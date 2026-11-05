Murió JinsTravel, el youtuber que recorría el mundo en bicicleta, tras ser atropellado por un camión de carga en Bolivia

Un camión atropella y causa la muerte del youtuber surcoreano JinsTravel en Bolivia

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El creador de contenido surcoreano Cho Jin-woo, conocido en redes sociales como JinsTravel, murió a los 33 años tras ser atropellado por un camión de carga mientras recorría Bolivia en bicicleta.

El accidente ocurrió el 4 de noviembre de 2026 en la ciudad de El Alto y, de acuerdo con medios locales, el conductor del vehículo abandonó el lugar después del impacto y fue detenido varias horas más tarde.

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Cho Jin-woo contaba con aproximadamente 66 mil suscriptores en YouTube, plataforma en la que documentaba sus recorridos por distintos países.

Desde 2020 compartía videos de sus viajes en bicicleta por Europa, África, América del Norte y otras regiones, como parte de un proyecto personal que consistía en conocer el mundo sobre dos ruedas.

De acuerdo con el medio boliviano UNITEL, el accidente ocurrió alrededor de las 9:30 horas del 4 de noviembre. El creador de contenido circulaba en bicicleta cuando fue impactado por un camión de carga de grandes dimensiones.

JinsTravel fue atropellado mientras conducía su bicicleta. (Captura de video)

Testigos que presenciaron el incidente se acercaron para auxiliarlo; sin embargo, las lesiones que sufrió fueron graves y murió en el lugar.

Tras el atropellamiento, el conductor del camión se retiró de la escena. Las autoridades lograron localizarlo y detenerlo varias horas después del incidente, según los reportes difundidos por medios de comunicación bolivianos.

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Por su parte, SBS News informó que, durante las investigaciones iniciales, el conductor declaró que no había visto la bicicleta antes de la colisión. Las autoridades también confirmaron que la prueba de alcoholemia practicada al hombre no detectó presencia de alcohol en su organismo.

La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente y establecer las posibles responsabilidades relacionadas con el fallecimiento del ciclista.

JinsTravel abrió su canal de YouTube en 2020, donde comenzó a publicar registros audiovisuales de sus recorridos en bicicleta. A través de sus videos mostró paisajes, ciudades, caminos y experiencias durante sus desplazamientos por diferentes continentes.

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JinsTravel compartía sus viajes en bicicleta desde 2020. (Instagram)

En los meses previos a su fallecimiento, el surcoreano se encontraba recorriendo Sudamérica. Su travesía había comenzado en México y continuó por distintos destinos de la región, entre ellos Perú y Bolivia.

El último video publicado en su canal fue compartido el 30 de octubre de 2026 y documentaba parte de su recorrido por la cordillera de los Andes, en territorio peruano. La grabación se convirtió en su última publicación antes del accidente ocurrido en El Alto.

El 5 de noviembre, un conocido del creador de contenido anunció su fallecimiento a través del canal de YouTube, con autorización de sus familiares.

En el mensaje explicó que Cho había dedicado varios años a preparar el viaje con el que buscaba recorrer el mundo.

“Jin-woo se preparó meticulosamente para el viaje de sus sueños durante muchos años y grabó cada momento de su recorrido en video para compartirlo con todos ustedes. Creemos que su viaje nunca fue solitario, gracias a las personas que conoció en el camino y a los suscriptores que lo apoyaron desde la distancia”, dijo.

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Un amigo de JinsTravel dio a conocer el fallecimiento del influencer.

Tras confirmarse el fallecimiento, comenzaron los preparativos para realizar los servicios funerarios en Bolivia, con el apoyo de la Embajada de Corea del Sur en ese país.

La familia de Cho Jin-woo también solicitó respeto durante el proceso y pidió a los usuarios de redes sociales que evitaran difundir versiones no verificadas sobre el accidente, así como imágenes o grabaciones del momento del atropellamiento.