Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central buscarán el título de la Tabla Anual: hora y todo lo que hay que saber

Horarios de la definición:
17.30 Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
16.30 Bolivia, Estados Unidos (Miami) y Venezuela
15.30 Colombia, Ecuador y Perú
14.30 México
22.30 España
*TV en Argentina con pack fútbol: Boca-Defensa (ESPN Premium), Argentinos-Huracán (TNT Sports) y Central-Estudiantes de Río Cuarto (ESPN 2)
Últimas actualizaciones
ARTÍCULO DE INFOBAE
La respuesta del Vasco Arruabarrena cuando le consultaron por una posible incentivación económica en la definición del campeonato
El entrenador de Boca Juniors fue contundente respecto a la chance de que Defensa y Justicia salga a jugar a la Bombonera con motivos extrafutbolísticos
Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca Juniors, rechazó hablar de posibles pagos a los rivales antes de la definición del título de campeón de Liga por Tabla Anual, que se disputará este sábado. El equipo xeneize llega con ventaja entre los tres clubes que todavía tienen opciones, junto con Argentinos y Rosario Central, en la decimosexta fecha del Torneo Clausura.
Boca Juniors vs. Defensa y Justicia
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
VAR: Yamil Possi
AVAR: Walter Ferreyra
Argentinos Juniors vs. Huracán
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Bruno Amiconi
Rosario Central vs. Estudiantes (RC)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Lucio Méndez
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Jorge Broggi
Boca Juniors vs. Defensa y Justicia
La responsabilidad principal estará en la Bombonera. Luego de su victoria en el Superclásico, Boca Juniors chocará con Defensa y Justicia con la certeza de que un triunfo frente al Halcón lo dejaría a un paso de la coronación. Comparte la cima de la Tabla Anual con Argentinos Juniors, ambos con 60 puntos, pero domina en la diferencia de gol (+22 contra +12).
El Xeneize buscará romper una racha de casi cuatro años sin títulos, ya que el último fue la Supercopa Argentina 2022 disputada en marzo de 2023 ante Patronato.
Argentinos Juniors vs. Huracán
Con Nicolás Diez al mando, Argentinos Juniors busca coronar en el ámbito doméstico con un título, pero antes tiene la obligación de vencer a Huracán en el estadio Diego Armando Maradona y esperar a que Boca Juniors no le gane a Defensa y Justicia para quedarse con el título.
El Bicho solo fue campeón de la Primera División en tres ocasiones, y la última se remonta al Torneo Clausura 2010. Tampoco puede dejar de vista que los tres puntos le darán la clasificación automática a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.
Rosario Central vs. Estudiantes (RC)
Sin Ángel Di María, Rosario Central afrontará un encuentro con la cabeza puesta en Buenos Aires. El Canalla se enfrentará al descendido Estudiantes de Río Cuarto en busca de obtener una victoria y esperar un traspié de Boca Juniors y Argentinos Juniors.
La Academia rosarina busca reeditar la consagración de 2025, pero es el más rezagado de la pelea. Ocupa la tercera colocación de la Tabla Anual con 59 puntos, a uno de los líderes. Di María no estará por lesión.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la definición de la Tabla Anual!
Desde las 17:30, Boca Juniors se enfrenta a Defensa y Justicia en la Bombonera, Argentinos Juniors se medirá a Huracán en La Paternal y Rosario Central deberá ganarle a Estudiantes de Río Cuarto y esperar el milagro.