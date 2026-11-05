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Cristiano Ronaldo anunció que no va mas con la selección Portugal: así fue su reencuentro con James Rodríguez en la previa ante Colombia en el Mundial de 2026

El astro portugués y el histórico de los “Cafeteros” se reencontraron en Miami para el tercer partido de la fase de grupos del grupo K

Así fue el emotivo reencuentro entre las dos exfiguras del Real Madrid en el Mundial de 2026-crédito @SC_ESPN/X
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El 5 de noviembre de 2026, los amantes del fútbol y de Cristiano Ronaldo despertaron con la noticia de que el histórico goleador de la selección de Portugal y leyenda del Real Madrid anunció su retiro del combinado nacional.

Por los lados de Colombia, es importante recordar cuando Ronaldo se encontró en el estadio Hard Rock Café de Miami con James Rodríguez en lo que fue el empate inédito sin goles entre “Cafeteros” y “Lusos”.

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James Rodríguez y Cristiano Ronaldo en la previa del Portugal vs. Colombia-crédito Reuters/Nathan Ray Seebeck
James Rodríguez y Cristiano Ronaldo en la previa del Portugal vs. Colombia-crédito Reuters/Nathan Ray Seebeck

En primer lugar, durante la previa del juego, el 26 de junio de 2026, James habló sobre su amistad con Cristiano Ronaldo tras el empate 0-0 entre Colombia y Portugal, disputado en Miami durante la tercera fecha del Mundial 2026. Los dos capitanes se reencontraron en el partido del Grupo K.

En declaraciones a los medios de comunicación, el colombiano destacó la trayectoria de Ronaldo y recordó la relación que construyeron cuando ambos jugaban en el Real Madrid:

“Con Cris voy a hablar ahora. Es un gran amigo, una gran persona. Cuando estuvimos en Madrid, un poco más jóvenes los dos, hicimos una amistad linda, yo siempre estaba en su casa. Es un gran ejemplo por todo lo que ha hecho con 41 años, es un verdadero atleta. Es una persona que admiro mucho y le tengo gran cariño”, dijo.

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Luego, tanto en los túneles de salida a la cancha y en el sorteo de capitanes, James abrazó a Ronaldo durante el sorteo previo; luego salió del campo para darle su lugar a Juanfer Quintero, mientras el portugués disputó todo el partido.

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