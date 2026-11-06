Murió Sebastián Lelio, director chileno ganador del Oscar por 'Una mujer fantástica'

El cineasta chileno Sebastián Lelio murió a los 52 años en Las Condes por "motivos de salud". (EFE/Clemens Bilan)

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El cineasta chileno Sebastián Lelio, director de Una mujer fantástica y ganador del Oscar en 2018, murió este viernes a los 52 años por motivos de salud, confirmó su familia en un comunicado. Tras vivir algunos años en Berlín, residía en la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana de Chile.

“Estamos atravesando un momento de mucho dolor y su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros. Fue una hermosa persona que aportó a la cultura chilena en grandes momentos de su historia”, señaló la familia de Lelio al revelar el fallecimiento.

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El realizador nació en Mendoza, Argentina, y era hijo de madre chilena. Desarrolló la mayor parte de su carrera en Chile, desde donde llevó sus películas a festivales internacionales y dirigió producciones con elencos de distintos países.

La familia del cineasta destacó la contribución de Sebastián Lelio a la cultura chilena tras confirmar su deceso. (Instagram)

‘Una mujer fantástica’ llevó a Chile al Oscar en 2018

La consagración internacional de Lelio llegó en 2018, cuando Una mujer fantástica obtuvo el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. La obra protagonizada por la actriz trans Daniela Vega fue el primer largometraje chileno en recibir ese premio. También recibió el Oso de Plata al mejor guion en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

La película siguió a Marina, una mujer trans que enfrenta el rechazo de la familia de su pareja después de la muerte de él.

Lelio explicó que concibió la película con una forma visual llamativa y placer narrativo. Su propósito, afirmó, era que esa propuesta funcionara como “una especie de caballo de Troya cargado de humanidad”.

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Una mujer fantástica consiguió en 2018 el primer premio Oscar a mejor película de habla no inglesa para Chile.

El director y coguionista sostuvo que buscaba que el público quedara ligado íntimamente a Marina. “Más allá de sus creencias, valores o visión del mundo”, dijo, quería que los espectadores sintieran que estaban en la piel del personaje y desearan verla sobrevivir.

Lelio definió Una mujer fantástica como una obra de identidad cambiante: romance, historia de fantasmas, fantasía, humillación y venganza, documento de realidad y estudio de personaje. Para el cineasta, esa combinación seguía el recorrido de Marina sin reducirla a una sola definición.

Antes del Oscar, Lelio dirigió Gloria, estrenada en 2013 y protagonizada por Paulina García. La película puso en el centro a una mujer divorciada que busca rearmar su vida afectiva.

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Su filmografía también incluyó Desobediencia, de 2017, protagonizada por Rachel Weisz y Rachel McAdams; Gloria Bell, de 2018, con Julianne Moore; y El prodigio, de 2022, encabezada por Florence Pugh.

‘La ola’ fue el último largometraje de Sebastián Lelio

El último trabajo del director fue La ola, estrenada en 2025. El musical retomó las movilizaciones feministas de estudiantes universitarias chilenas de 2018 y situó su historia dentro de una comunidad marcada por denuncias de acoso y abuso.

La película siguió a Julia, una estudiante de música que se suma a una movilización en su universidad. Mientras registra los testimonios de otras jóvenes, revisa un encuentro confuso con Max, asistente de su profesor de canto.

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El musical La ola retrata las manifestaciones feministas universitarias de 2018 en Chile.

Con una duración de 129 minutos, La ola fue dirigida por Lelio y escrita junto con Paloma Salas, Manuela Infante y Josefina Fernández. Daniela López interpretó a Julia, acompañada por Lola Bravo, Avril Aurora y Paulina Cortés.

La cinta tuvo su estreno mundial el 16 de mayo de 2025 en la sección Cannes Première del Festival de Cannes. Matthew Herbert compuso la música y Benjamín Echazarreta estuvo a cargo de la fotografía.

Al hablar de la película y de su circulación en un período de discusión política y social, declaró: “En un momento tan polarizado, es un ejercicio para pensar desde otro lado”.

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