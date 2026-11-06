Sylvester Stallone recuerda su vieja enemistad con Arnold Schwarzenegger: “Eramos muy confrontacionales”

La rivalidad entre Stallone y Schwarzenegger comenzó a tomar fuerza cuando ambos buscaban liderar el mismo género cinematográfico (REUTERS)

Guardar

Sylvester Stallone fue protagonista de uno de los enfrentamientos más conocidos de Hollywood: su antigua rivalidad con Arnold Schwarzenegger. Durante años, los dos actores compitieron por convertirse en las principales figuras del cine de acción, en una disputa que trascendió la pantalla y llegó incluso a sus relaciones comerciales. Ahora, a sus 80 años, el protagonista de Rocky repasó cómo surgió aquella tensión, las provocaciones que intercambiaron y la manera en que finalmente lograron reconciliarse.

En una entrevista con el pódcast The Rest Is Entertainment, publicada el 6 de noviembre por PEOPLE, Stallone reconoció que la competencia con Schwarzenegger tuvo una influencia importante en su trayectoria profesional.

PUBLICIDAD

“Sí, lo hizo. Sabes, éramos muy confrontacionales”, explicó. Porque tienes a dos personas que llegan al comienzo de un género diferente y ambos queremos estar al mando de ese género”.

Stallone describió a su antiguo rival como un hombre al que le gustaban los desafíos, una característica que también reconoció en sí mismo (NBCUniversal)

En esa época, el cine de de acción comenzaba a ganar protagonismo, y ninguno quería ocupar un segundo lugar. Stallone recordó que inicialmente no tenía la intención de convertirse en una estrella de películas de acción. Sin embargo, el trabajo en Rambo: First Blood le permitió descubrir el potencial de ese tipo de producciones.

“Me pareció interesante porque las películas de acción, si se hacen bien, son mitología moderna. Es como lo que solían hacer con La Ilíada, La Odisea, Hércules y Aquiles”, reflexionó.

PUBLICIDAD

El enfrentamiento que comenzó en los Globos de Oro

Uno de los recuerdos que Stallone compartió ocurrió durante los Globos de Oro de 1977. “Vi a este tipo y enseguida pude darme cuenta de que iba a ser un problema”, recordó. Durante aquella ceremonia, el actor austríaco estaba sentado frente a él y, según su versión, lo miraba de manera desafiante.

'Rocky' fue la película que impulsó la carrera de Sylvester Stallone como actor y guionista (IMDb)

La tensión aumentó cuando Schwarzenegger ganó el premio a Mejor Revelación por Stay Hungry. Stallone no ocultó su inconformidad con el resultado y recordó su reacción: “Gana el premio a Mejor Revelación. Y yo pensé: ‘No puede ser’. Por Pumping Iron”.

Luego, Rocky recibió el reconocimiento a Mejor Película Dramática. Stallone aseguró que su rival lo miraba mientras celebraba el triunfo y decidió responder con una provocación.

PUBLICIDAD

“Le lancé flores, como un recipiente lleno de flores”, contó sobre el gesto que realizó durante la ceremonia. “Hice como si estuviera celebrando: ‘¡Yay!’. Y así se lanzó el guante y comenzó todo”.

Con el paso de los años, la competencia se trasladó a sus respectivos proyectos cinematográficos. Stallone protagonizó Rambo, mientras Schwarzenegger encabezó Commando, en una dinámica en la que ambos buscaban superar las propuestas del otro.

Mientras Stallone protagonizaba Rambo, Schwarzenegger conquistaba al público con Commando.

“Él disfruta los desafíos, a mí también me gustan, y ambos somos físicos. Entonces, ¿quién va a ser la vanguardia, el líder de ese género?”, explicó. “Un cuchillo más grande, un arma más ruidosa, más muertes, mejores locaciones. Todo seguía elevándose”.

PUBLICIDAD

El enfrentamiento era tan intenso que incluso afectó sus compromisos empresariales. Aunque ambos participaron en Planet Hollywood, la cadena de restaurantes temáticos de cine que se lanzó en 1991, Stallone aseguró que se rehusaban a compartir un escenario durante las presentaciones públicas.

Cómo terminó la rivalidad y cuál es su relación actual

La reconciliación comenzó en 2003, cuando Schwarzenegger anunció su candidatura a gobernador de California. Stallone contó que ambos coincidieron en una tienda de cigarros y decidió que era momento de terminar con la competencia.

Así saludó Arnold Schwarzenegger a Sylvester Stallone por su cumpleaños en 2024 (Captura: X/@Schwarzenegger)

“Le dije: ‘Sabes, ya basta. Ya no estamos compitiendo en ninguna película’”, relató en la entrevista con The Rest Is Entertainment.

Desde entonces, la relación entre los dos actores cambió. “Ahora somos buenos amigos. Nos hemos vuelto más tranquilos”, aseguró en octubre en un diálogo con PEOPLE.

PUBLICIDAD