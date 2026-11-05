“Está desconectado del mundo”: revelaron cómo transcurren los días del arquero Owono tras el choque que provocó la muerte de De Miguel

El futbolista fue trasladado de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos

Guardar

Jesús Owono atraviesa el peor momento de su carrera. El arquero del FC Andorra, de 25 años, permanece encerrado en su casa, sin teléfono móvil y desconectado del mundo, desde que protagonizó la colisión que terminó con la vida del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel, el lunes pasado en Santa Cruz de Tenerife. “Ahora mismo, ni siquiera sabe quién es”, declaró a The Athletic, suplemento deportivo de The New York Times, una fuente cercana a un compañero del guardameta en la selección de Andorra, que habló bajo condición de anonimato debido a las amenazas recibidas por el jugador.

El lunes por la noche, cuando los jugadores y el cuerpo técnico del Andorra regresaron en avión desde Tenerife, el ambiente era de incertidumbre absoluta. De Miguel había sido ingresado en cuidados intensivos tras la colisión con Owono, y el partido se suspendió de inmediato. Al llegar a casa, el portero y quienes lo rodeaban pasaron gran parte de la noche en vilo, a la espera de noticias sobre la evolución del delantero.

PUBLICIDAD

“No sabíamos qué iba a pasar”, relató una fuente cercana a Owono al medio estadounidense. “Sabíamos que estaba en una situación difícil, pero nunca piensas en el peor de los casos”. De Miguel, de 30 años, murió horas después, a las 8 de la mañana, en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de Candelaria. Deja a su esposa y a una hija pequeña, nacida en 2025.

Mientras el mundo del fútbol se volcaba en condolencias hacia la familia y los compañeros de De Miguel, Owono comenzaba a enfrentar las trágicas consecuencias de su entrada sobre el delantero. En Andorra, la conmoción era total. “Owono está destrozado, encerrado en su casa y desconectado del mundo”, repitió la fuente consultada por The Athletic el martes por la tarde.

PUBLICIDAD

El entorno cercano al guardameta coincide en remarcar el contraste entre su carácter y el peso público del episodio. “Es una persona encantadora, cariñosa, accesible”, dijo un excompañero de De Miguel que también conoce a Owono. Alguien que compartió tiempo con él en las categorías inferiores de Antiguoko agregó: “Es un incidente terrible, pero es una excelente persona”. Una fuente de su exclub, el Deportivo Alavés, fue más allá: “Es extraordinario como jugador y como ser humano. Pero ahora habrá un juicio público en el que opinará gente que no sabe absolutamente nada sobre las circunstancias ni sobre la persona involucrada”.

El arquero Jesús Owono salta para disputar un balón aéreo frente a jugadores rivales durante un partido disputado en un estadio de fútbol.

El defensor argentino Lautaro Spatz, compañero de Owono en el Andorra, fue de los primeros en reaccionar públicamente. “Hay momentos en los que el fútbol ya no tiene sentido”, escribió en Instagram el miércoles. “Lo que hemos vivido es algo que ninguno de nosotros olvidará jamás. Una tragedia que nos ha dejado completamente rotos, sin palabras y con una tristeza difícil de explicar”.

PUBLICIDAD

Sobre su compañero de arco, Spatz añadió: “Mi compañero, arquero y amigo está profundamente afectado por lo sucedido. Quienes lo conocemos sabemos la clase de persona que es, cuánto está sufriendo en estos momentos y que jamás tendría la intención de hacerle daño a alguien. Ocurren accidentes en el fútbol, pero nadie podría imaginar que uno de ellos terminaría con consecuencias tan trágicas”.

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, también se refirió al impacto del episodio sobre ambas partes tras el triunfo de su equipo en Villarreal por la Champions League. “Es uno de esos casos inesperados y tristes que nos afecta a todos”, declaró a Movistar TV. “Claramente lamentamos a la familia del jugador que ha fallecido, sobre todo, pero también tenemos que pensar en el jugador que cometió la acción, en su familia y en lo que están sufriendo”.

PUBLICIDAD

El miércoles por la tarde, el Andorra difundió un comunicado con las palabras del propio portero. “Estos han sido los días más difíciles de mi vida”, señaló. “Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar todo lo que ha ocurrido. Siento un dolor inmenso por la pérdida de Jesús”.

“Mis pensamientos están con él, con su familia y con todos los que lo querían”, continuó. “Sé que habrá muchos asuntos que resolver, y afrontaré lo que venga con el máximo respeto. Pero en este momento, honestamente, no puedo pensar en otra cosa que no sea Jesús y el dolor que estamos atravesando. Descansa en paz, Jesús”.

