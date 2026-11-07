Se realiza la 35° Marcha del Orgullo: todos los detalles de la movilización que terminará con un show de María Becerra

El desfile y marcha central será a partir de las 16 horas (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

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La 35° Marcha del Orgullo LGBTIQ+ en la Ciudad de Buenos Aires se realizará este sábado, a partir de las 10, con una feria, movilización, reclamos legislativos, espectáculos musicales y testeos gratuitos de VIH.

La convocatoria llevará la consigna “Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia”. La actividad comenzará con una mega feria de 450 puestos de emprendimientos, organizaciones sociales y proyectos independientes que se extenderá, durante toda la jornada, sobre la calle Cerrito (entre Sarmiento hasta Avenida Belgrano), y en la Plaza de los Dos Congresos.

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La propuesta, que incluirá una Feria del Libro LGBTIQ+ y espacios de organizaciones civiles, se complementará luego a los espectáculos musicales que se desarrollarán en el escenario Nadia Echazú, ubicado en el cruce de la avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, y el escenario Carlos Jaúregui, frente al Congreso Nacional.

A partir de las 11, con la conducción de Joaco Villa y Emma Serna, el escenario Nadia Echazú presentará a los siguientes artistas: Juli Martorell, Santi Magliocco, Aquafinna, Ambik, Aimel, DJ Juana Rusa, DJ Alan Fabulous, Missy Coper, Roze, Tita Print (homenaje a los 30 años del fallecimiento de Gilda) y cerrará La Joaqui.

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La Joaqui, quien homenajeó a la película "El joven manos de tijera" con su disfraz para Halloween, cerrará el escenario Nadia Echazú (Instagram)

Por otro lado, en el escenario principal Carlos Jáuregui, bajo la conducción de Franco Torchia, Alejandra Malem y Diana Zurco, se presentarán Six Sex, Martín Cirio, K4OS, DJ Fabián Jara y Blujaus. El cierre musical estará a cargo de María Becerra.

El desfile y desplazamiento central de las columnas está previsto para las 16. Al llegar a la Plaza de los Dos Congresos, alrededor de las 18, se leerá un documento en el escenario principal en rechazo a las políticas de ajuste y exclusión del gobierno.

Uno de los puntos a tratar sera la exigencia de la aprobación del proyecto de ley “Reconocer es Reparar” (pensión y asistencia para travestis y trans adultas mayores) como así también justicia y visibilización ante la violencia por prejuicios y ataques transodiantes.

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María Becerra cuando confirmó su asistencia para cantar en la Marcha del Orgullo

La movilización reunirá a colectivos de distintas provincias que reclaman una Ley Integral Trans, una nueva normativa antidiscriminatoria y reparación histórica para travestis y personas trans mayores.

Las personas que se trasladen podrán utilizar las líneas A, B, C, D y E de subterráneos. Las estaciones Congreso, Lima, Plaza de Mayo, Carlos Pellegrini, Avenida de Mayo, Catedral y Bolívar estarán entre las alternativas cercanas a los puntos de concentración, junto con los corredores del Metrobus 9 de Julio y del Metrobus del Bajo.

El diagnóstico temprano y la prevención del VIH

El testeo de AHF Argentina que será de 10 a 14 en la calle Lima, entre las avenidas Belgrano y Moreno, frente al Ministerio de Salud, es de acceso libre, gratuito y confidencial, que busca acercar el diagnóstico a un espacio masivo y reforzar el cuidado de la salud sexual.

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En Argentina se notifican cerca de 6.900 nuevos diagnósticos de VIH por año, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico N° 42 sobre respuesta al VIH y las ITS, citado por la organización. El 49% de esos casos llega de manera tardía y el 30% se detecta en una etapa avanzada, cuando el sistema inmunológico ya presenta un deterioro importante.

Una muestra sanguínea con la etiqueta de VIH (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos de AHF Argentina también indican que el 30% de los nuevos diagnósticos identificados el año pasado correspondió a personas que nunca antes se habían realizado una prueba. La entidad instalará además un camión bajo la consigna “Ahora más que nunca”, con dos DJs en vivo y mensajes sobre prevención de infecciones de transmisión sexual.

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La convocatoria también incluirá mensajes contra la discriminación y el estigma que afectan a las personas que viven con VIH y al colectivo LGBTIQ+. Para AHF Argentina, facilitar el acceso a preservativos, información y pruebas forma parte de una política de cuidado de la salud sexual.