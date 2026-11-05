Juan Manuel Márquez reclama a Canelo Álvarez por perdonar el nocaut ante Mbilli (REUTERS/Stringer)

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Saúl Canelo Álvarez es nuevamente campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el tapatío manejó la pelea a su favor y por decisión de los jueces se impuso ante Christian Mbilli. El tapatío recuperó el título de los supermedianos. Su victoria no solo fue aplaudida por sus fans, sino que también sus críticos cuestionaron sus métodos.

Uno de ellos fue Juan Manuel Márquez, el Dinamita reconoció la superioridad, la defensa y la experiencia de Canelo Álvarez en su victoria por decisión unánime sobre Christian Mbilli, pero señaló que al tapatío le faltó el nocaut para cerrar una actuación dominante.

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Y es que, a lo largo de la pelea, en los últimos asaltos Santos Saúl dio muestra de que estaba en posibilidades de mandar a la lona a su rival; sin embargo, al regresar a la esquina con Eddy Reynoso la estrategia cambió, Canelo alargó a los 12 asaltos para determinar al ganador.

Juan Manuel Márquez asegura que Canelo pudo noquear a Mbilli

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez lanza un golpe al francés Christian Mbilli durante su pelea por el título supermediano en Riad, el domingo 1 de noviembre de 2026 (AP Foto)

El Dinamita Márquez hizo un balance favorable de la pelea, durante su participación para el canal de YouTube Desde el Ring analizó el papel del jalisciense, apuntó que Mbilli no salió tan agresivo como acostumbraba y que eso abrió una oportunidad que Canelo no aprovechó.

“Fue una pelea en la cual se vio la defensiva, se vio la experiencia del peleador mexicano, pero creo que ahí su esquina no lo mandó a hacer el trabajo necesario para buscar la presión, incluso Saúl tuvo la oportunidad de haber noqueado a Christian”, afirmó el exboxeador en el canal de YouTube Desde el Ring.

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Juan Manuel Márquez añadió que el campeón no terminó de capitalizar el momento en que tuvo a su rival más vulnerable. “Pero como que no siguió la contienda, no vio o no se dio cuenta que tenía la oportunidad de noquearlo, pero fue una pelea buena donde nos demostró la experiencia y su defensiva también la hizo lucir”, completó.

Canelo recuperó así uno de los títulos que perdió en septiembre del año anterior al caer ante Terence Crawford. Pese a sus intentos por ir hacia adelante y lastimar al mexicano con volumen y golpes de poder, Mbilli no logró hacerle daño.

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Márquez cuestionó las indicaciones que le dio Eddy Reynoso a Canelo para no buscar el nocaut (IG/ @caneloteam)

El Dinamita consideró que Canelo se acomodó al contragolpe y dejó pasar el instante en que tuvo a Mbilli al borde del nocaut. “Estuvo a punto de noquear con una combinación de golpes y prácticamente no lo siguió, no buscó el nocaut; se sentía cómodo, estaba bien en su zona de confort, como que Canelo no le dieron ganas de buscar el nocaut y decía ‘me siento a gusto, estoy en una forma de pelear a gusto, como para qué me expongo’”, señaló.

Sobre el papel de la esquina, Márquez sostuvo que el equipo dirigido por Eddy Reynoso debió exigirle mayor iniciativa sin comprometer su defensa. “También creo que la esquina, que sabe que ya le hace falta el nocaut a Canelo, debió de mandarlo, ‘sabes qué, trata de noquearlo, trata de buscarlo’, pero sin arriesgarse, con su defensiva arriba, conecta golpes sólidos, combinaciones al cuerpo”, argumentó.

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Para el Dinamita, la actuación fue dominante, pero quedó incompleta. “Creo que fue lo que le hizo falta, cerrar con broche de oro, esta pelea se vio muy superior el peleador mexicano, pero faltó la cereza en el pastel que es el nocaut”, concluyó Márquez en Desde el Ring.

Márquez cuestiona que Mbilli peleara hacia atrás

Márquez cuestiona que Mbilli peleara hacia atrás ( REUTERS/Stringer)

Durante el programa Desde el Ring, Juan Manuel Márquez afirmó que no reconoció al boxeador de Camerún que había visto en otros combates. El analista esperaba a un rival que cerrara espacios y desgastara al tapatío con ofensivas sostenidas.

“Yo había visto pelear a Mbilli, un peleador que no te quita la presión de encima, que está todo el tiempo adentro, y ahora lo vi caminando hacia atrás”, dijo el exboxeador mexicano.

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Márquez echó de menos el jab, las fintas, los golpes abajo y las combinaciones de poder del francés. A su juicio, Mbilli lanzó golpes veloces, aunque carecieron de continuidad para inquietar a un oponente que aprovechó cada oportunidad para esquivar y responder.

La ausencia de presión permitió que Canelo Álvarez controlara el intercambio. Márquez considera que el mexicano no tuvo necesidad de exponerse porque su rival no sostuvo una ofensiva que lo obligara a cambiar su postura defensiva.