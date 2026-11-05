Gonzalo Montiel fue sancionado con tres partidos por su expulsión en el Superclásico entre River y Boca: los fundamentos

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El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que Gonzalo Montiel recibió tres fechas de suspensión por su expulsión en el Superclásico del fútbol argentino ante Boca Juniors por el Torneo Clausura y se perderá el duelo de octavos de final y un cruce hipotético de cuartos con River Plate, luego de haber empezado a cumplir su castigo con la ausencia en el triunfo frente a Aldosivi en Mar del Plata en el arranque de la última fecha de la Fase Regular.

La resolución del expediente 100.196 se dio a conocer en el boletín 6970, en base a la sesión del Tribunal llevada a cabo este jueves. “Se suspende por tres partidos al jugador Gonzalo Ariel Montiel”, consta en la comunicación brindada en los canales oficiales de la AFA.

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En los motivos del fallo, citan el inciso e del artículo 13 del Código Disciplinario, que manifiesta que se aplicará una pena de “al menos un partido de suspensión por juego brusco y al menos dos partidos por juego brusco grave”.

También mencionan en sus fundamentos el artículo 7, que manifiesta en su primer inciso: “Salvo que el presente Código disponga lo contrario, se sancionarán las infracciones cometidas tanto intencionalmente como por negligencia. En particular, los clubes podrán ser responsables de la conducta de sus miembros, jugadores, oficiales o seguidores/aficionados o de cualquier otra persona que desempeñe una función en su nombre, aunque el club en cuestión pueda demostrar la ausencia de culpa o negligencia por su parte”.

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Los audios del VAR del Superclásico

El Código Disciplinario dejó constancia que “la tentativa también es punible” y, en su tercer inciso, precisa: “Asimismo, podrá ser sancionada toda persona que participe en la comisión de una infracción o induzca a alguien a cometerla, ya sea como instigador o como cómplice”.

Por otro lado, Lucas Martínez Quarta podrá regresar a partir del próximo compromiso porque solo recibió un partido de suspensión, luego de su tarjeta roja en el primer tiempo del duelo disputado en la Bombonera. Tomaron esta determinación en base al inciso a del artículo 13, en el que expresa que se dará “un partido de suspensión para los jugadores expulsados por evitar un gol o una ocasión manifiesta de gol del equipo adversario”. El defensor se había ido antes de tiempo por una infracción sobre Miguel Merentiel.

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La tarjeta roja a Gonzalo Montiel sucedió a los 34 minutos del segundo tiempo, ya con el resultado 0-1 para el Millonario por el gol de Lautaro Di Lollo en la primera etapa. Cachete recibió la expulsión tras impactar en una entrada desde atrás con los tapones sobre el tobillo izquierdo de Lautaro Blanco. El árbitro Nicolás Ramírez no dudó en castigarla con la pena más dura y, desde el VAR a cargo de Silvio Trucco, apoyaron su mirada: “Es una plancha clara al tobillo”.

Nicolás Ramírez expulsó a Gonzalo Montiel tras una dura falta sobre Lautaro Blanco (Créditos: Alejandro PAGNI / AFP)

Esta falta de Montiel fue motivo de debate por parte de Nicolás Otamendi, quien la comparó con otra entrada de Blanco que tuvo un fallo distinto y también cuestionó por qué Leandro Paredes no fue expulsado por doble amarilla: “No se midió con la misma vara la doble amarilla de Paredes, la falta de Blanco fue amarilla y la de Cachete fue roja directa”. “Que designen al campeón y no competimos”, remató Ota.

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Luego de su actuación en el Superclásico, en el que expulsó de manera equivocada a Martínez Quarta, Nicolás Ramírez no fue designado para la última fecha de la Fase Regular del Torneo Clausura. La Liga Profesional de Fútbol informó que solicitó “licencia por intervención quirúrgica programada”.

Por otro lado, River Plate se sobrepuso a la ausencia de Gonzalo Montiel para vencer 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata en el arranque de este miércoles. El Millonario se quedó con el triunfo con los goles de Lucas Beltrán y Ángel Correa, y escaló al sexto lugar de la Tabla Anual con toda la jornada por completarse.

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