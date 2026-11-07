El viaje del papa León XIV a la Argentina, en vivo: cuándo llega, actividades confirmadas, cortes de calle y últimas noticias hoy, 7 de noviembre

El papa León XIV llegará este domingo a Buenos Aires (Foto: Reuters/Andrés Cuenca)

Argentina se prepara para recibir al papa León XIV, el primer pontífice en visitar el país desde que lo hiciera Juan Pablo II en 1987. La llegada a Buenos Aires del sucesor del papa Francisco será este domingo a las 16.30, procedente de Uruguay, donde este sábado transita su segundo día de actividades.

Durante su primer día de estadía en el país, el Santo Padre encabezará un encuentro con autoridades nacionales en el Palacio Libertad. El lunes, tras una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole, desde las 11.30 brindará una masiva misa en el Monumento a los Españoles, del barrio porteño de Palermo.

El martes, desde las 10, realizará una nueva multitudinaria celebración eucarística en la explanada de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba.

En su último día en Argentina, el miércoles, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en el barrio de Devoto. A las 10, celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el principal centro de peregrinación del país.