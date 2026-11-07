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Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central buscarán el título de la Tabla Anual: hora y todo lo que hay que saber

Este sábado se define quién se quedará con el trofeo de campeón de Liga en el fútbol argentino. Los encuentros arrancarán a las 17:30

Horarios de la definición:

17.30 Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

16.30 Bolivia, Estados Unidos (Miami) y Venezuela

15.30 Colombia, Ecuador y Perú

14.30 México

22.30 España

*TV en Argentina con pack fútbol: Boca-Defensa (ESPN Premium), Argentinos-Huracán (TNT Sports) y Central-Estudiantes de Río Cuarto (ESPN 2)

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11:02 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

La respuesta del Vasco Arruabarrena cuando le consultaron por una posible incentivación económica en la definición del campeonato

El entrenador de Boca Juniors fue contundente respecto a la chance de que Defensa y Justicia salga a jugar a la Bombonera con motivos extrafutbolísticos

El Vasco Arruabarrena habló de incentivación en la última fecha

Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca Juniors, rechazó hablar de posibles pagos a los rivales antes de la definición del título de campeón de Liga por Tabla Anual, que se disputará este sábado. El equipo xeneize llega con ventaja entre los tres clubes que todavía tienen opciones, junto con Argentinos y Rosario Central, en la decimosexta fecha del Torneo Clausura.

Leer la nota completa
10:25 hsHoy

Boca Juniors vs. Defensa y Justicia

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Yamil Possi

AVAR: Walter Ferreyra

10:25 hsHoy

Argentinos Juniors vs. Huracán

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Bruno Amiconi

10:25 hsHoy

Rosario Central vs. Estudiantes (RC)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Lucio Méndez

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Jorge Broggi

10:25 hsHoy

Boca Juniors vs. Defensa y Justicia

Boca quiere dejar atrás tres años sin títulos (Créditos: Reuters/Rodrigo Valle)
Boca quiere dejar atrás tres años sin títulos (Créditos: Reuters/Rodrigo Valle)

La responsabilidad principal estará en la Bombonera. Luego de su victoria en el Superclásico, Boca Juniors chocará con Defensa y Justicia con la certeza de que un triunfo frente al Halcón lo dejaría a un paso de la coronación. Comparte la cima de la Tabla Anual con Argentinos Juniors, ambos con 60 puntos, pero domina en la diferencia de gol (+22 contra +12).

El Xeneize buscará romper una racha de casi cuatro años sin títulos, ya que el último fue la Supercopa Argentina 2022 disputada en marzo de 2023 ante Patronato.

10:25 hsHoy

Argentinos Juniors vs. Huracán

Atlético Tucumán vs Argentinos Juniors
El Bicho deberá ganar y esperar un traspié de Boca Juniors

Con Nicolás Diez al mando, Argentinos Juniors busca coronar en el ámbito doméstico con un título, pero antes tiene la obligación de vencer a Huracán en el estadio Diego Armando Maradona y esperar a que Boca Juniors no le gane a Defensa y Justicia para quedarse con el título.

El Bicho solo fue campeón de la Primera División en tres ocasiones, y la última se remonta al Torneo Clausura 2010. Tampoco puede dejar de vista que los tres puntos le darán la clasificación automática a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

10:25 hsHoy

Rosario Central vs. Estudiantes (RC)

Rosario Central vs Corinthians
Ángel Di María será el gran ausente de Rosario Central en la jornada de este sábado por una lesión

Sin Ángel Di María, Rosario Central afrontará un encuentro con la cabeza puesta en Buenos Aires. El Canalla se enfrentará al descendido Estudiantes de Río Cuarto en busca de obtener una victoria y esperar un traspié de Boca Juniors y Argentinos Juniors.

La Academia rosarina busca reeditar la consagración de 2025, pero es el más rezagado de la pelea. Ocupa la tercera colocación de la Tabla Anual con 59 puntos, a uno de los líderes. Di María no estará por lesión.

10:25 hsHoy

¡Bienvenidos al minuto a minuto de la definición de la Tabla Anual!

Desde las 17:30, Boca Juniors se enfrenta a Defensa y Justicia en la Bombonera, Argentinos Juniors se medirá a Huracán en La Paternal y Rosario Central deberá ganarle a Estudiantes de Río Cuarto y esperar el milagro.

Composición de tres fotografías de futbolistas con los uniformes de Boca Juniors, Argentinos Juniors y Rosario Central
Se define la Tabla Anual en el fútbol argentino

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