Los proyectos en el Congreso de Estados Unidos que podrían presionar sobre una eventual asistencia financiera de Trump a Milei

Los presidentes Javier Milei y Donald Trump (REUTERS/Al Drago/File Photo)

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El Congreso de Estados Unidos mantiene al menos tres proyectos presentados por legisladores demócratas que apuntan directamente contra el rescate financiero de USD 20.000 millones que la administración de Donald Trump desplegó en favor del gobierno de Javier Milei antes de las elecciones legislativas del año pasado. Tras la derrota republicana en los comicios de medio término, ese sector tendrá mayoría en ambas cámaras desde enero y se abre el interrogante sobre la factibilidad de otra asistencia en 2027.

El paquete legislativo demócrata -que si no se aprueba antes deberán ser presentados nuevamente con la nueva conformación parlamentaria- busca restringir o prohibir el uso del Exchange Stabilization Fund (ESF), el fondo de emergencia del Departamento del Tesoro que el secretario Scott Bessent utilizó para instrumentar una línea de intercambio de divisas con el Banco Central argentino y la compra directa de pesos. Deberá volver a presentarse

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El primero y más abarcador de los proyectos es la No Argentina Bailout Act, presentada el 1° de octubre de 2025 por la senadora Elizabeth Warren, con apoyo de Rubén Gallego, Tim Kaine, Chris Van Hollen, Cory Booker, Tina Smith y Bernie Sanders. El texto, disponible en el registro oficial del Congreso, prohíbe de forma expresa que el ESF se utilice para brindar apoyo financiero directo o indirecto a la Argentina, incluyendo líneas de swap, compras de pesos o deuda soberana, y cualquier instrumento de crédito.

La senadora Elizabeth Warren y el electo Abdul El-Sayed, que en septiembre de 2025 señaló: “No deberíamos rescatar al líder radical de extrema derecha de la Argentina" (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

Además, fija como plazo de vigencia de la prohibición el 10 de diciembre de 2027, fecha en que concluye el mandato presidencial de Milei, y obliga a rescindir en un plazo de siete días todo contrato vigente que contravenga la norma.

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Cuando Warren solicitó su tratamiento inmediato por consentimiento unánime, el senador Tim Scott (republicano) objetó ese tratamiento. “Este proyecto afectaría la capacidad del Tesoro de respaldar a un aliado clave en América del Sur, una región que esta administración ha riorizado con acierto. Argentina es la tercera economía de América Latina y un socio sólido en los objetivos de seguridad y economía de Estados Unidos. Eliminar la facultad del Tesoro para usar el Exchange Stabilization Fund para apoyar a este aliado es innecesario”, sostuvo, según consta en los registros.

Warren respondió desde el mismo recinto: “En su campaña presidencial, Trump prometió poner a ‘America First’, no a Argentina primero. Ahora mismo, las familias estadounidenses están luchando para pagar el supermercado y el alquiler porque sus tarifas caóticas y otras políticas económicas desastrosas”.

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En la Cámara de Representantes, la ofensiva demócrata avanzó en dos frentes distintos. El 17 de noviembre de 2025, April McClain Delaney presentó la American Farmers First Act, con la firma de Chrissy Houlahan, Glenn Ivey, Haley Stevens y Andrea Salinas.

El proyecto replica el mecanismo de bloqueo del ESF, pero agrega otra capa: ordena que los fondos recuperados por la rescisión de los contratos con Argentina sean redirigidos al Departamento de Agricultura para compensar con un pago único a los productores agropecuarios perjudicados por la pérdida de mercados de exportación durante el año comercial 2025.

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El argumento de fondo es que, días después de que el Tesoro anunciara el auxilio financiero, la Argentina eliminó retenciones a las exportaciones agrícolas y cerró ventas de al menos 20 cargamentos de soja —aproximadamente 1,3 millones de toneladas— a China, según documenta la carta formal que 56 legisladores demócratas enviaron a Bessent el 20 de octubre de 2025.

“Mientras los agricultores estadounidenses sufren, Brasil batió récords en sus exportaciones de soja a China y Argentina sigue el mismo camino después de capitalizar la promesa de rescate de la administración Trump”, sostiene ese documento.

Nydia Velázquez. Pidió a la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno una auditoría completa de la crisis financiera argentina de 2025 y de la intervención del Tesoro (Win McNamee/Pool via REUTERS)

El tercer proyecto es la Argentina Bailout Oversight Act, presentada el 18 de diciembre de 2025 por Nydia Velázquez. A diferencia de los anteriores, no bloquea fondos sino que encomienda a la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno una auditoría completa de la crisis financiera argentina de 2025 y de la intervención del Tesoro.

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El 20 de octubre de 2025, antes de que se presentara esta iniciativa, 56 legisladores demócratas encabezados por Linda Sánchez y Terri Sewel firmaron una carta formal a Bessent en la que reclamaron transparencia sobre los términos del swap.

La representante Maxine Waters, máxima demócrata en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara, emitió un comunicado oficial el 14 de octubre de 2025 —el mismo día en que Trump recibió a Milei en la Casa Blanca— en el que cuestionó tanto el contenido del acuerdo como el proceso que lo habilitó. “Hoy, mientras varios millones de trabajadores federales están a punto de perder sus cheques de pago y millones de familias estadounidenses ven cómo se disparan las primas de su seguro médico, Donald Trump recibió al presidente de Argentina para almorzar en la Casa Blanca y anunciar el rescate del gobierno de Estados Unidos a la Argentina”, sostuvo Waters, según el comunicado oficial del comité.

