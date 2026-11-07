Instituto recibirá a Newell’s en Córdoba por la fecha 16 del Torneo Clausura: hora, TV y posibles formaciones

Instituto recibirá a Newell’s en Córdoba por la fecha 16 del Torneo Clausura (FOTOBAIRES)

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La jornada del sábado del Torneo Clausura se cerrará en el estadio Monumental Presidente Perón entre Instituto de Córdoba y Newell’s. La Gloria y la Lepra bajarán el telón de la primera fase con su boleto a los playoffs asegurados. El encuentro, que iniciará a las 22:00, contará con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer y se podrá ver por ESPN Premium.

El cuadro cordobés de Diego Flores tiene la posibilidad de terminar en lo más alto de la zona A: lidera con 33 unidades (10 triunfos, tres empates y dos derrotas) y mantiene una diferencia con Boca Juniors. En los octavos de final podría chocar con Independiente Rivadavia, Sarmiento de Junín o Huracán. Un triunfo le permitirá escalar en la Tabla Anual, aunque ya tiene asegurado su lugar en la próxima Copa Sudamericana.

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Instituto viene de empatar 3-3 contra Estudiantes de La Plata en su última presentación. En el choque contra Newell’s buscará cerrar la fase inicial del Clausura invicto en Alta Córdoba: venció 2-1 a Platense, 1-0 a Gimnasia de Mendoza, 1-0 a San Lorenzo, 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto, 3-1 a Talleres y 1-0 a Deportivo Riestra. El único empate en condición de local fue 2-2 ante Boca Juniors, que se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes.

Instituto se mantiene invicto en Córdoba y buscará llegar de la mejor manera a la fase eliminatoria (FOTOBAIRES)

Newell’s también tiene asegurado su lugar en la fase de eliminatorias del Torneo Clausura, aunque tuvo un proceso más irregular. La Lepra acumula 22 unidades, producto de cinco victorias, siete empates y tres caídas. El cuadro rosarino viene de empatar sin goles contra San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y 1-1 contra Unión de Santa Fe en el Coloso del Parque.

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La temporada del equipo de Frank Darío Kudelka lo tiene lejos de los puestos de clasificación a copas internacionales, ya que marcha 21° con 37 puntos. Más allá de que su ubicación puede variar con el transcurso de la última fecha, Newell’s tiene grandes chances de medirse en los octavos de final contra Gimnasia de La Plata.

Las llaves a eliminación directa se llevarán a cabo el fin de semana del 21 y 22 de noviembre a partido único en la cancha del equipo mejor ubicado en la fase regular.

Posibles formaciones

Instituto: Marcos Ledesma; Agustín Massaccesi, Fernando Alarcón, Jonathan Galván; Giuliano Cerato, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Jhon Córdoba, Nicolás Guerra o Alex Luna y Facundo Suárez o Matías Tissera. DT: Diego Flores

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Newell’s: Josue Reinatti; Martín Ortega, Nicolás Goitea, Lucas Carrizo; Luca Regiardo, Lucas Gómez, Santiago Solari, Facundo Guch; Walter Mazzantti e Ignacio Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Silvio Trucco

Estadio: Monumental Presidente Perón

Hora: 22.00

TV: ESPN Premium

POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y DE LA TABLA ANUAL