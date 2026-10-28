Estados Unidos

Maratón de Nueva York 2026: qué objetos estarán prohibidos y cómo afectarán los cortes de calles

La carrera reunirá a más de 60.000 participantes y obligará a los asistentes a atravesar inspecciones, mientras numerosos puentes y avenidas permanecerán cerrados durante varias horas

La Policía de Nueva York desplegará miles de agentes, drones y diez mil vallas metálicas para resguardar la competencia (REUTERS/Brendan Mcdermid)
La Policía de Nueva York desplegará miles de agentes, drones y diez mil vallas metálicas para resguardar la competencia (REUTERS/Brendan Mcdermid)
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La Maratón de Nueva York 2026 obligará a los espectadores de la llegada en Central Park a pasar controles de seguridad y a dejar fuera objetos como neveras portátiles, bolsos de gran tamaño, sillas, paraguas, armas y drones.

La prueba se correrá el domingo 1 de noviembre, contará con cerca de 60.000 corredores y provocará cierres en puentes y calles de los cinco distritos.

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Las áreas destinadas al público junto a la meta tendrán accesos con inspección de bolsos. Quienes lleven artículos no permitidos no podrán ingresar: la lista comprende neveras portátiles, mochilas o bolsos voluminosos, sillas, paraguas y armas.

Tampoco se autorizan drones de particulares; la Policía de Nueva York (NYPD) desplegará sus propios equipos para detectar y atender operaciones no autorizadas.

La comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, indicó que no había amenazas específicas y creíbles conocidas antes de la carrera.

Los espectadores de la meta en Central Park deberán someterse a inspecciones de seguridad sin opción de ingresar sillas ni neveras portátiles (REUTERS/Eduardo Munoz)
Los espectadores de la meta en Central Park deberán someterse a inspecciones de seguridad sin opción de ingresar sillas ni neveras portátiles (REUTERS/Eduardo Munoz)

Sin embargo, el dispositivo incluirá miles de agentes, unidades de emergencia, montadas, caninas, marítimas, aéreas y antibombas, además de helicópteros, drones, vehículos de bloqueo y más de 10.000 vallas metálicas, según Gothamist.

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El acceso a la meta estará limitado y no habrá público en la salida ni en el puente Verrazzano

No habrá zonas para espectadores en la partida ni en el puente Verrazzano-Narrows. En el tramo final, el público podrá ingresar a la zona de pie de Central Park, desde Columbus Circle hasta el extremo sur de las tribunas, o acceder a las tribunas con entrada.

La capacidad podrá limitarse por decisión de la NYPD, New York Road Runners (NYRR) y el Departamento de Parques de la ciudad.

Las entradas habilitadas para la zona de pie serán Broadway con West 61st Street y el acceso del lado este, a través del sendero de Central Park cercano a Heckscher Fields.

En esos puntos habrá controles. No se permitirá público al norte de las tribunas y no habrá sillas disponibles ni se admitirá que los asistentes las lleven, de acuerdo con ABC7NY.

La organización del evento prohibió la presencia de público en la línea de largada y sobre el puente Verrazzano-Narrows (REUTERS/Eduardo Munoz)
La organización del evento prohibió la presencia de público en la línea de largada y sobre el puente Verrazzano-Narrows (REUTERS/Eduardo Munoz)

El Verrazzano cerrará parcialmente desde el sábado y por completo desde las 7.00 del domingo

El nivel superior del Verrazzano-Narrows permanecerá cerrado en ambos sentidos desde las 23.00 del sábado 31 de octubre hasta las 16.00 del domingo.

El nivel inferior se sumará al cierre entre las 7.00 y las 16.00. Durante esa franja, quienes necesiten viajar entre Staten Island y Brooklyn deberán utilizar alternativas al puente.

También habrá cortes desde las 5.00 en Bay Street, Richmond Terrace, Narrows Road South y Lily Pond Avenue. La salida de Bay Street de la Staten Island Expressway estará cerrada de 5.00 a 14.00, mientras que el Brooklyn-Queens Expressway, entre el Verrazzano y 79th Street, no estará disponible de 7.00 a 18.30. Los horarios y reaperturas pueden modificarse por decisión policial.

Queensboro, Pulaski, Willis y Madison tendrán cortes durante el paso de la carrera

El puente Ed Koch Queensboro cerrará su nivel inferior en ambos sentidos de 6.30 a 17.30; el superior estará vedado para camiones en ese mismo horario.

El Pulaski permanecerá cerrado de 6.30 a 18.30, mientras que los puentes Willis y Madison Avenue no tendrán circulación entre las 7.30 y las 18.30.

En Manhattan, los cortes alcanzarán arterias que forman parte del trazado o lo atraviesan. La Quinta Avenida tendrá restricciones entre las calles 90 y 120 de 9.00 a 19.30; Central Park West cerrará entre Columbus Circle y la calle 81 desde la medianoche hasta las 22.30.

Los cruces transversales de las calles 65 y 79 también permanecerán cerrados desde la medianoche hasta las 21.30.

La ciudad advirtió que los cortes se aplicarán de forma escalonada y que las franjas informadas están sujetas a cambios sin aviso.

El detalle por calles y distritos figura en Office of the Mayor, documento oficial que además recomienda prever demoras en el Belt Parkway y en los accesos próximos al recorrido.

La Maratón de Nueva York 2026 convocará a cerca de sesenta mil participantes y a dos millones y medio de asistentes (REUTERS/Kylie Cooper)
La Maratón de Nueva York 2026 convocará a cerca de sesenta mil participantes y a dos millones y medio de asistentes (REUTERS/Kylie Cooper)

El metro será la principal alternativa ante las restricciones para autos y autobuses

La organización y las autoridades recomiendan priorizar el transporte público. Los corredores podrán llegar en metro a la terminal del ferry de Staten Island y tomar desde allí los autobuses lanzadera a la salida. Para los espectadores, el metro es la opción sugerida para moverse entre los puntos habilitados del recorrido.

El circuito de 42,2 kilómetros comenzará a las 8.00 en el puente Verrazzano-Narrows. Atravesará Staten Island, Brooklyn, Queens, Manhattan y el Bronx, antes de regresar a Manhattan para concluir en Central Park.

Las tandas de participantes saldrán durante la mañana y las restricciones sobre calles y puentes se levantarán de manera progresiva una vez que pase el último corredor.

La edición de este año coincide con el 50.º aniversario del recorrido por los cinco distritos, que transformó la carrera en el formato actual.

Las autoridades estiman la asistencia de unos 2,5 millones de espectadores y pidieron al público mantenerse atento y reportar cualquier situación sospechosa.

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