PUBLICIDAD

El impacto del episodio se trasladó de inmediato a las redes sociales. El martes, la cuenta de Instagram de Owono desactivó primero los comentarios y luego fue eliminada por completo, tras recibir insultos racistas y amenazas de muerte. Dos años atrás, los abusos en línea ya lo habían llevado a cerrar su cuenta de X.

El hostigamiento alcanzó incluso a terceros ajenos al caso: Michel Owono, defensor del club de quinta división Can Vidalet y sin ningún parentesco con el guardameta del Andorra, denunció haber recibido un “torrente de odio, racismo, insultos y amenazas” de personas que confundieron su identidad con la del portero, según consignó The Athletic.

PUBLICIDAD

Uno de los pocos porteros negros del fútbol español, Owono ya había hablado sobre este tipo de abusos en un documental producido por LaLiga en junio de 2024 como parte de su respuesta al racismo contra jugadores negros en el país. “Cuando era más joven, si mi equipo ganaba, se escuchaba: ‘Mono’, ‘Vuelve a tu país’, ‘No te queremos aquí’”, relató entonces. “Empiezas a pensar que la culpa es tuya. Pero al crecer, me di cuenta de que no estaba haciendo nada mal”.

Jesús de Miguel, del CD Tenerife, tras un choque con Jesús Owono, del FC Andorra. El martes, el CD Tenerife confirmó que Jesús de Miguel había fallecido, a los 30 años, tras sufrir un paro cardíaco (REUTERS/Stringer)

La Federación de Fútbol de Guinea Ecuatorial expresó el miércoles su “profundo asombro e inmenso pesar” por la muerte de De Miguel, en un comunicado de su presidente, Venancio Tomás Ndong Micha, quien ofreció “toda nuestra solidaridad y apoyo en este momento” a Owono, de quien dijo que atraviesa “esta situación con profunda angustia y aflicción”.

PUBLICIDAD

En España, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) también sigue de cerca la situación del portero. “No nos olvidaremos del muchacho”, señaló una fuente de la entidad consultada sobre la existencia de apoyo o asistencia psicológica disponible.

El FC Andorra, propiedad mayoritaria del exdefensor de España y el Barcelona Gerard Piqué, solicitó aplazar su próximo partido de liga, ante el Mallorca, para dar más tiempo a todo el plantel de asimilar lo ocurrido. El club, que anunció que brindará apoyo psicológico a quienes lo necesiten, volverá a jugar recién el 14 de noviembre, en campo del Almería.

El árbitro del partido, Manuel Ángel Pérez Hernández, consignó en el acta que Owono fue expulsado por “levantar la pierna y hacer contacto forzoso con un rival, con uso de fuerza excesiva mientras el balón estaba en disputa”. La Federación Española de Fútbol determinará la duración de su sanción, que podría extenderse hasta doce partidos, el máximo contemplado por el reglamento. De aplicarse ese castigo, Owono no volvería a jugar con el Andorra hasta febrero como mínimo.

PUBLICIDAD

La policía española abrió el martes una investigación sobre la muerte de De Miguel, un trámite que, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, es obligatorio ante cualquier fallecimiento sin causa natural clara. El fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, declaró a la agencia EFE ese mismo día que es muy poco probable que el caso derive en una causa penal. El miércoles, el tribunal que investiga la muerte informó que recibió el informe preliminar de la autopsia, cuyos detalles permanecerán confidenciales, y autorizó el traslado del cuerpo de De Miguel a la península para su entierro. El homenaje se celebró el jueves en Navahermosa, Toledo.

Jesús Lázaro Owono Ngua nació el 1 de marzo de 2001 en Bata, Guinea Ecuatorial, y se trasladó a los ocho años a San Sebastián para reunirse con su madre, ya radicada en Europa. “Dejé atrás a la mayor parte de mi familia”, dijo Owono en el podcast On the Whistle en 2023. “Perseguía un sueño, no para jugar al fútbol, sino para volver con mi madre”.

Se formó en las categorías inferiores de Antiguoko y la Real Sociedad, donde coincidió con Martin Zubimendi, hoy en el Arsenal, y Ander Barrenetxea. Jugaba originalmente de delantero hasta que un choque accidental con el arquero de su propio equipo lo llevó a cambiar de posición a los doce años. A los 16 se mudó al Deportivo Alavés, pasó por el Club San Ignacio en la cuarta división española y debutó en LaLiga en enero de 2022, el mismo mes en que se destacó con la selección de Guinea Ecuatorial en la Copa Africana de Naciones, donde atajó dos penales en la tanda de octavos de final ante Mali. En el Alavés fue suplente durante cuatro temporadas antes de llegar a préstamo al Andorra en 2025 y consolidarse como titular, con fichaje definitivo concretado en agosto.