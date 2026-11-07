La agenda y el itinerario del papa León XIV en su visita a la Argentina del 8 al 11 de noviembre

El papa León XIC llegará a la Argentina el 8 de noviembre (REUTERS/Vincenzo Livieri)

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El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre con una agenda de cuatro días que incluye misas multitudinarias, reuniones con autoridades y actividades pastorales en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Será la primera visita de un pontífice al país en 39 años: desde que Juan Pablo II estuvo en la Argentina en abril de 1987, ningún papa había regresado.

El recorrido argentino se inserta en una gira sudamericana que comenzó el 6 de noviembre en Uruguay y concluirá el 17 en Perú, con doce días y diez ciudades. El propio León XIV anticipó el viaje en redes sociales: “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”.

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La agenda del 8 y 9 de noviembre en Buenos Aires

León XIV llegará el domingo 8 a las 16:30 al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Montevideo. Su primera actividad será una visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín.

A continuación, el pontífice se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. A las 18:30 encabezará un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, donde pronunciará uno de sus discursos oficiales.

El lunes 9, declarado feriado en todo el país, comenzará a las 9:15 con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde se reunirá con trabajadores y personas asistidas por la institución.

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A las 11:30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, en Palermo. Por la tarde, a las 16 presidirá en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, un encuentro con sindicalistas, empresarios y referentes de movimientos sociales.

La jornada continuará a las 17:30 con una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín, junto a líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas. Cerrará a las 18:45 con la celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana, junto al Episcopado argentino y los equipos diocesanos, seguidas de una cena con los obispos en el Arzobispado.

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Una infografía de Infobae detalla el itinerario de actividades, misas y reuniones del papa León XIV en Argentina del 8 al 11 de noviembre.

La jornada en Córdoba y el cierre de la visita en Luján

El martes 10, León XIV partirá a las 7:30 hacia Córdoba y aterrizará a las 9:00 en el aeropuerto Ambrosio Taravella. La misa está programada para las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

A las 15, el papa se reunirá con obispos, sacerdotes, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Tras su regreso a Buenos Aires, León XIV presidirá a las 20 una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

La jornada final, el miércoles 11, comenzará a las 8 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Villa Devoto. A las 10 celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján y, a las 13:30, participará de la ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Ezeiza antes de partir hacia Lima a las 14.

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Las misas del 9 en Palermo, del 10 en Córdoba y del 11 en Luján, además de la vigilia juvenil del martes, serán de acceso libre, gratuito y sin inscripción obligatoria. La organización habilitó un formulario voluntario para estimar la asistencia prevista.

Los sectores preferenciales exigían una inscripción que cerró el 28 de octubre; las solicitudes aprobadas recibirán una entrada con código QR. El encuentro con el clero en la catedral cordobesa será el único acto con inscripción obligatoria para todos los asistentes, mientras que las reuniones en Casa Rosada, Palacio Libertad, UCA, Palacio San Martín, Catedral Metropolitana y Villa Devoto serán privadas.

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Los días feriados por la visita del papa León XIV

El Decreto 1103/2026 fijó un esquema de feriados según la jurisdicción donde se desarrollarán las actividades. El lunes 9 será feriado en todo el territorio nacional; el martes 10, únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. El miércoles 11 será feriado en la provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, el Gobierno Nacional activará un operativo especial de transporte por la visita apostólica del papa León XIV a la Argentina con más servicios de colectivos y trenes, traslados para voluntarios y restricciones aéreas destinadas a facilitar el acceso a los actos en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

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La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía anunció las medidas el 3 de noviembre. El plan fue coordinado con las jurisdicciones involucradas, la Conferencia Episcopal Argentina y las empresas operadoras.

Una infografía de Infobae detalla las modificaciones en trenes, colectivos y aeropuertos de Argentina previstas entre el 8 y el 11 de noviembre por la visita de León XIV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los colectivos de jurisdicción nacional circularán con frecuencias propias de un día hábil desde las 18 del domingo 8 hasta la noche del miércoles 11 de noviembre. La modificación busca atender la demanda de pasajeros durante las actividades oficiales y los cortes de calles previstos.

Los trenes también operarán con cronogramas de jornada laboral el lunes 9, martes 10 y miércoles 11, pese a los feriados establecidos. La medida alcanzará los desplazamientos hacia el Monumento de los Españoles, en Palermo, y la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján.

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Las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza dispondrán de servicios especiales desde las 00 del lunes 9 y durante toda la madrugada. Habrá extensiones horarias y refuerzos en la noche del martes 10 y durante la madrugada del miércoles 11.

Las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre permanecerán cerradas para el ascenso y descenso de pasajeros desde las 18 del sábado 7 de noviembre hasta el inicio de los servicios del jueves 12. La decisión responde a razones de seguridad vinculadas con los actos programados en Palermo.

Las líneas Mitre y San Martín tendrán recorridos reducidos en determinadas franjas del lunes 9 y martes 10. De manera temporal, los trenes finalizarán sus trayectos en Belgrano C, Belgrano R, Caseros y Villa del Parque.

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Trenes Argentinos, Ferrovías y Metrovías difundirán los horarios de cada línea, los servicios adicionales y las modificaciones que puedan aplicarse durante el operativo.