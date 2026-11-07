República Dominicana

Una dominicana recibió 27 meses de prisión por fraude a programas de desempleo creados durante pandemia en EE.UU.

La mujer, de nacionalidad dominicana, participó en una red que presentó solicitudes falsas de ayudas de desempleo entre junio de 2020 y marzo de 2021. El grupo logró retirar más de USD 550,000

Mazo de juez de madera sobre una mesa de madera pulida, con una bandera de Estados Unidos desenfocada en el fondo de un entorno de tribunal.
Karin L. Contreras recibió una condena de 27 meses de prisión en Washington por defraudar más de un millón de dólares a programas de desempleo creados por la pandemia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una ciudadana de República Dominicana y residente permanente legal de Estados Unidos fue sentenciada este viernes a 27 meses de prisión tras participar en un fraude de más de USD 1 millón contra programas de seguro de desempleo establecidos durante la pandemia de COVID-19 en Washington, D.C.

La acusada, Karin L. Contreras, de 45 años, admitió haber integrado una conspiración que utilizó información personal robada para presentar solicitudes fraudulentas de prestaciones. La jueza federal de distrito Beryl A. Howell también le impuso dos años de libertad supervisada y el pago de USD 551,674,78 en restitución, de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía de EE.UU. para el Distrito de Columbia.

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La mujer se había declarado culpable el 10 de julio de 2026 de conspiración para cometer fraude electrónico. Los fiscales habían solicitado una condena de 41 meses de cárcel, pero el tribunal fijó una pena menor.

La fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro, sostuvo que el caso afectó programas que estaban destinados a asistir a personas perjudicadas por las consecuencias económicas de la emergencia sanitaria.

Contreras robó de programas creados para ayudar a las personas a sobrevivir a las perturbaciones de la pandemia”, afirmó Pirro en el comunicado oficial. La fiscal agregó que este tipo de delitos desvía fondos de familias con necesidades reales y afecta la confianza pública en los mecanismos de ayuda estatal.

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La jueza federal Beryl A. Howell ordenó a la acusada pagar una restitución de USD 551,674 dólares e impuso dos años adicionales de libertad supervisada. (Cortesía: Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito de Columbia)
La jueza federal Beryl A. Howell ordenó a la acusada pagar una restitución de USD 551,674 dólares e impuso dos años adicionales de libertad supervisada. (Cortesía: Fiscalía de los Estados Unidos, Distrito de Columbia)

El plan operó entre junio de 2020 y marzo de 2021

Según los documentos judiciales citados por la Fiscalía, la conspiración se extendió desde junio de 2020 hasta marzo de 2021. Durante ese período, Contreras y otras personas habrían presentado solicitudes de beneficios de desempleo con identidades sustraídas a terceros.

Como resultado de esas peticiones, los involucrados recibieron tarjetas prepagadas para cajeros automáticos que acumulaban prestaciones por un valor superior a USD 1 millón. La mayor parte de esas tarjetas llegó a una dirección de Washington, D.C., ubicada junto al domicilio de Contreras.

El comunicado indicó que los conspiradores retiraban el dinero en cajeros automáticos, en operaciones de USD 1,000, el límite diario permitido para cada tarjeta. La mecánica permitió extraer fondos de forma escalonada y dificultó que las autoridades identificaran de inmediato la dimensión de las operaciones.

Entre el 1 y el 14 de julio de 2020, Contreras utilizó personalmente 12 tarjetas obtenidas de manera fraudulenta. En ese lapso retiró USD 23,000 en cajeros automáticos de la capital estadounidense, según la investigación.

Ilustración de una mano que sostiene cinco tarjetas plásticas de colores azul, verde y gris con microchip sobre un fondo claro.
Contreras retiró personalmente USD 23,000 en cajeros automáticos tras utilizar doce tarjetas bancarias ilícitas en julio de 2020. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía indicó que, aunque las solicitudes fraudulentas superaron el millón de dólares, el grupo logró retirar más de USD 550,000 de los programas de seguro de desempleo. La cifra coincide con el monto de restitución ordenado por la jueza Howell.

La investigación estuvo a cargo de la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Washington y de la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. La causa fue llevada por la fiscal federal adjunta Kondi Kleinman, de la Sección de Fraude, Corrupción Pública y Derechos Civiles, junto con el abogado litigante John Kosmidis, de la Sección de Fraude del Departamento de Justicia.

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