Ocho de cada diez empresarios alertan que el colapso vial amenaza la economía centroamericana

Varios camiones de carga permanecen detenidos en una carretera mientras los conductores esperan junto a la calzada y dentro de las cabinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presentación de un estudio técnico regional sobre movilidad urbana elaborado por la Federación de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano (Fecamco) encendió las alertas en el sector productivo: ocho de cada 10 empresarios advirtieron que el colapso de las redes viales amenaza la competitividad de las economías del istmo centroamericano.

El estudio expone que el colapso vial dejó de ser un simple problema de tránsito cotidiano para convertirse en una traba económica que frena la productividad, encarece la vida de las personas y deteriora la capacidad de los países para competir en mercados internacionales.

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De acuerdo con el informe cuando la competitividad de un país representa su capacidad para producir bienes y servicios de calidad a costos razonables y entregarlos a tiempo. Pero, cuando las calles y carreteras colapsan, esa capacidad se rompe.

Para una empresa en Centroamérica, esto significa que una tarea habitual que hace tres años se cubría con un camión y dos horas de recorrido, hoy demanda el doble de tiempo, más combustible y vehículos adicionales para mover la misma cantidad de mercadería.

Por lo que, el informe gremial demostró que este freno afecta tres áreas básicas del funcionamiento económico:

Uso ineficiente de los recursos: Las compañías deben destinar más dinero a combustible, mantenimiento mecánico y pagos de horas extras simplemente para lidiar con las filas de automóviles.

Menor capacidad de respuesta: Se reducen las visitas comerciales y las entregas a clientes, lo que debilita el cumplimiento de compromisos y encarece el producto final para los consumidores.

Pérdida de personal calificado: Las dificultades de traslado limitan a quién pueden contratar las empresas, ya que muchos profesionales rechazan ofertas o renuncian si el viaje hacia la oficina consume tres horas de su día.

Frente a esta realidad, las cámaras de comercio advierten que el sector privado ya absorbió el límite de sus ajustes internos tras aplicar horarios escalonados y trabajo a distancia, por lo cual la solución requiere la intervención directa de los gobiernos.

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Un operario abastece el depósito de combustible de un vehículo pesado durante un turno de noche en un centro de distribución logística. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Planificación metropolitana, transporte público y logística coordinada

Para frenar este deterioro, Fecamco presentó una serie de propuestas de acción que buscan atacar las causas estructurales del colapso vial en las capitales de Centroamérica.

En primer término, el empresariado plantea ordenar la planificación urbana vinculando proyectos de vivienda accesible con las zonas donde están los empleos.

De esta manera, se evita que los colaboradores deban mudarse a suburbios lejanos sin transporte adecuado. Además, se pide coordinar las obras públicas para que los trabajos de construcción no cierren calles enteras sin alternativas reales de circulación.

La federación considera urgente contar con un transporte colectivo confiable. Esto implica ampliar las rutas hacia barrios periféricos, elevar la frecuencia de los autobuses, mejorar la seguridad dentro de las unidades y mantener el servicio en horarios nocturnos para el personal de turnos rotativos. En cuanto al comercio, la iniciativa solicita acordar con las alcaldías normas claras para la carga y descarga de mercadería, además de establecer protocolos rápidos para retirar vehículos averiados que bloquean arterias centrales. En el ámbito institucional, el sector privado propuso crear formalmente un Consejo Regional de Movilidad y Logística de carácter público-privado, coordinado junto con el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

Datos del informe de Fecamco revelan que ocho de cada 10 empresarios registran sobrecostos logísticos superiores al 10% y una merma del 11% en la rentabilidad de sus operaciones a causa del tráfico.

Este espacio permitiría ejecutar los proyectos del Plan Maestro de Movilidad 2035 y coordinar decisiones entre autoridades e inversionistas.

Como base técnica de este esfuerzo, la gremial impulsa la puesta en marcha del Observatorio Regional de Competitividad, una plataforma destinada a generar datos empíricos continuos sobre los flujos comerciales y las restricciones viales.

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Para que las políticas públicas respondan a la realidad de la población, y que las autoridades estatales incorporen indicadores de movilidad, como los tiempos de viaje, los niveles de congestión y los costos asociados— dentro de los sistemas de medición oficial de calidad de vida de Centroamérica.