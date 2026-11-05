Malditos Nerds

Nintendo Switch recibirá ‘Thrifty Business’, el simulador de tienda vintage

La nueva versión del juego de gestión relajada todavía no tiene una fecha confirmada

Thrifty Business, de Spellgarden
Thrifty Business, de Spellgarden
Guardar

El estudio Spellgarden anunció una versión de Thrifty Business para Nintendo Switch. El simulador de gestión de una tienda de segunda mano, ambientado con una estética inspirada en los años 90, ya puede jugarse en PC y dispositivos móviles, aunque su llegada a la consola de Nintendo todavía no tiene una fecha confirmada.

Un recorrido que comenzó en PC y móviles

Thrifty Business debutó en PC mediante Steam el 18 de mayo. Más tarde, el 10 de noviembre, amplió su disponibilidad con versiones para iOS y Android. La información difundida por el estudio no especifica el año de esos lanzamientos.

PUBLICIDAD

La edición para Nintendo Switch llevará la misma propuesta de gestión relajada a un formato portátil. El jugador queda a cargo de una nueva tienda de artículos usados y debe ocuparse tanto de su inventario como del diseño del establecimiento.

Spellgarden acompañó el anuncio con un nuevo tráiler dedicado a la versión de Switch. Por ahora, el estudio no informó si esta edición tendrá cambios en los controles, funciones exclusivas o diferencias de contenido respecto de las versiones disponibles.

PUBLICIDAD

Cómo funciona la tienda de Thrifty Business

La actividad principal consiste en revisar cajas llenas de objetos usados, seleccionar los artículos y preparar exhibiciones para los clientes. El catálogo incluye más de 500 piezas diferentes que pueden colocarse en estantes y percheros mediante un sistema de ubicación precisa.

La distribución queda en manos del jugador. Los productos pueden agruparse por color, temática, función o cualquier otro criterio. Mantener el espacio organizado entrega puntos de comunidad, utilizados para desbloquear nuevos contenidos y ampliar las opciones disponibles dentro del negocio.

La personalización abarca muebles, adornos, papel tapiz y pisos. También es posible modificar con detalle la ubicación de cada elemento para decidir el aspecto y la circulación de la tienda. A medida que el negocio crece, pueden habilitarse habitaciones adyacentes para conseguir más superficie.

El estilo visual utiliza gráficos coloridos con referencias a la década de 1990. La propuesta evita exigir una distribución específica: cada persona puede ordenar los artículos según sus preferencias y construir distintas clases de exhibiciones con el mismo inventario.

Thrifty Business, de Spellgarden
Thrifty Business, de Spellgarden

Una gestión sin precios ni clientes impacientes

Thrifty Business elimina varias tareas habituales de los simuladores comerciales. El jugador no debe fijar precios, regatear con los compradores ni buscar de forma constante el máximo beneficio posible. Tampoco hay clientes impacientes que abandonen el establecimiento enfadados.

El foco está en organizar, decorar y atender pedidos. Los visitantes forman un elenco con personalidades particulares, cuentan sus historias y presentan solicitudes que el jugador puede intentar completar. El local funciona así como un espacio comunitario además de ser un negocio.

También pueden desbloquearse y organizarse eventos para aficionados. El objetivo es convertir la tienda en un “tercer espacio”, término utilizado para describir un lugar de reunión situado fuera del hogar y del trabajo, donde los vecinos pueden encontrarse y compartir actividades.

La combinación de pedidos, eventos y puntos de comunidad determina qué nuevos elementos quedan disponibles. El anuncio confirma que todas estas características llegarán a Nintendo Switch, pero Spellgarden todavía no comunicó el día de lanzamiento.

Temas Relacionados

malditos-nerdsmalditos-nerds-gaminggamingNintendo SwitchThrifty BusinessSpellgarden

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

DAMON and BABY recibirá el DLC ‘RISE OF THE ORACLE’ y una versión para Switch 2

La actualización gratuita se publicará el 18 de febrero junto con las ediciones físicas para PlayStation 5 y Nintendo Switch

DAMON and BABY recibirá el DLC ‘RISE OF THE ORACLE’ y una versión para Switch 2

Kakao Games muestra una batalla completa de ‘Chrono Odyssey’ en Unreal Engine 5

Chrono Studio publicó una batalla continua contra Miragin para enseñar al paladín y las habilidades de Chronotector

Kakao Games muestra una batalla completa de ‘Chrono Odyssey’ en Unreal Engine 5

Nicolas Cage regresa en el tráiler de ‘Señores de la Guerra’, secuela del clásico de 2005

Anton, hijo de Yuri Orlov, levantará un ejército mercenario y competirá con el negocio de su padre

Nicolas Cage regresa en el tráiler de ‘Señores de la Guerra’, secuela del clásico de 2005

HoYoverse abre la beta final de ‘Honkai: Nexus Anima’ el 25 de noviembre

El juego gratuito debutará en PC, iOS y Android durante el otoño de 2027

HoYoverse abre la beta final de ‘Honkai: Nexus Anima’ el 25 de noviembre

‘Pokémon Pokopia’ suma nuevos Pokémon y accesorios con su segundo DLC

El paquete permitirá vestir a Ditto y otras criaturas, además de incorporar nuevos Pokémon y mobiliario

‘Pokémon Pokopia’ suma nuevos Pokémon y accesorios con su segundo DLC

ANIME

Retrocultura Activa | Those Who Hunt Elves: un portal absurdo directo a los noventa

Retrocultura Activa | Those Who Hunt Elves: un portal absurdo directo a los noventa

‘Dragon Ball Super: Beerus’ estrena tráiler y confirma su llegada el 11 de octubre

Kuro Games presenta Wuthering Waves: Elysium, la serie anime que expande su exitosa franquicia

Retrocultura Activa | Demon City Shinjuku: el infierno urbano donde los demonios acechan a plena luz del día

El primer tráiler de ‘Los diarios de la boticaria: La película’ desata expectativas globales

PELÍCULAS

Nicolas Cage regresa en el tráiler de ‘Señores de la Guerra’, secuela del clásico de 2005

Nicolas Cage regresa en el tráiler de ‘Señores de la Guerra’, secuela del clásico de 2005

John Constantine tendrá una nueva película de DC Studios escrita por Francis Galluppi

Arnold Schwarzenegger vuelve a la Navidad con el tráiler de ‘Misión Bolsa Mágica’

REVIEW | Wildwood: El Bosque Salvaje - La película más ambiciosa del estudio Laika

Vincent Cassel protagoniza ‘Quasimodo: el alma de París’, el nuevo thriller de Netflix

SERIES

Entrevistamos a Chandra Wilson, estrella de la serie Grey’s Anatomy

Entrevistamos a Chandra Wilson, estrella de la serie Grey’s Anatomy

‘Samurái de ojos azules’ volverá a Netflix en 2027 y ya prepara una tercera temporada

Dafne Keen debuta como Artemisa en el tráiler de ‘Percy Jackson’ temporada 3

Debora Cahn continuará ‘La diplomática’ en Netflix con una quinta temporada

Hideo Kojima revela el primer adelanto del anime ‘Death Stranding Isolations’