El viaje del papa León XIV a la Argentina, en vivo: cuándo llega, actividades confirmadas, cortes de calle y últimas noticias hoy, 7 de noviembre

Argentina se prepara para recibir al papa León XIV, el primer pontífice en visitar el país desde que lo hiciera Juan Pablo II en 1987. La llegada a Buenos Aires del sucesor del papa Francisco será este domingo a las 16.30, procedente de Uruguay, donde este sábado transita su segundo día de actividades.
Durante su primer día de estadía en el país, el Santo Padre encabezará un encuentro con autoridades nacionales en el Palacio Libertad. El lunes, tras una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole, desde las 11.30 brindará una masiva misa en el Monumento a los Españoles, del barrio porteño de Palermo.
El martes, desde las 10, realizará una nueva multitudinaria celebración eucarística en la explanada de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba.
En su último día en Argentina, el miércoles, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en el barrio de Devoto. A las 10, celebrará una misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el principal centro de peregrinación del país.
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León XIV viaja de Montevideo a Paysandú, donde oficiará una misa para cerca de 100 mil personas
El papa León XIV está viajando desde Montevideo hacia Paysandú, en su segundo día de actividades en Uruguay.
En la ciudad de 90 mil habitantes, que estima haber recibido unos 30 mil visitantes en las últimas horas, el pontífice brindará una misa que se espera que cuente con una asistencia de alrededor de 100 mil personas.
Miles de argentinos de provincias cercanas cruzaron la frontera para estar cerca del Santo Padre y recibir su bendición.
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Comenzaron los cortes por la visita del papa León XIV en Buenos Aires: cómo llegar a la misa en Palermo
La multitudinaria ceremonia será a las 11:30 del lunes frente al Monumento de los Españoles. Habrá accesos peatonales habilitados, refuerzo de colectivos y cambios en el subte
A partir de este sábado, la Ciudad de Buenos Aires activará el cierre de los perímetros de seguridad en Palermo y Recoleta por la visita del papa León XIV, quien encabezará una misa frente al Monumento de los Españoles el lunes. La celebración está prevista para las 11:30 horas y los accesos al área se abrirán a las 00:00 horas.
ARTÍCULO DE INFOBAE
Qué piensan los argentinos de León XIV, cuál es su relación con la fe y qué esperan de la visita papal
Una encuesta nacional realizada por la consultora Afiches revela cambios profundos en las prácticas religiosas, una alta valoración del reciente liderazgo católico y las esperanzas que despierta la presencia del Santo Padre en el país
El Papa León XIV llegará a la Argentina este domingo por la tarde y millones de personas se movilizarán en diferentes puntos del país para poder escuchar su mensaje. El impacto de su visita seguramente sobrepasará el ámbito religioso ya que la mayoría de los argentinos espera que sus palabras puedan aportar a la unidad en un escenario de tensiones políticas y sociales.