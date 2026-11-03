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Se filtró la tabla del Campeonato de Destructores de la F1: el alarmante lugar de Pierre Gasly y dónde se ubica Franco Colapinto

Es la tabla que revela los gastos de los pilotos por reparaciones. Quién es el que más daños generó en lo que va de la temporada

Tres coches de Fórmula 1 en un circuito; uno azul detenido, uno rosa y azul volcado, y uno amarillo y rojo pasando por la derecha
Los coches de Pierre Gasly y Liam Lawson se ven involucrados en un aparatoso accidente múltiple durante la carrera de Fórmula 1 en Miami.
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Oliver Bearman encabeza el denominado Campeonato Mundial de Destructores de la Fórmula 1, un ranking que mide los gastos en reparaciones que cada piloto le generó a su equipo durante la temporada, con un total acumulado de 2.243.000 de dólares tras la disputa de la 19.ª fecha con el Gran Premio Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El listado, que surgió entre la comunidad de aficionados a la F1 y se popularizó en plataformas como Reddit y otras redes sociales, estima el costo de reposición de componentes dañados en pista, entre ellos alerones delanteros y traseros, suspensiones, cajas de cambios y chasis, con base en precios de mercado aproximados de las piezas que utiliza la categoría. El portal F1 Dashboard suele publicar la nómina actualizada.

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Detrás de Bearman se ubica Pierre Gasly, piloto de Alpine y compañero de equipo del argentino Franco Colapinto, con 2.041.000 de dólares en reparaciones. El tercer lugar corresponde a Charles Leclerc, de Ferrari, con USD 2.038.000, mientras que Alex Albon, de Williams, cierra el cuarto puesto como el primer piloto en bajar de la barrera de los dos millones, con un acumulado de USD 1.956.000.

Formula One F1 - Mexico City Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - October 30, 2026 Alpine's Franco Colapinto arrives ahead of practice REUTERS/Eloisa Sanchez
Formula One F1 - Mexico City Grand Prix - Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico City, Mexico - October 30, 2026 Alpine's Franco Colapinto arrives ahead of practice REUTERS/Eloisa Sanchez

La quinta posición quedó para Isack Hadjar (Red Bull), con USD 1.631.000, seguido por Oscar Piastri (McLaren) en el sexto lugar con USD 1.426.000. Max Verstappen (Red Bull) apareció séptimo con USD 1.409.000, por delante de Andrea Kimi Antonelli, quien se consagró campeón del mundo en el Gran Premio de la Ciudad de México y ocupa el octavo escalón con USD 1.382.000. El noveno puesto corresponde a Sergio “Checo” Pérez, con USD 1.310.000.

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En tanto que Colapinto figura décimo en la tabla, con un gasto de 1.122.000 de dólares, cerca de un millón de dólares por debajo del registro de su compañero francés. Entre ambos pilotos de Alpine, la escudería con sede en Enstone acumula 3.163.000 de dólares en reparaciones durante la temporada 2026. El team galo es el segundo que más dinero lleva gastado y se ubica detrás de Red Bull, que acumula 3.450.000 de dólares.

Campeonato Mundial de Destructores F1 (F1 Dashboard)
Campeonato Mundial de Destructores F1 (F1 Dashboard)

El resto de la tabla se completa con George Russell (Mercedes) en el undécimo lugar (USD 1.025.000), Arvid Lindblad (Racing Bulls) en el duodécimo (USD 966.000) y Carlos Sainz en el decimotercero (USD 910.000). Fernando Alonso (Aston Martin) aparece decimocuarto con USD 835.000, por delante de Lewis Hamilton (Ferrari), quien con USD 626.000 ocupa el puesto 15.

En el otro extremo de la tabla, Esteban Ocon se ubica en el puesto 16 con USD 620.000, cuya cuenta quedará en ese monto debido a que el francés no es más piloto de Haas. Es seguido por Lance Stroll (Aston Martin) con USD 600.000) y Gabriel Bortoleto (Audi) con USD 575.000). Liam Lawson (Racing Bulls) y Valtteri Bottas (Cadillac) ocupan los lugares 19 y 20, con USD 475.000 y USD 425.000 respectivamente.

El campeón saliente, Lando Norris (McLaren), pese a pelear por el campeonato de pilotos durante buena parte de la temporada, aparece en el puesto 21 con USD 396.000 en reparaciones, mientras que Nico Hülkenberg (Audi) lo sigue con USD 300.000. Los últimos dos lugares corresponden a Yuki Tsunoda (tres carreras en Racing Bulls), con apenas USD 60.000, y Ryo Hirakawa (debutó con Haas en México), quien cierra el listado sin ningún gasto registrado en reparaciones durante toda la temporada.

EL RANKING DEL CAMPEONATO MUNDIAL DE DESTRUCTORES DE LA F1

• 1. Ollie Bearman: $2,243,000

2. Pierre Gasly: $2,041,000

• 3. Charles Leclerc: $2,038,000

• 4. Alex Albon: $1,956,000

• 5. Isack Hadjar: $1,631,000

• 6. Oscar Piastri: $1,426,000

• 7. Max Verstappen: $1,409,000

• 8. Kimi Antonelli: $1,382,000

• 9. Sergio Pérez: $1,310,000

• 10. Franco Colapinto: $1,122,000

• 11. George Russell: $1,025,000

• 12. Arvid Lindblad: $966,000

• 13. Carlos Sainz: $910,000

• 14. Fernando Alonso: $835,000

• 15. Lewis Hamilton: $626,000

• 16. Esteban Ocon: $620,000

• 17. Lance Stroll: $600,000

• 18. Gabriel Bortoleto: $575,000

• 19. Liam Lawson: $475,000

• 20. Valtteri Bottas: $425,000

• 21. Lando Norris: $396,000

• 22. Hulkenberg: $300,000

• 23. Yuki Tsunoda: $60,000

• 24. Ryo Hirakawa: $0

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