lo pone, inevitablemente, la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, que concentra la atención del club. Cinco días después del cierre del Clausura, además, Estudiantes jugará la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

Probables formaciones

Talleres de Córdoba: Ezequiel Unsain; Román Riquelme, Valentín Fascendini, Matías Catalán; Alejandro Galarza, Federico Fattori, Alexandro Maidana, Augusto Schott; Agustín Álvarez Martínez, Rick y Valentín Depietri. DT: Omar De Felippe

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina

Estadio: Mario Alberto Kempes

Árbitro: Maximiliano Macheroni

VAR: Nicolás Lamolina

Hora: 15:00

TV: ESPN Premium

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