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“Este acuerdo se está haciendo sin un voto del Congreso y con cero transparencia de la administración Trump para entender qué significa esto para los contribuyentes estadounidenses. Lo que sí sabemos es que los donantes de Trump y los amigos del secretario del Tesoro Bessent hicieron malas apuestas comprando deuda argentina, pero ahora verán ganancias inesperadas gracias al rescate de Trump”, agregó la legisladora en el mismo documento.

Desde el Senado, Brian Schatz fue igualmente directo en su intervención en el pleno, recogida en el Registro del Congreso. “El rescate para Argentina es particularmente absurdo. Argentina no es un socio clave de seguridad o economía. Es una economía que está en tan mal estado que no hay garantía de que alguna vez recuperemos nuestro dinero. Es una pésima inversión de cualquier manera que se mire”, afirmó Schatz.

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Javier Milei y Donald Trump (AP Foto/Evan Vucci, Archivo)

El senador electo El-Sayed, el vínculo con Warren y la postura anti-Milei

La derrota republicana del 3 de noviembre sumó una voz adicional al bloque crítico. Abdul El-Sayed, senador electo por Míchigan y primer senador musulmán de la historia de Estados Unidos, publicó el 27 de septiembre de 2025: “No deberíamos rescatar al líder radical de extrema derecha de la Argentina. En cambio, deberíamos financiar Medicaid en casa”. Warren fue una de las principales promotoras de su campaña al Senado.

En tanto, el Servicio de Investigación del Congreso (CRS), el organismo de análisis oficial del Capitolio, publicó un informe sobre los términos del swap y las condiciones del programa económico argentino. El documento -publicado en enero de 2026- identificó tres escenarios legislativos posibles: ampliar el swap por acuerdo bipartidista; prohibirlo por mayoría simple; o mantenerlo con controles más estrictos, endureciendo la normativa que obliga al Tesoro a notificar al Congreso si las operaciones de swap superan los seis meses de vigencia.

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El CRS también aclaró que, aunque Trump mantendría poder de veto sobre cualquier prohibición —lo que obligaría al Congreso a reunir dos tercios en ambas cámaras—, la apertura de comisiones investigadoras tiene por sí misma efectos sobre el clima de negocios.

Gary Litman, vicepresidente senior de Iniciativas Globales de la Cámara de Comercio de Estados Unidos

Análisis del sector privado

El impacto de las elecciones en EEUU también fue evaluado desde el sector privado. El jueves, la Cámara de Empresas Estadounidenses en Argentina (AmCham) publicó el informe “El nuevo Congreso de Estados Unidos y su impacto en la agenda económica con Argentina”, en el que identifica cuatro ejes de la relación bilateral que el nuevo equilibrio de poder podría condicionar: el comercio preferencial y las inversiones en minerales críticos del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco (ARTI), la cooperación en seguridad marítima en el Atlántico Sur, el apoyo ante el FMI y el antecedente del swap de 2025.

“La conducción de la política exterior y comercial seguirá en manos del Poder Ejecutivo, pero el nuevo Congreso tendrá más herramientas para revisar aranceles, acuerdos y programas de apoyo financiero a otros países, incluida la Argentina”, señala el documento de AmCham. La entidad subrayó que el nuevo escenario “refuerza la necesidad de institucionalizar la relación bilateral, para que no dependa de los ciclos políticos de ambos países”.

En otras palabras, se planteó que el triunfo demócrata podría condicionar el vínculo comercial y el apoyo financiero. Consultado en Infobae en Vivo, Alejandro Díaz, CEO de la Cámara, señaló que las inversiones de EEUU en Argentina “van a depender del recorrido que tenga el país”.

Entre diversos sectores económicos y políticos coinciden en un punto: el nuevo Congreso no tiene la capacidad unilateral de desactivar el financiamiento a la Argentina, pero sí las herramientas para encarecer su costo político.

El mismo jueves, Gary Litman, vicepresidente senior de Iniciativas Globales de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, expuso en el 16° Foro de la consultora ABECEB en Buenos Aires y advirtió que “la habilidad de Estados Unidos de rescatar a otros países se ve reducida” ante un Congreso dividido.

“En particular, la Argentina ha dependido mucho de la capacidad de las instituciones financieras internacionales para brindar asistencia. Y con un gobierno dividido, la capacidad de asistir en momentos de crisis de liquidez o en otros shocks es más limitada. Las decisiones van a ser más lentas”, afirmó Litman.

Más allá de las especulaciones, la administración Trump ratificó públicamente su postura. En una entrevista antes de las elecciones, Bessent confirmó que repetiría una operación similar si Argentina lo requiriera. A su vez, el embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, también reafirmó el compromiso bilateral tras conocerse los resultados del 3 de noviembre.

“Cambian las mayorías en el Congreso, pero no cambia nuestro compromiso con la Argentina. Nuestro compromiso con la Argentina es firme, estratégico y de largo plazo. Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y junto al presidente Javier Milei, estamos construyendo una alianza histórica basada en la libertad, la confianza y las oportunidades para ambos países”.

“Esta relación trasciende los partidos políticos porque responde a intereses fundamentales de ambas naciones. Fortalecer a la Argentina también fortalece a Estados Unidos. Más inversiones, más comercio, más empleo y mayor seguridad para ambos pueblos. Mi compromiso personal es seguir trabajando para transformar esta alianza en resultados concretos”, agregó en X.